El problema de la vivienda en Ibiza: Expertos alertan de que los okupas son más agresivos

Empresas de seguridad que operan en Ibiza consideran que «la okupación ha pasado a ser realmente una preocupación» y que los okupas «cada vez tienen menos miedo de hacerlo, y ningún escrúpulo», avisa el jefe de seguridad de Red Seguridad, Ángel Ruiz, una empresa con más de 20 años de experiencia en la isla.

«Antes había alguno que sabía un poco de qué iba la cosa, ahora son todos perfectamente conscientes de lo que tienen que hacer para que no los saquen. Se han informado y saben perfectamente que el propietario está desarmado y no puede hacer nada. Lo hacen de una forma más descarada porque saben que no les pasará nada», explica, añadiendo, que «la okupación ha pasado a ser una preocupación de la gente».

Este experto diferencia dos tipos de clientes. Por un lado, el que «ve cómo le ocupan la vivienda al vecino y decide poner una alarma de forma preventiva». Por otra parte, está el que «después del tortuoso viaje de recuperar una vivienda okupada, que dura meses y, a veces, incluso años, consigue recuperarlo y se la encuentra en un estado lamentable, así que decide instalar el sistema para que no le vuelva a pasar».

Ambos perfiles son «muy habituales». «Normalmente, cuando se pone la alarma los okupas dejan de entrar. Lo respetan bastante», asegura.

Del robo a la okupación

Por su parte, el jefe de seguridad de la empresa GPS 909, Antonio Legaz, cree que la okupación genera «una reacción rápida en la sociedad». «Es una preocupación de primer orden en cuanto a los motivos que incitan al cliente a pedir un presupuesto mayor, más que el robo o la intrusión. La gente que nos pide sistemas de seguridad están más preocupados de que les okupen la vivienda que de sufrir un robo. Nuestro concepto al vender sistemas de alarma era evitar el robo o la intrusión, en cambio ahora se utilizan más para evitar la okupación», subraya.

Legaz pone fecha exacta al momento en el que «cambió la mentalidad del cliente a la hora de pedir un servicio», el fatídico año 2020: «Con la pandemia más personas se quedaron en situación vulnerable para hacer frente al pago de los alquileres y eso hizo que se disparasen las okupaciones. Cuando la sociedad se paraliza y la gente que se levanta cada mañana para ir a trabajar deja de percibir su sueldo mensual, tiene que pensar en la supervivencia».

Preguntado por si la okupación se está elevando en los últimos tiempos, aclara que de un año a esta parte «la preocupación es la misma y las peticiones son las mismas». «Pero respecto a hace diez años, hay un incremento de un 300% en peticiones para evitar la ocupación», cifra.

Los dos representantes de ambas empresas de seguridad coinciden en los precios a partir de los cuales se puede poner una alarma: 800 euros por la instalación del sistema y 50 euros de cuota mensual. «En un tiempo medio de 20 minutos desde que suena la alarma, el lugar está protegido», finaliza Legaz.

