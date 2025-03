Feria de empleo en Ibiza: "Contratar a gente con discapacidad es incluir talento y una visión diferente"

El mercado laboral es uno de esos espacios en los que es más importante romper barreras y garantizar una verdadera inclusión.

Santa Eulària es n'Ocupa 2025 / J. A. Riera

Hacerlo no es solo una cuestión de igualdad de oportunidades, sino también de no dejar talento fuera de una plantilla debido a prejuicios sobre las personas con discapacidad: «Cuantas más empresas lo hagan, más verán las otras que es positivo contar también con estas personas. Al fin y al cabo se trata de incluir talento en las empresas y una visión diferente», explica Carlota Padilla, de Inserta Empleo, que se define como «la entidad de la Fundación ONCE especializada en intermediación laboral, captación y desarrollo de talento» para la inserción de estos perfiles.

Así, no se trata solo de que encuentren empleo, sino de «formarles para que tengan un mejor trabajo; es decir, una mejor empleabilidad», añade Padilla, que este viernes está presente en el estand de Inserta en la feria de empleo Santa Eulària se n’Ocupa. Informa a empresas y candidatos sobre la labor que desarrolla la entidad.

Apfem y Apfem Aktúa

También participa en esta feria Apfem (Asociación Pitiusa Pro Salud Mental) y la empresa especial de empleo Apfem Aktúa. Noemí Castelló, directora del área de autismo y discapacidad intelectual de Apfem, explica que están buscando a candidatos con formación sociosanitaria, como auxiliares de enfermería, integradores sociales, técnicos en atención a personas dependientes, psicólogos, logopedas, fisioterapeutas, etcétera.

Para la parte de Aktúa, ella y sus compañeras de estand buscan «personas con diversidad funcional, ya que la mayoría de empleados en esta empresa tienen discapacidad». Hay preguntas ineludibles en las entrevistas exprés de la feria: siempre se habla de vivienda, titulación y experiencia o interés general por alguna de las áreas, explica Castelló.

