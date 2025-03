Retrasos en revisiones a enfermos de cáncer tras la marcha de un oncólogo

«Hay una paciente a la que tenían que ver por una revisión en noviembre y aún no la han llamado. Otra tenía una mamografía de revisión en septiembre y no la tuvo hasta finales de enero», explica Maribel Martínez, presidenta de la Asociación Pitiusa de Ayuda a los Afectados de Cáncer (Apaac), que afirma: «Vuelve a haber retrasos en las revisiones por la falta de personal en Oncología». La asociación celebraba este viernes la inauguración oficial de su nuevo local, en la calle del Bisbe Carrasco, en Vila, un día de fiesta, pero también de reivindicación. «El servicio vuelve a estar en mínimos y no se dan tantas citas», comenta Martínez mientras en la nueva sede, personal y voluntarios se afanan preparándolo todo para su puesta de gala.

«Se ha marchado un oncólogo y otro tiene una reducción de jornada por paternidad», indica la presidenta. Una afirmación que confirma, minutos más tarde, la gerencia del Área de Salud de Ibiza y Formentera. En estos momentos hay cuatro oncólogos en el Hospital Can Misses tras la marcha de Julio David Linares, quien se incorporó a la plantilla el pasado verano.

Linares abandonó el hospital público de Ibiza a principios de año, decisión que, según explican desde la dirección de Can Misses adoptó porque quería investigar. «Julio se integró perfectamente en el servicio de Oncología y era muy querido tanto por los pacientes como por los profesionales, pero le interesaba la investigación», apuntan desde el hospital antes de detallar que el especialista se encuentra en estos momentos en Barcelona ultimando los preparativos para marcharse a Australia, donde se dedicará a la investigación.

Así, en estos momentos la dirección del área sanitaria está buscando dos especialistas en oncología para Can Misses. Uno para sustituir a Linares y otro para el aumento de plantilla que autorizaron la conselleria balear de Salud y el Ib-Salut y que permitiría al hospital público de Ibiza contar con seis oncólogos.

La presidenta de Apaac (en el centro), durante la celebración. |

Buscando dos oncólogos

«La dirección médica está en búsqueda con la misma intensidad que al inicio de la legislatura, con la diferencia de que en aquel momento únicamente había un oncólogo en Can Misses», apunta el gerente del área sanitaria, Enrique Garcerán. La estrategia para atraer a estos profesionales, explica, pasa por explicar «las virtudes de Can Misses».

Además, para ello están visitando centros sanitarios de toda España. En los últimos meses, además, detalla que se ha estado a punto de contratar a dos médicos para el servicio (eran pareja y venían en pack), pero que finalmente no fue posible.

En cuanto a la reducción de jornada de uno de los cuatro oncólogos con los que cuenta en estos momentos el hospital, desde la dirección matizan que se trata de una reducción «intermitente». Es decir, que el médico hay semanas que está a tiempo completo mientras que en otras está con la jornada reducida. Además, recalcan que el jefe de Oncología, Carlos Rodríguez Franco, que tenía una reducción de jornada, ha recuperado la jornada completa tras la marcha del oncólogo para que ésta afectara lo menos posible al servicio.

La presidenta de Apaac destaca «la voluntad y el esfuerzo» de los profesionales que en estos momentos atienden a los pacientes y confía en que Can Misses pueda contratar «cuanto antes» a nuevos oncólogos. «Hay retrasos en las revisiones y se trata de una situación delicada que genera mucha angustia y nervios en los pacientes», recalca Martínez, que insiste en que no se pueden demorar «tanto» las revisiones.

Apaac estrena nuevo local

Más espacio y más humano. Así es el nuevo local que inauguró ayer la Asociación Pitiusa de Ayuda a Afectados de Cáncer (Apaac), ubicado en la calle del Bisbe González Abarca, entre el parque de la Paz y sa Colomina. «Estábamos en la Plataforma Sociosanitaria y el espacio era muy pequeño, si teníamos que hacer una reunión teníamos que pedir la sala y si no estaba disponible nos teníamos que ir al Casal d’Igualtat, que siempre nos ha abierto las puertas», explica la presidenta de Apaac, Maribel Martínez. El horario de atención será de 9 a 14 horas.En la asociación ofrecen asesoramiento de todo tipo a enfermos y familiares, material ortoprotésico, ayuda económica, talleres (yoga, pilates, zumba, estiramiento, creatividad, aquagym, kayak, oncoestética...), servicio de fisioterapia, atención psicológica y contacto con otras asociaciones. La ayuda social y el servicio de psicooncología son de los más demandados en la asociación. Martínez destaca la dureza y lo dramáticas de algunas situaciones que viven los enfermos. Especialmente aquellos que pasan por la enfermedad sin apoyo de su entorno o sin recursos económicos. Los talleres, afirma, están siempre a tope: «Ayuda mucho echarse unas risas. Es terapia social».

Suscríbete para seguir leyendo