El PP aprueba sin apoyos un cupo de vehículos a la baja en Ibiza para "no perder la batalla judicial"

El consenso político obtenido por el PP y los grupos de la izquierda para aprobar la ley 5/2024 de control de afluencia de vehículos en Ibiza se ha roto este viernes en el pleno del Consell de Ibiza por la falta de acuerdo sobre el cupo máximo de vehículos que se aplicará este verano, entre el 1 de junio y el 30 de septiembre. Con el voto en contra de la oposición, el equipo de gobierno, del PP, aprobó en solitario, tal y como ya se había anunciado, un cupo máximo de 20.168 vehículos (16.000 de las flotas de rent a car y 4.108 para turistas, incluidas autocaravanas con autorización para pernoctar en uno de los cuatro campings de la isla) con la crítica de los grupos de la izquierda (PSOE y Unidas Podemos) de que resulta insuficiente y que, de hecho, «ni siquiera se va a notar».

«Ustedes mismos reconocieron ayer [por el jueves, en una reunión técnica con la oposición] que los residentes no lo percibirán este verano», advirtió el conseller socialista Víctor Torres, en referencia a que el tope máximo aprobado coincide aproximadamente con el número de vehículos que entró en la isla en 2023, según el estudio de Movytrans para fijar el tope máximo. «No se restringe nada con respecto a otros años, cuando el pasado verano los ciudadanos dijeron claramente y bien fuerte que ya estaba bien y que había que adoptar medidas contra la masificación», lamentó Torres.

Críticas a la tasa

Los grupos de la izquierda criticaron también que es «insuficiente» la tasa de un euro por vehículo, pero en este caso optaron por la abstención. El conseller de Economía, Salvador Losa, justificó que esta tasa no tiene ningún afán recaudatorio, sólo cubrir los costes administrativos y de control de los vehículos (1,6 millones de euros).

Por su parte, el conseller de Vox, Jaime Díaz de Entresotos, votó en contra de la propuesta porque se opone al conjunto de la ley, a la restricción. «Es muy triste limitar la entrada de personas en España porque es algo de la izquierda antigua. Es comunismo puro y duro. Me da igual que sea por cuestiones de carácter ecológico o social, esta norma es peligrosísima».

«Realismo, no comunismo»

El vicepresidente primero, Mariano Juan, del PP, recordó a Díaz de Entresotos que Ibiza «no es la meseta» peninsular, sino «un territorio limitado» y que se trata de que «todos los ibicencos puedan vivir en su tierra». «No es comunismo sino realismo», recalcó.

El vicepresidente también argumentó que el estudio determina que la cifra adecuada para evitar la saturación de las carreteras (en concreto, que el tiempo para salir de un atasco en verano sea el mismo que en invierno) se sitúa en 17.000 vehículos extra al de los residentes, pero que se ha marcado un plazo de cinco años para alcanzar este objetivo. ¿Por qué? Mariano Juan justificó que el primer cupo debe ser «prudente» para «no perder batallas judiciales». Se refirió no sólo a los posibles contenciosos judiciales de las navieras o de compañías de rent a car, sino también al propio Estado o a la Unión Europea. «Lo dicen los técnicos. Mi deber es que no lo tumben los tribunales ni el Estado», reiteró.

«Cuando la ley se impugne, los juzgados pedirán que se justifique la necesidad y la proporcionalidad», dijo Juan, en referencia a que el techo máximo no se puede fijar al «tuntún» por el riesgo de caer en «arbitrariedad». Por ello, se comprometió ante los grupos de la oposición a que a finales de agosto o en septiembre, cuando se tengan las cifras de autorizaciones dadas y rechazadas este verano, se sentará con ellos para decidir el cupo de la temporada de 2026.

El conseller de Unidas Podemos, Óscar Rodríguez, pidió que en el primer año no se sancione a las autocaravanas estacionadas en suelo rústico. «Toda la prudencia de la que habla no la aplica a las autocaravanas. Me preocupa que esta ley sirva para sancionar a gente con problemas de vivienda», dijo. En su réplica, el vicepresidente matizó que «se multará a los que no cumplan la legislación territorial» y que el problema de la vivienda no puede dar pie a que no se respete la ley.

Oposición de las navieras y los 'rent a car'

La Asociación de Navieros Españoles (Anave) reclamó ayer «la derogación de la Ley de control de afluencia de vehículos aprobada por el Parlament balear», cuyo cupo diario sancionó ayer el Consell, que fija un número máximo de 20.168 vehículos que pueden coincidir en la isla durante los meses de verano. Esta petición ya la formuló esta semana el presidente de Baleària, Adolfo Utor, en un foro de Exceltur.

Las navieras Baleària, Trasmed, GNV y Armas-Trasmediterránea, dentro de la Comisión de líneas regulares de pasaje de la patronal Anave, advierten de que «si no se deja sin efecto la Ley para el transporte marítimo, los sectores que utilizan sus servicios se verán gravemente afectados sin que mejore la saturación del tráfico rodado en Ibiza».

A escasas semanas de tener efectos prácticos (el Consell quiere poner en marcha esta limitación entre el 1 de junio y el 30 de septiembre), apuntan que «la Ley carece del despliegue necesario en un momento del año en el que los visitantes de Ibiza ya tienen planificados sus desplazamientos y, de no derogarse, estos turistas se verán inmersos en una maraña burocrática, además de gravosa, de evidentes efectos disuasorios». «Solo desde la derogación», añaden los navieros, «se podrá hacer el reset necesario para el establecimiento de medidas efectivas y positivas para lograr el efecto pretendido, sin crear daños colaterales nefastos».

También se oponen a la limitación desde la patronal del alquiler de vehículos con y sin conductor, a la que «preocupa la inseguridad jurídica de la nueva regulación» y que reclama «transparencia al Consell». Baleval advierte de que el proyecto «perjudica enormemente a las empresas de alquiler con un impacto negativo en el empleo. Obligará a reajustar plantillas, limitará la oferta en los meses de mayor demanda, dejando desatendidos a los visitantes y residentes, y provocará una subida de precios». Además, esta patronal denuncia que la iniciativa, «entra en conflicto con las normas de competencia de la Unión Europea».