El PP reinicia el plazo de tres años de la amnistía urbanística de Ibiza prometida

El equipo de gobierno del Consell de Ibiza, del PP, en cumplimiento de su «compromiso electoral», ha aprobado de nuevo este viernes la amnistía urbanística prevista en la ley de simplificación administrativa y reinicia, en el momento en que se publique en el BOIB, el plazo de tres años para que se presenten en los ayuntamientos proyectos de legalización de edificaciones y usos en suelo rústico cuya infracción haya prescrito. Sólo Vox apoyó la propuesta el PP.

El vicepresidente primero, Mariano Juan, destacó que se han consensuado con los ayuntamientos los criterios que se impondrán para dar curso a la legalización de viviendas, que, recalcó, «ya no se pueden derribar». Se ha pactado el ajardinamiento con especies de baja demanda hídrica, la instalación de sistemas de depuración de aguas adecuados al Plan Hidrológico y depósitos de recogida de pluviales, la eliminación de amianto, pintar los cerramientos de las parcelas, tambien las construcciones con ladrillos y bloques de hormigón vista, y medidas de reducción de contaminación lumínica. Son «nuevos criterios», según Mariano Juan, en comparación con la amnistía de 2024.

En defensa de este proceso de legalización extraordinario, el vicepresidente también destacó que no se pueden legalizar viviendas en zonas inundables ni actividades económicas expresamente prohibidas. Del mismo modo, tampoco podrán obtener autorización turística, aunque sí la mantendrán las que ya la tenían. Esto último se introdujo a petición del alcalde de Pollença, en Mallorca, el socialista Martí March, ex conseller balear de Educación también, según destacó Mariano Juan para tratar de poner en evidencia al grupo socialista.

Una media de 30.000 euros

Además, la legalización de edificaciones tendrá un coste para los propietarios: «Una media de 30.000 euros». Para tratar de demostrar que la mayoría de los beneficiarios de esta amnistía no serán ricos ni poderosos, Mariano Juan destacó que, analizados 42 proyectos presentados en los ayuntamientos, el modelo común es el siguiente: construcciones «modestas» de finales de los ochenta y de 150 metros cuadrados. La legalización de todas estas edificaciones supondrá unos ingresos de 1,2 millones de euros para invertir en mejoras ambientales y para la compra de terrenos para vivienda, recalcó Juan.

En cambio, la portavoz del grupo socialista, Elena López, abundó en que, con esta amnistía, «se premian las prácticas ilegales y se contribuye al deterioro del territorio, con un retroceso en la protección el suelo rústico en todas sus categorías. Crea una desigualdad flagrante y un grave precedente con un mensaje de impunidad».

Medida «clientelar»

Pese a que Juan matizó que la amnistía no prevé un crecimiento urbanístico, López retó al vicepresidente a garantizar que no se podrá instalar un restaurante donde ahora no existe este uso. «No lo puede negar», respondió la socialista por el popular, al tiempo que advirtió de que ya «se están vendiendo parcelas sin valor que con esta norma pasarán a tenerlo». «Es una medida arbitraria y escandalosamente clientelar contraria al interés general».

Por su parte, el conseller de Unidas Podemos, Óscar Rodríguez, lamentó que la amnistía prevé que los proyectos se aprobarán por silencio positivo. «Si las casas tienen una media de 30 años de antigüedad, ¿no pueden esperar a que se revisen los proyectos como toca? No era necesario el silencio administrativo. La amnistía ya era suficientemente dañina y ahora lo es más», dijo, al tiempo que criticó la política «dura» contra «las infracciones de pobres, como los que viven en caravanas» y, en contraposición, «el regalo que se le brinda a los infractores urbanísticos». «El Consell se muestra débil con los poderosos y fuerte con los débiles», dijo.

El conseller de Vox, Jaime Díaz de Entresotos, destacó que los propietarios tendrán que pasar por caja para legalizar las edificaciones. «Nadie sale de rositas. A finales de los ochenta se estimaba que había 16.000 viviendas ilegales en la isla. Eso no quiere decir que en el futuro se permita algo parecido. Puede ser el pretexto para endurecer las penas en el futuro».

Debate sobre okupación

En la campaña de uso político de la okupación iniciada por el PP en todos los ayuntamientos, con mesas informativas, además, en las calles, el equipo de gobierno del Consell aprobó, con el apoyo de Vox, reclamar al Congreso de los Diputados que se tramite la ley promovida por los populares para reducir el desalojo de las viviendas usurpadas y el endurecimiento de las penas, entre otras cosas. El conseller de Vox, Jaime Díaz de Entresotos, que también sacó adelante con la complicidad del PP solicitar al Govern la apertura en Ibiza de una oficina específica de información sobre los problemas de okupación, celebró que el PP «se sume ahora» a esta causa.

En cambio, los grupos de la izquierda criticaron el oportunismo de la derecha, «basado en mentiras para crear alarma social», cuando los 514 casos contabilizados en Balears alcanzan al 0,09% del parque de viviendas. La nueva consellera socialista Aída Alcaraz arremetió contra el alcalde de Sant Antoni, Marcos Serra, por haber «alentado» que un grupo de ciudadanos se tomaran la justicia por su mano y, en un acto violento, forzaran el desalojo de una vivienda okupada. «Es obsceno, vergonzoso y peligroso que el alcalde anime a que se aplique el ojo por ojo, diente por diente», lamentó. El conseller de Vox, también lo criticó: «No podemos consentirlo en el siglo XXI. Cuando esto empieza a ocurrir, algo falla», dijo.