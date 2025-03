Unas 600 personas buscan trabajo en una feria de empleo de Santa Eulària con 2.100 ofertas

La feria de empleo Santa Eulària se n’Ocupa, que acaba de celebrar su decimocuarta edición, no se libra de la tónica general que impera en los últimos años en los diferentes eventos de este tipo que se celebran a lo largo y ancho de la isla para captar mano de obra: siempre hay bastantes más vacantes de empleo que inscritos.

Concretamente en este caso, este viernes se ofertaban más de 2.100 puestos de trabajos (y es que participan casi 90 empresas), tal y como informó recientemente el Ayuntamiento, y hubo entre 550 y 600 personas en busca de empleo. Así lo detalló ayer el primer teniente de alcalde, Miguel Tur, tras la apertura de puertas; aunque al mediodía el gabinete municipal de prensa informó de que «más de 600 personas se han acreditado y han visitado la feria».

Atrás quedan aquellos tiempos en los que a las afueras del Palacio de Congresos, poco antes de abrir puertas, aguardaban entre 1.000 y 2.000 personas. «Hace 10 años había 2.000 personas fuera esperando y a lo mejor no había tantas empresas ofreciendo puestos de trabajo. Hace seis o siete, eran unos 1.200 ó 1.400 inscritos. Prácticamente no hay tasa de paro, por eso lo enfocamos de otra manera: esta feria también puede servir para mejorar las condiciones laborales. Muchos tienen contrato de seis meses y quieren trabajar todo el año», comenta Tur a modo de ejemplo.

En búsqueda de un cambio

Así, entre los inscritos hay tanto desempleados como personas que quieren cambiar de empresa o incluso que son fijos discontinuos pero que quieren hacer la temporada 2025 en otro sitio.

«Ahora mismo es el trabajador quien puede escoger la empresa. Esto es lo que cambiado estos años», apunta Tur. Otras ferias de empleo que se han celebrado este mes son Activa’t Portmany, en Sant Antoni, con la participación de 42 empresas que ofertaban 1.200 puestos de trabajo para casi 500 interesados; y VesxFeina, en Ibiza ciudad, con 54 empresas que ofrecían unas 1.000 vacantes a casi 800 candidatos.

Por otro lado, Tur señala que a esta feria, al fin y al cabo, acuden principalmente residentes de todo el año en la isla. Todavía no ha empezado la temporada, no han comenzado a llegar los temporeros, aunque no son pocos quienes optan por otros destinos laborales de verano debido al precio de la vivienda y la carestía de la vida en Balears. «El problema con la vivienda lo tendremos con todos los que vendrán a hacer la temporada. Con las 600 personas de aquí, tenemos la base para empezar la temporada, pero no nos engañemos, hace falta más gente, que es la que viene de fuera y la que pedirá vivienda», añade Tur. En Santa Eulària se n’Ocupa, que se celebró en el Palacio de Congresos, responsables de recursos humanos de empresas de diferentes sectores (hoteles, rent a car, navieras, supermercados, gestorías, tercer sector, etcétera) realizan entrevistas exprés a candidatos de perfil variado, muchos de los cuales son veinteañeros.

Las empresas se quedan con los currículums y se ponen en contacto más tarde con los perfiles que les han llamado la atención para tener un segundo cara a cara. En esta ocasión, para una conversación más en profundidad. Sin embargo, según explicó el teniente de alcalde, hay casos en los que el candidato sale de la feria con trabajo: «El año pasado, el 60% se fueron con empleo. Cuando la empresa ve un perfil que le interesa, directamente le ficha hoy».