La rehabilitación de Can Ramon como museo, lista para licitarse pero sin dinero

El proyecto básico y de ejecución de rehabilitación y actividad de Can Ramon ya está en exposición pública, lo que significa que próximamente podrá salir a licitación, aunque el Consell de Formentera todavía no sabe cómo conseguirá el dinero necesario para sufragar las obras en esta finca que acogerá una de las tres sedes del futuro Museo de Formentera. Según el proyecto expuesto, el presupuesto de ejecución por contrata alcanza los 2.692.353 euros, una cantidad a la que habría que sumar el IVA, la licencia de obra y los honorarios de varios profesionales no incluidos en el presupuesto, por lo que el coste total de los trabajos podría rondar los tres millones de euros.

Estudio del estado del interior de Can Ramon. | D. I.

En un principio, el Consell tenía previsto financiar la reforma con los fondos europeos Next Generation, pero esta posibilidad se desvaneció al no conseguir la subvención de tres millones solicitada en la convocatoria de 2022 del Programa de mejora de la competitividad y de dinamización del patrimonio histórico con su uso turístico, según explica el conseller de Economía, Javi Serra, quien asegura que buscarán el dinero necesario donde haga falta: «Habrá que tocar puertas, porque el Consell no abandona ningún proyecto y menos uno de la importancia del Museo de Formentera».

En la misma línea se ha pronunciado el presidente insular, Óscar Portas, quien durante el reparto de consellerias tras la formación del nuevo equipo de gobierno en diciembre del año pasado, se reservó la potestad sobre todas las decisiones relacionadas con el museo: «Estamos trabajando en conseguir la financiación, pero no va a ser fácil, hablamos de millones de euros».

Reforma

En abril de 2023, el anterior ejecutivo de Gent per Formentera y PSOE ya anunció la licitación de los trabajos para la rehabilitación y museografía de Can Ramon para finales de ese mismo año, pero el plan quedó en suspenso hasta ahora.

El proyecto prevé una actuación integral en los edificios de esta antigua finca tradicional propiedad del Consell de Formentera situada junto a la rotonda a la salida del casco urbano de Sant Francesc que da paso a la carretera hacia el Cap de Barbaria y que en la actualidad se encuentra en un pésimo estado de conservación, como atestigua la arquitecta que firma el proyecto, Inés Vidal Farré: «La vivienda ya aparece en desuso en las fotografías del Inventario de casas payesas del año 2002. Este estado de abandonom junto a la falta de actuaciones de mantenimiento, ha provocado una degradación continua de las edificaciones , que comporta la necesidad de realizar una rehabilitación integral del edificio principal, así como una consolidación y reconstrucción casi completa de los anexos».

Aún así, el plan es preservar todo lo posible el valor patrimonial de las edificaciones existentes, aunque sufrirán ciertas modificaciones como el añadido de una escalera exterior y un elevador que dará acceso al piso superior para garantizar la posibilidad de visitar el museo a personas con movilidad reducida.

Con la reforma, se crearán dos espacios expositivos en la edificación principal, uno diáfano en la planta baja (210 metros cuadrados) y otro, en un primer piso (64 metros), con una zona de proyección y tres salas museizadas. También se prevé la construcción de un nuevo edificio de 66 metros cuadrados con una recepción, una cafetería, aseos y una tienda de recuerdos.

Para construir tanto este volumen como el elevador que se añadirá al edificio histórico, el proyecto establece la necesidad de garantizar que tanto el diseño como los materiales utilizados faciliten que se distinga entre la restauración de la vivienda tradicional original y los elementos nuevos, evitando tanto la mimetización como un impacto visual extremo.

Sa Senieta

Formentera es la única isla balear que carece de una instalación cultural de este tipo, a pesar de que en 1998, hace ya 27 años, la Ley 12/1998 de Patrimonio de Balears estableció la obligatoriedad de crear el Museo de Formentera en un periodo de tres años.

El futuro museo estará articulado en tres sedes: Can Ramon, destinado a acoger la colección etnográfica; un edificio de nueva construcción en la calle Sant Joan de Sant Francesc, junto al Cementerio Viejo, donde en un principio se instalarán una biblioteca, el archivo y un laboratorio, y la casa tradicional de sa Senieta, junto a la rotonda de llegada al núcleo urbano de Sant Francesc desde la Savina, que será la sede principal del museo.

La elaboración del proyecto constructivo de remodelación de este último inmueble ya ha salido a licitación y está a punto de adjudicarse a la empresa FCC Aqualia S.A. al ser la única en presentarse al concurso. Para financiar la redacción del proyecto, el Govern balear concedió al Consell en 2023 una partida de 200.000 euros.

