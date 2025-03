Prohens no da por «finalizada» la negociación con Vox

La presidenta del Govern, Marga Prohens, afirma que las negociaciones para reconducir el pacto entre PP y Vox en Balears «todavía no han finalizado». Así se expresó ayer la líder popular en relación a la reunión que mantuvo el jueves con la delegación enviada por Santiago Abascal a Palma y donde ambas formaciones acercaron posturas tras meses de distanciamiento. «Nunca desvelo el contenido de las reuniones ni de las negociaciones que están en curso. Siempre abogo por la discreción de negociaciones que todavía no han finalizado y me van a permitir que siga igual. Cuando haya alguna novedad les informaremos», determinó Prohens.

Cuestionada respecto a si hubo buena sintonía entre ambos partidos, la presidenta reiteró que quiere mantener con discreción lo sucedido en dicho encuentro. «Son negociaciones entre dos partidos distintos que tenemos nuestras diferencias, pero también nuestros puntos en común y nos hemos emplazado a seguir avanzando, hablando de aquellos puntos que nos unen y por los que nos votaron los ciudadanos hace 18 meses. Pero cuando haya novedades les informaré puntualmente», insistió Prohens.

A pesar de que todavía no haya acuerdo, PP y Vox acercaron anteayer posturas para volver a sellar su pacto en Balears tras varios meses de distanciamiento. La buena sintonía se evidenció en la reunión mantenida entre la presidenta del Govern, Marga Prohens, y Montserrat Lluis, conocida como la «jefa de personal» de los ultraderechistas y nexo de unión entre Abascal y el poder territorial del partido. Una cumbre donde las posiciones se aproximaron, aunque ambos partidos se emplazan a futuros encuentros para sellar la reconciliación definitiva en las islas.

En la reunión, en la que también participó la portavoz Manuela Cañadas, se puso encima de la mesa la cuestión de las cuentas autonómicas, así como el decreto ley de vivienda para liberalizar suelo en Palma. Según señalan fuentes vinculadas al Ejecutivo y al partido ultraconservador, la cumbre sirvió para acercar posturas sobre estos temas aunque el pacto todavía no se ha sellado.