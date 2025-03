Uc: «Pensar que la canción tradicional no se puede tocar es matarla, fosilizarla»

Hace poco tocaron juntos de nuevo, en la gala de la Medalla d’Or del Institut d’Estudis Eivissencs. ¿Qué sintieron? ¿Nostalgia? ¿Satisfacción por que la gente continúe cantando esas canciones? ¿Nervios?

Isidor: Fue un gran momento. Evidentemente nos costó un poco volver a conjuntar nuestras voces y todo eso, porque ya no tenemos 20 años [ríen].

Victorí: No era tanto la perfección lo que se buscaba en aquel momento, sino estar los tres juntos cantando esas canciones. Para nosotros, claro que fue emocionante, y para la gente del público creo que era volver a tener delante aquello a lo que se aferra y se ha aferrado para identificarse.

En febrero, Joan Barbé [de Ressonadors] dijo en una charla que si estas canciones las han cantado ya tantas generaciones, es porque la materia prima es buena.

I: Han superado la prueba del tiempo, y eso es por alguna cosa. Porque tienen algo único.

V: Como con ‘Bona nit, blanca roseta’, que tiene miles de años.

Joan: Y todas aquellas canciones como la de ‘Des que no hi ha eleccions’ eran también una manera de reivindicar.

¿Las canciones son cada vez más cortas y caducan antes?

V: Ahora dicen que si en los primeros compases no pones la frase melódica que tiene que enganchar, comercialmente ya no... Eso son unas tonterías tremendas. Es muy prefabricado.

I: Todo es muy postizo, ahora, y muy efímero. Mucha gente se fascina con el hecho de tener 500.000 seguidores, pero son 500.000 seguidores que dentro de un año ya no recordarán nada de lo que han escuchado. Lo que cuenta es esta fuerza que supera al tiempo.

Contaron que, cuando recopilaban canciones tradicionales, había gente que les preguntaba si a ustedes no les gustaba algo más moderno. ¿No se valoraba mucho?

J: Digamos que el público en general no las valoraba muchísimo, pero también recordemos que no había medios donde expresarse en este sentido, salvo algún día de matanzas en el que se podía cantar. Pero tampoco era algo que estuviese en la calle. A la calle lo llevamos nosotros al cabo de muchos años, arreglado y tal.

V: De todas maneras, creo que la gente, cuando escuchaba aquello, se identificaba [Joan asiente]. Era... era lo suyo.

¿Y los cantadors que se las recitaban? ¿Les daban ese prestigio?

I: Una cosa es que la gente en general no les diese mucha importancia, y otra que las personas concretas que nos las cantaron, tampoco. Sí que las valoraban. Y mucho. Para ellas eran canciones muy importantes y por eso las habían recordado.

J: Y por eso nos las pasaban a nosotros.

I: Estaban ligadas a experiencias de vida que para estas personas tenían una importancia enorme. Era un poco el público el que no se interesaba, pero a los cantadors y cantadores que nos las enseñaron, los vimos emocionados.

V: Supongo que también debían pensar que así se las podían pasar a otra generación, es decir, que estas letras no morirían con ellos.

Los integrantes de Uc durante la entrevista con Diario de Ibiza. / Sergio G. Cañizares

El grupo como tal comenzó con un concierto en Arts i Oficis en septiembre de 1972, a raíz de lo que decidieron recopilar más material.

V: Sí. Allí hicimos unas pequeñas pruebas porque cantamos ‘La ciutat de Nàpols’ y ‘Bona nit, blanca roseta’, y vimos que la gente, con estas canciones en concreto, se quedaba como...

I: Fue una gran sorpresa.

J: Y después pasamos a Edigsa [compañía discográfica] una cinta que habíamos grabado allí, con esta actuación, y les gustó, pensaron que aquí había material.

V: Dentro de la nueva canción, se traducía a Bob Dylan al catalán. Se hacía folk traducido y la idea que teníamos era hacer lo mismo: coger las canciones antiguas, darles una vuelta y que comenzasen otra vez a caminar, porque se estaban muriendo junto con aquella generación de entonces.

¿Y cómo lo recibía la gente mayor?

I: Había sorpresas de toda clase, porque mucha gente muy joven sí que las agarró como canciones propias, pero también había, dentro de la gente mayor, una sorpresa. Una reacción de decir: «¿Y ahora qué hace esta gente, que toca con guitarras canciones con las que nunca se habían tocado? Y que mezcla instrumentos como la flaüta y la guitarra». Todo aquello era, en cierto modo, un experimento. Pero salió bien.

V: Entonces existía la idea de que las cosas no se podían tocar. Pero la tradición se va haciendo de generación en generación y cada una la va transformando y renovando. Y es así como una tradición se mantiene viva. Pero había esta idea de que eso no se podía tocar, como si fuese una pieza de museo. No nos dábamos cuenta de que con esta concepción se estaba matando el espíritu de la tradición, porque se la estaba fosilizando. La tradición ya no servía para expresar el hecho de ser un pueblo, sino que servía para enseñar a los turistas. Nosotros, poniéndola al día, la sacamos de los museos y de las muestras turísticas. Era una generación más de ibicencos que agarraba toda su tradición musical y continuaba con ella como ibicencos. Y es que la tradición es un ser vivo que camina.

I: La gente no debería quedarse con estas canciones. Es clave que haya gente, que ya la hay, pero necesitamos mucha más, que haga canciones nuevas a partir de la música y de las letras de las canciones de siempre.

¿Notaban reticencias, entonces, por parte de algunas personas?

I: Sí, pero creo que es normal que sorprendiera lo que estábamos haciendo. Pensemos que esta tradición que se había conservado era muy mimética: la gente aprendía a tocar exactamente igual a como tocaba el sonador que le había enseñado; y lo mismo con lo de cantar. Por lo tanto, introducir algún cambio era una cosa heterodoxa y es normal que lo vivieran con extrañeza. Creo que se tiene que entender que para ellos fuese una cosa muy sorprendente.

J: Había mucha gente, de la que bailaba, que me decía: «Parece mentira, estáis destrozando la canción ibicenca». Y me lo soltaron más de uno, más de dos y más de tres.

¿Pero había mayores a quienes les gustaba, no?

J: Bueno, sí, también, pero había unos cuantos que... «¿Dónde se ha visto esto de cantar canción ibicenca con una guitarra?».

¿Se imaginan ahora canciones ibicencas en versión electrónica, por ejemplo?

V: Es que la tradición siempre abre caminos nuevos e inesperados, como nos mostró el otro día el dúo Bis@Bis [que actuó en la gala de la medalla del IEE, en Cas Serres] con unos arreglos clásicos con piano (Miguel San Miguel) y violín (Laura Boned) como si fuera una suite.

I: Sí, todo vale si queda bien. A veces he hecho la broma de que la cançó redoblada podría servir para hacer cançó rap doblada, porque también se usaba para improvisar.

V: Yo tengo un amigo que hace rap en Mallorca y el otro día fue a un combate de glosadors. Me dijo: «Me han dado una paliza» (ríen).

Joan Murenu ha contado que el día que un médico iba a pasar consulta en un bar de Sant Vicent, aprovechaba para pedir canciones tradicionales a los mayores que esperaban su turno. ¿Qué otras fórmulas curiosas usaron para recopilar aquel patrimonio cultural?

I: De todas las maneras posibles. Aquí mismo, toda la familia de Toni Planells, de Can Planes, nos cantó lo que sabían y también nos puso en contacto con muchas otras personas que nos podían cantar cosas. Todavía tengo alguna grabación de estas entrevistas. Aprovechábamos cualquier momento.

J: Yo estaba en un grupo de ball pagès y toda esa gente que bailaba también sabía canciones y nos pasaba material. Por ejemplo, ‘Anàrem a Sant Miquel’ nos la pasó la gente.

¿La lengua catalana es un mercado grande?

I: Relativamente, sí. Un mercado mediano, podríamos decir.

Uc ofreció conciertos a lo largo y ancho de los territorios de habla catalana y conquistando no solo a hablantes nativos del catalán. ¿La música en catalán también tiene ese potencial?

I: Nuestra experiencia es que sí, de la misma manera que a nosotros nos gusta la canción tradicional popular de muchos otros países. Una característica de este tipo de canción es que viaja mucho. La gente piensa que son canciones locales, pero muchas de las que se han recogido aquí, en Ibiza, vienen, por ejemplo, de la Edad Media de Francia. Me refiero a ‘La ciutat de Nàpols’. Se ha descubierto que tiene su origen en una canción francesa que se llama ‘La Pernette’ y que es del siglo XV. Han atravesado fronteras y todavía continúan haciéndolo.

¿Cuáles fueron los conciertos con más público?

V: Los que hicimos en el festival Sis Hores de Cançó de Canet de Mar. La primera vez que fuimos había 40.000 personas y el segundo año, 80.000.

J: También había un porcentaje importante de policías [ríen].

V: Uc es un fenómeno que parte de la tradición ibicenca pero que ha sido tomado como cosa propia también fuera de Ibiza. Ocurrió en Mallorca y Menorca. Sobre todo en Mallorca, que es donde tocamos más veces.

I: También se creó una afinidad con los valencianos. El grupo valenciano Urbàlia Rurana ha versionado ‘Jo tenc una enamorada’. Se ha versionado mucho, son canciones que han viajado.

V: Hay una versión de ‘N’escrivaneta’ de Celtas Cortos. ¿Quién lo diría?

Cuando hablan de la censura que vivieron, tengo la sensación de que, aparte de la injusticia que suponía aquello, también muestran la parte ridícula de la censura. Por las situaciones surrealistas que se llegaban a vivir.

V: Bueno, en aquel entonces no era ridícula. Teníamos un miedo... Porque además estábamos absolutamente fichados. Nos habían puesto multas, habíamos pasado por comisaría.

J: No por lo que dices en las canciones, sino incluso por lo que representaban.

I: Hay una anécdota con la actuación que celebramos en s’Alamera el verano de 1975. Habíamos preparado las canciones del segundo disco, que ya tiene temas políticos y sociales. Pasaron por la censura, pero se ve que [los funcionarios] no se las leyeron y las marcaron como autorizadas. Cantamos ‘En aquesta illa tan pobra’, ‘Es pobres no podem viure’ y demás. Y, claro, no nos podían poner ninguna multa porque las habían autorizado por no haberlas leído. Luego se vengaron prohibiendo el Curs Eivissenc de Cultura del Institut d’Estudis Eivissencs.

También han contado lo de los conciertos con guardias civiles pendientes de lo que se cantaba.

V: Eso ocurría siempre. Muchas veces la zona de concierto estaba rodeada de guardias civiles. Canet era toda una explanada con montes alrededor y allí había mucha guardia civil con focos. El policía estaba con las letras debajo del escenario y ¡ay de ti que dijeras una palabra que no estuviese autorizada!

I: Recuerdo que fuimos a dar un concierto a Santander en el que participaban cantantes gallegos, vascos y algunos catalanes. Pues bien, el gobernador civil lo prohibió simplemente porque las canciones no eran en castellano. No le daba la gana y lo prohibió.

J: A veces nos encontramos con que habíamos ido a Mallorca a cantar en algún pueblo y nos encontrábamos, ya allí, que el concierto se había prohibido.

¿Alguna vez ha habido rivalidad entre Uc y Ressonadors?

No, no, no [contestan los tres a la vez].

J: De hecho, cuando empezaron a hacer los conciertos en directo, nosotros participábamos en todos.

I: Ellos siempre nos han tratado muy bien y siempre hemos considerado que Ressonadors ha hecho un trabajo importante al dar nuevas formas, nuevas versiones. Y tanto que sí. Y todos los otros grupos que han salido después, como Aires Formenterencs, Pota Lait, etc. Y está muy bien, esto es lo que necesitamos, que siempre vayan saliendo cosas nuevas.

¿Por qué estos 40 años separados, sin hacer música juntos?

V: Porque la vida nos llevó por estos caminos. Es muy difícil hacer música viviendo en lugares diferentes. Joan en Ibiza, yo en Mallorca; Isidor pronto se fue a Barcelona. Esto hacía imposible la posibilidad de un grupo, que necesita ensayar y trabajar.

¿El grupo no nació con voluntad de durar mucho tiempo?

V: Es que el grupo...

I: Nació por casualidad [Joan y Victorí asienten]. Es que en un principio Uc era solo el nombre del disco. La gente nos comenzó a llamar así y nosotros nos dijimos: pues vale, nos llamaremos Uc.

V: No nos habíamos planteado hacer como tal un grupo, sino un disco.

J: Además, viendo la respuesta del público, los de Edigsa, que era la editora de discos, estaban encantados y querían que nos hiciésemos profesionales y fuésemos todos a vivir a Barcelona, para grabar discos que luego ellos fuesen vendiendo.

I: Pero cada uno de nosotros tenía un compromiso profesional diferente, y eso no hizo posible que continuásemos.

