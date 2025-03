Cancelación de una semana en catamarán por covid: el juez obliga a devolver el coste

Un tribunal ha confirmado el derecho de una familia que no pudo disfrutar de una semana de navegación a bordo de un catamarán en aguas pitiusas, en julio de 2021, por culpa de la pandemia del covid, a que la compañía náutica le devuelva el dinero del alquiler, salvo el 25% por los gastos de gestión. La familia, un matrimonio y sus tres hijos, abonó 7.446 euros con meses de adelanto para alquilar durante una semana la embarcación, y, pese a la negativa de la empresa chárter, finalmente se verá obligada a retornarle 5.584 euros.

La Audiencia Provincial ha desestimado el recurso de la compañía de chárter náutico y ha ratificado la sentencia de primera sentencia, dictada por el juez del Juzgado de Primera Instancia número 4 de Ibiza, que obligaba a devolver 5.584 euros a la familia. El tribunal balear también condena a la empresa al pago de las costas. Contra esta sentencia cabe recurso de casación.

La familia de turistas había previsto disfrutar de la semana a bordo el catamarán entre el 17 y el 24 de julio de 2021. Para ello, en diciembre de 2020, en el momento en que formalizó la reserva, abonó un primer pago de 3.746 euros y el 1 de junio de 2021, un mes y medio antes del embarque, un segundo pago de 3.700 euros. Sin embargo, un día antes, el 16 de julio, los tres hijos de la familia dieron positivo en covid. El padre informó al instante a la compañía de que no podían embarcar por «fuerza mayor» al tener la obligación de pasar cuarentena durante al menos 10 días.

El turista planteó la posibilidad de posponer el alquiler a cualquier semana de agosto puesto que, durante ese mes, seguirían aún de vacaciones. Sin embargo, la compañía ya tenía cerradas reservas durante todas estas fechas y ofreció la posibilidad de disfrutar de la semana de navegación entre el 15 y el 21 de septiembre, lo cual fue declinado por el arrendador porque esa semana ya no estaban de vacaciones. La empresa no le ofreció un bono para disfrutar del catamarán otro año.

Según la sentencia de la Audiencia Provincial, la empresa justificó su negativa a devolver el dinero al turista en que, en el momento de formalizar la reserva, le ofreció un seguro de cancelación que le hubiera dado cobertura frente a una contingencia, pero lo rehusó. La compañía argumentó la existencia de una cláusula del contrato, la 10, que preveía la obligación de pagar el cien por cien del coste ante supuestos de anulación del arrendamiento durante los 15 días previos al embarque y que, además, no contemplaba la posibilidad de que el contrato quedase cancelado por el contagio de los miembros de la familia. También defendió, infructuosamente, en sede judicial que cuando se formalizó la reserva la situación de pandemia era algo «público» y que fue el propio arrendador quien de manera «consciente y voluntaria se situó en posición de riesgo».

Hay que tener en cuenta que el contrato también preveía condiciones especiales de cancelación por la pandemia con reembolso de todos los pagos en los siguientes tres casos: si las fronteras del país anfitrión o del viajero estaban oficialmente cerradas en la fecha del chárter, si se imponía una cuarentena de una semana o más a los viajeros que regresaban de sus vacaciones o si la navegación o viajes no imprescindibles estuvieran formalmente prohibidos en la zona de inicio del alquiler.

Precisamente, en sede judicial, el arrendador alegó que creía que no había contratado el seguro de cancelación porque el contrato ya incluía la cláusula covid. «Aunque no es muy clara determina que si no podemos viajar porque estamos confinados, que es el caso, se reembolsan todos los gastos», alegó el turista, según la sentencia.

En primera instancia, el Juzgado de Primera Instancia número 4 de Ibiza ya declaró «abusiva» la cláusula 10. Además, tuvo en cuenta el Real Decreto 11/2020 de 31 de marzo de medidas urgentes contra el covid que preveía el derecho de resolución de determinados contratos sin penalización por parte de los consumidores y usuarios. «Si bien no es aplicable dada la fecha del contrato, puede servir como criterio interpretativo», decía la sentencia, en referencia a que «sería del todo inequitativo que el consumidor debiera asumir todo el riesgo derivado de la pandemia».

De hecho, la Audiencia Provincial considera acertada esta interpretación a pesar de considerar, como alegaba la empresa, que la cancelación no obedecía «en puridad a un supuesto de causa de fuerza mayor». La sentencia de la Audiencia apunta que, aunque los tres supuestos de cancelación por la pandemia previstos por contrato no se ajustaban de manera «estricta» al caso de esta familia, «no es menos cierto que todos ellos tienen en común la circunstancia, que sí se da y es determinante en este caso, de que las restricciones impuestas por razones sanitarias den lugar a la imposibilidad de realizar el viaje en las fechas previstas».

