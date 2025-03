Josep Marí Ribas, 'Agustinet': «Dar la alcaldía a José Serra fue un error que me ha pesado toda la vida»

Le hacía ya con los nietos y viendo obras, pero van y le nombran presidente del PSIB

Pues sí, pero sigo estando con mis nietos, con mis obras, con mis trabajos de jardinería o cultivo del huerto. Esa es mi ocupación principal. Lo de la presidencia del partido, pues lógicamente es un cargo de representación y honorífico que me satisface, del que siento orgullo porque es la primera vez que un presidente del PSIB no procede de Mallorca. Y como es un cargo que no es nada en absoluto ejecutivo, puedo seguir con mi vida de jubilado. No me he vuelto a poner en la primera línea, por supuesto.

¿Gana peso Ibiza en el PSIB con usted como presidente?

Eso es relativo, porque el peso lo adquieres cuando tienes más presencia en las instituciones. Puedes tener peso y no tener tanta gente en la comisión ejecutiva. No necesariamente Ibiza gana más peso conmigo como presidente. Siempre lo ha tenido.

En diciembre pasado anuncia que se jubila y deja la política activa. ¿De verdad?

Mis contrincantes políticos pueden estar tranquilos: no pienso reincorporarme a la vida activa política ni a cargos ejecutivos de ninguna manera. Yo estoy muy contento con mi situación actual. Francia Armengol [secretaria general del PSIB] me pidió que asumiera este cargo. La verdad, no estaba para nada en mis previsiones, no lo esperaba. Me sorprendió muchísimo. Pero después pensé, ¿por qué voy a negarme? No se me ocurrieron razones para ello cuando es un cargo de representación. También me parece muy bien como ibicenco porque así el PSIB, que es de todo Balears, se identifica un poco más con el resto de las islas. Es un gesto.

¿Echaba de menos la política? ¿O de más?

Pues no la echaba de menos. La verdad es que yo he estado muchísimo tiempo en la primera línea con cargos ejecutivos y eso gasta mucho.

Revisemos los momentos estelares de su carrera: 23 de mayo de 1983, con su voto y el de otros dos concejales socialistas que salen elegidos en esos comicios municipales, José Serra Escandell (entonces del PDL) es elegido alcalde. Para esos próximos cuatro años y para los 24 siguientes. No le desbanca hasta 2007. ¿Quizás haya sido una de las peores decisiones de su vida?

Sí, la peor, probablemente. Producto seguramente de la ingenuidad o de la juventud en aquel tiempo.

Tenía 24 años.

Fue una decisión para nada acertada. En la derecha de aquel tiempo en Ibiza había muchos grupos y a nosotros se nos ofreció ese pacto de gobierno, que aceptamos equivocadamente. Un error importante que he llevado encima toda mi vida. Rápidamente nos dimos cuenta de que aquello no era más que una maniobra para que no fuera alcalde el otro candidato [José Ribas Marí]. Después, Serra cogería las riendas del Partido Popular. No fue una decisión en absoluto acertada por nuestra parte.

No sé si lo ocurrido le dejó tocado, porque acabado ese mandato desaparece durante un largo tiempo de la política. Se mantuvo durante años en silencio.

Sí, porque, después de todo eso, pues me... Yo tenía contrato laboral con una entidad privada [Banca March] y me fui a trabajar allí…

¿Fruto del desencanto?

Es probable que por el desencanto o por la falta de estímulos para seguir. Me pareció que, entonces, no podía dedicar toda mi vida a la política. Soy muy obsesivo: cuando hago una cosa me tengo que dedicar enteramente a ella. Y no veía lo de dedicarme a la política enteramente, por lo que opté por irme a trabajar otra vez a la entidad. En el banco me ofrecieron cargos de responsabilidad que asumí poco a poco. Fue mi periodo más largo en la banca.

Hasta el año 99, cuando regresa al mando de las fuerzas progresistas coaligadas, al fin, en Sant Josep.

Aquel grupo ya estuvo en la oposición en el mandato anterior y puso muy alto el listón. Se hizo un muy buen trabajo por parte de varios partidos, como Esquerra Unida, con Toni Malalt, y Els Verds, con Joan Buades. Pilar Costa [hasta entonces senadora y, a la postre, primera presidenta del Consell tras esas elecciones], me invitó además a participar en la lista del Consell, donde ganamos. Pero en Sant Josep perdimos.

En el Consell fue titular de carteras tan importantes como Turismo, Urbanismo y Economía. En aquella etapa afloran muchos trapos sucios sobre usted: que si tardó doce años en comenzar a pagar la contribución y la tasa de basuras, que si pavimentó la entrada de su casa sin permiso... ¿Campaña persecutoria?

Mis oponentes políticos siempre me han tenido muy en cuenta. Entonces sacaron muchísimas cosas que al final se demostró que no suponían un gran problema. Mi casa, que se había acabado no hacía mucho, no estaba dada de alta en el catastro aún, con lo cual tardaba en llegar el final de obra. Y eso implicaba, además, que no estaba dada de alta en los impuestos de recogida de basuras. Entonces, el Ayuntamiento [gobernado por José Serra] aprovechó y me hizo una campaña muy dura.

Bueno, pavimentar sin permiso siendo conseller de Urbanismo…

¿Tú sabes lo que hice o no?

Sí, pavimentar la entrada a su vivienda sin permiso.

Bueno, sí, una acera [hace el gesto de que era poca superficie].

Vamos, que no cree que fuera para tanto.

Yo creo que no, pero bueno.

Como conseller de Urbanismo, impulsó el nuevo plan territorial. Sangre sudor y lágrimas, ¿no?

No éramos muy conscientes de lo que era un plan territorial. Estábamos empezando a hacer planificación urbanística de una manera general en la isla. Costó muchísimo porque hicimos una serie de normativas urbanísticas de protección, de prevención. Aprobamos, absolutamente convencidos de que se tenían que hacer, moratorias o normas territoriales temporales para paralizar determinados desarrollos urbanísticos, para que no estuvieran en contra de lo que íbamos a proponer en el plan territorial. Hubo una contestación de los sectores de la derecha de Ibiza, no solamente de la política, sino también de la económica y mediática, que hicieron mucho ruido. En la aprobación de las normas cautelares, en la sala de plenos del Consell hubo casi de todo. Fue muy difícil mantener el ánimo para tirar hacia delante. Tuvimos una presión absolutamente desmesurada, pero para eso nos habían elegido. Por ejemplo, para la declaración de la zona de Cala d’Hort como parque natural. El primer día que entramos a gobernar en el Consell empezaron las obras del campo de golf de Cala d’Hort, para las que el PP había dado la licencia, además de para varios establecimientos hoteleros. No sé si ahora la gente se puede llegar a imaginar qué habría pasado en aquel paraje si no hubiéramos actuado. Tuvimos la fuerza suficiente para ser capaces de pararlo, pero las consecuencias fueron muy duras en lo personal. Recuerdo muchísimas pintadas, amenazas de muerte contra mí… Fue muy duro, muy duro, pero bueno, me siento satisfecho de haber aprobado aquellas normas, porque si no hoy Ibiza sería muy diferente.

Siempre he tenido la sensación de que esa etapa en Urbanismo le afectó tanto personalmente que, al llegar a la alcaldía de Sant Josep, fue muy cauteloso con el planeamiento municipal, quizás porque temía volver a pasar por aquel trance.

Efectivamente, hicimos algunos intentos de nuevos planes urbanísticos, pero durante mi mandato en Sant Josep no se aprobó ninguna norma nueva. Lo que sí hicimos fue mantener las normas urbanísticas del año 1986 sin conceder ninguna nueva urbanización o sin hacer ningún nuevo cambio urbanístico. Se consiguió así que los planes parciales, que ahora con el nuevo planeamiento hay que desclasificar, no se desarrollaran. Es verdad que no se aprobó un nuevo planeamiento, pero también es verdad que en Sant Josep, en mis años de mandato, no hubo ningún desarrollo urbanístico fuera de lo que debía ser lo normal, fuera de lo que ya era declarado urbano, y dentro de urbano incluso se bloquearon muchísimas cosas por falta de servicios. No hubo en ese periodo ningún desastre urbanístico en mi municipio, al menos yo lo percibo así.

En aquella etapa del gobierno progresista, el primero al frente del Consell, se produce un punto de inflexión cuando Joan Buades, perteneciente a Els Verds, uno de los partidos de la coalición, decide irse y empieza a torpedear toda la labor del gobierno. Nunca he entendido por qué lo hizo. ¿Qué cree que motivó su salida del equipo de gobierno?

Yo tampoco. Al menos no lo puedo justificar. No entendí que rompiera la mayoría de un equipo que había ganado las elecciones. Supongo que quería tener ese protagonismo que te da estar fuera de un gobierno. Si estás en un gobierno tienes que compartir sus acciones, y él debió pensar que estar fuera le daba la visibilidad y el protagonismo político que le interesaba tener. Me pareció muy mala decisión. No creo que le rindiera mucho.

No es hasta 2007 que sale, al fin, elegido alcalde de Sant Josep. Y también en mayo de 2011, pero pocos meses después, el 7 de diciembre de 2011, Neus Marí gana una moción de censura. Otra vez la larga travesía del desierto. Qué mal se lo tomó usted. No simulaba su cabreo en cada pleno, parecía que le hubieran quitado algo que consideraba suyo. Parecía resentido, un Gollum sin su anillo, en este caso sin su bastón de mando.

Es que la moción de censura me pareció muy injusta. Mi discurso el día de la moción fue muy duro. Yo no tenía mayoría absoluta, pero era el que había ganado las elecciones. Teníamos diez concejales. El PP, nueve, y había dos de Alternativa Insular. Salí alcalde porque PP y AI no se pusieron de acuerdo en la investidura, lo cual no entendí muy bien. Tampoco entendí que se censurara una gestión de seis meses, no había nada que se pudiera sancionar en tan poco tiempo. Habría entendido que se pusieran de acuerdo al inicio, pero no al cabo de seis meses. Me sentó muy mal la moción de censura. Supongo que eso lo trasladé en los años en que fui jefe de la oposición, que, por otra parte, creo que es nuestra obligación. Siempre me he tomado las cosas que he hecho con bastante pasión. Entendí que era el partido más votado y que teníamos que decir las cosas. Es verdad que hice una oposición dura al gobierno.

Y tuvo frutos.

Sí, en 2015 ganamos con bastante solvencia.

Y es en esa nueva etapa cuando impulsa algo hasta entonces ignorado: evitar que las canalizaciones de agua del municipio pierdan cantidades ingentes de agua. Se adelantó al resto de municipios.

Prometí en la campaña electoral que sería la legislatura del agua, que íbamos a conseguir agua buena para todo el municipio. Algunos compañeros me decían que me estaba arriesgando muchísimo.

En esa época, por los grifos de Sant Jordi salía sal.

Entre otras cosas por un problema muy grande en ses Eres, un pozo interior muy hondo, muy salvaje en su tiempo, donde se instaló una desaladora, perpetrando así el mayor atentado ecológico que se ha hecho en la isla. Al ser muy profundo, absorbía agua de mar, con lo cual se salinizaba todo el acuífero de sa Serra Grossa. Nosotros anulamos esa desaladora rápidamente, pero necesitábamos agua buena, necesitábamos conectarnos a la red de desalación. Pasé más tiempo en Palma pidiendo esas obras que en Ibiza. En los despachos de Palma casi se ponían enfermos al verme. Pero conseguimos detener la sangría y al final del mandato logramos tener agua buena en todo el municipio. Lo del agua en Sant Josep era un auténtico drama. Me siento muy orgulloso de este trabajo.

Lo que más ilusión le ha hecho en su vida política, admítalo, es ser alcalde.

Sí, por supuesto. También es verdad que tiene una cara y una cruz, como todo en la vida. Me han elegido cuatro veces alcalde. Pero es un trabajo muy cercano a la gente, en el que recibes mucha presión. Otros puestos en política no tienen esa presión. A veces también cansa.

¿Esa es la razón por la que después de salir elegido en 2019, y poco antes de las elecciones siguientes, le pasa el testigo a Ángel Luis Guerrero?

En esa época, la presidenta del Govern, Francina Armengol, me invita a participar en el gobierno. Había una remodelación del Govern y ella creía que yo debía asumir ese cargo. Yo ya había manifestado internamente que no quería seguir más tiempo de alcalde y el primer teniente de alcalde, que era Guerrero, es elegido alcalde.

Y Guerrero es detenido en junio de 2023, tras las elecciones.

Quiero pensar que ha hecho todas las cosas bien, así me lo ha manifestado, yo creo en él. Yo me quedé muy sorprendido, la verdad, pero quiero pensar que podrá justificar todas las acciones; así me lo ha manifestado él y, por tanto, espero que se aclare esto

En aquellas elecciones de 2023, se presenta por el PSOE para intentar presidir el Consell. Sufre un varapalo enorme, solo tres diputados, uno de los peores resultados del PSOE. El PP logra más del doble de votos que ustedes, el 52% del total. Una derrota sin paliativos. Pero usted no dimite como conseller. ¿No era el momento de plantearse dimitir?

Yo lo planteé, lo que pasa es que las organizaciones...

¿Lo planteó ante el PSOE?

Lo planteé ante el PSOE internamente. Mi estado de ánimo, como puedes suponer, era bastante bajo en aquellos momentos. Era bastante consciente de la derrota electoral. Lo planteo y lo que se habla [en el seno del PSOE] es que dimitiré, pero sin prisas. Mientras tanto, debía seguir de secretario general y de conseller, hasta que pudiéramos hacer una transición interna en el partido. Y así lo hemos hecho. Siempre estaré al lado de la organización, no me iba a marchar por la puerta de atrás. Si me hubiera pedido la dimisión alguien del partido o todo el partido, me habría ido en aquel momento, nunca me he aferrado a ningún cargo.

42 años de política. ¿Ha merecido la pena?

Ha habido momentos muy buenos y muy agradables, y los ha habido muy duros, como en la vida. Me siento muy satisfecho con todo lo que he hecho, con errores, los reconozco, muchos. No me cuesta reconocer que me he equivocado en algunas cosas, pero espero también haber contribuido a la comunidad. Ha valido la pena dedicar parte de mi capacidad a hacer cosas para la gente. Cuando tenía 14 años ya estaba en multitud de asociaciones de deporte, culturales, del ball pagès… Sigo creyendo que la gente debería implicarse más en lo que es de todos, en lo público. He combatido siempre el individualismo egoísta. Y ahora me toca descansar.

