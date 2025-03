Premio a los reyes de los fogones de Ibiza

«Antes Ibiza era conocida principalmente por las playas y el ocio nocturno, ahora también lo es por sus fogones». Para Óscar Molina, reconocido cocinero de La Gaia, la gastronomía de la isla goza de un excelente estado de salud. El chef barcelonés ha sido el encargado de presentar los ‘Premis Gastronòmics Ciutat d’Ibiza 2024’. Una ceremonia organizada por el Ayuntamiento de Ibiza y en la que se reconoce la labor al frente de los fogones de varios profesionales de la cocina en el municipio.

Joan Torres, Juanito, fundador del Bar Juanito; Cristóbal Toledo, director general del Grupo Nassau del que forma parte el exclusivo restaurante 1742, y Juan Olmos, director y uno de los fundadores de Es Mercat han sido los encargados de recoger los galardones en las categorías de los mejores restaurantes: tradicional, de concepto y de tapas, respectivamente. Además, se ha homenajeado a Catalina Riera, excocinera del restaurante Ca n’Alfredo, por su trayectoria profesional.

La Sala Capitular del Ayuntamiento ha acogido la entrega de los premios. El primero en subir al escenario fue Olmos, quien ha afirmado: «Es un placer y un honor cuando a uno se le reconoce el trabajo que hace. También es una motivación para seguir por este camino y una recompensa a todo el esfuerzo que conlleva la hostelería». «Las tapas son parte de nuestro estilo de vida, al ser una manera de saborear lo que somos», ha indicado.

Antes del discurso de cada uno de los protagonistas de la mañana, se ha proyectado un breve vídeo en el que se repasaba en pocos minutos la historia de los cuatro establecimientos premiados.

«Seguir con las tradiciones»

«Poca gente como yo lleva 58 años dentro de una cocina», ha afirmado Torres, en voz en off, al inicio de su vídeo. El experimentado hostelero, que ha anunciado que se va a jubilar, ha explicado que «es una lástima que se esté perdiendo la cocina tradicional». Este ha sido el motivo por el que ha reivindicado «la importancia de conservar este tipo de cocina y seguir las tradiciones típicas de la isla». Además, ha criticado «el exceso de conservantes de muchos platos en la gastronomía actual». Torres ha concluido: «Lo más importante es saber cocinar. No obstante, ahora tengo ganas de jubilarme, pero reconozco que estoy muy feliz por haber conseguido este premio, ya que no me lo esperaba». El bar que regenta Torres está especializado en platos locales como el bullit de peix, ossos amb col o arròs de matances, entre otros. Especialmente famoso es su sofrit pagès.

Esta oferta culinaria dista considerablemente de lo que se ofrece en el restaurante 1742, ubicado en Dalt Vila. Sin embargo, ambos establecimientos tienen como punto en común Ibiza, según ha expuesto Toledo: «Los platos que ofrecemos están elaborados íntegramente con productos de aquí. De hecho, incluso tenemos un huerto en Ibiza. Además, buscamos involucrar a la gente de la isla y conseguir estar en la línea de las últimas tendencias». El premio para 1742 no se entiende sin el trabajo del conocido chef holandés Edwin Vinke, ganador de dos estrellas Michelin. No obstante, no estuvo presente en la ceremonia, aunque Toledo lo ha mencionado: «No ha podido venir, al estar en Holanda. Sin embargo, él es uno de los responsables del éxito de 1742 y no dudó en ningún momento a la hora de unirse a este proyecto».

«Nuestra cocina es nuestra tradición»

«Nuestra cocina es nuestra tradición». Estas han sido las contundentes declaraciones de Catalina Riera al recoger su premio homenaje. Ella ha hecho un resumen sobre su carrera, ha recordado que comenzó de cocinera «de casualidad» y explicó el motivo: «Antes los restaurantes no cerraban ningún día de la semana y cuando llegaba el domingo en Ca n’Alfredo el cocinero descansaba. Entonces, me tuve que poner al mando de la cocina y poco a poco me fui adentrando en este mundo y cogiéndole cariño».

Riera ha hablado sobre la importancia de conservar la cocina tradicional de Ibiza. Ha defendido que «una cocina tan rica como la ibicenca no se debe abandonar nunca» y ha agregado: «Lo nuestro no lo tenemos que dejar perder».

Molina también habló sobre la cocina tradicional. Se refirió a esta como aquella que «todo aquel que venga a la isla no puede marcharse sin disfrutarla». Asimismo, comentó en su disurso que «el producto local es muy deseado y buscado» y añadió: «Ibiza está en el punto de mira de la alta cocina».

Pedro Matutes, presidente de la Real Academia de Gastronomía de Ibiza y Formentera; María José Amengual, creadora del blog Dit i Fet y miembro de la academia; Walter Sidoravicius, cocinero del restaurante Omakase by Walt, con una estrella Michelin; Núria Riera, representante de Pimeef Restauración; Joan Roig, integrante de la CAEB, y Rubén Fernández Cuenca, representante de Ibiza de la Escuela de Hostelería de Balears, son los siete integrantes del jurado que se ha encargado de designar los premiados de esta edición, junto con Óscar Molina. Este último, que puede presumir de tener una estrella Michelin y dos soles de la Guía Repsol, aprovechó el hecho de ser el presentador de la jornada para recalcal «la dificultad para decidir los ganadores». A pesar de esto, reconoció que hubo «unanimidad en todas las decisiones».

Una ciudad «para comérsela»

Tras la entrega de los reconocimientos a los premiados, el alcalde de Ibiza, Rafael Triguero, ha tomado la palabra: «En la mesa, la gastronomía se convierte en un factor de cohesión social y cultural. Además, es una actividad que aporta valor añadido a nuestra isla. Solo en el municipio hay dos restaurantes con estrella Michelin y cuatro con dos o un sol Repsol».

Triguero ha alabado la labor de los cuatro galardonados: «Los premiados son un ejemplo de la calidad de nuestro sector y de nuestra gastronomía».

El concejal de Comercios y Mercados de Ibiza, Alex Minchiotti, se ha encargado de finalizar la ceremonia de premios, que ha tenido una duración de aproximadamente una hora, con un agradecimiento: «Gracias a todos ellos que día tras día demuestran que nuestra ciudad está para comérsela y que vale la pena descubrirla».

Un aplauso final ha dado por concluida la ceremonia de premios. Tras unos pocos minutos de charla entre los asistentes y de los inevitables posados para las fotos, el Ayuntamiento ha invitado a los presentes pasar al Claustro, que ha acogido un aperitivo preparado por los ganadores de los premios del año pasado: Walter Sidoravicius, La Barrita, Tierra de Ibiza y Can Deu.