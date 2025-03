Los mejores planes para el fin de semana de Ibiza y Formentera

La gastronomía tiene varias citas importantes este fin de semana, empezando por este jueves, en el que continúa el Pintxa Sant Antoni, pero sobre todo el sábado, con la Fira del Peix i el Marisc también en Portmany, el II Concurso de Frita de Pulpo de Formentera, el concurso de paellas de es Canar y una calçotada popular en el Mercat de Forada. Además, es Nàutic de Sant Antoni celebra el domingo su Campeonato de Arroz a Banda.

Pero como también hay que alimentar el alma hay que buscar otras propuestas en un fin de semana que llega con mucha música y con dos conciertos solidarios con los afectados por la dana, el Festival Sant Josep amb València que se aplazó hace algunas fechas y se celebra el sábado y un concierto de Eivissa Daurada a favor de la Fundación Vicente Ferrer el domingo en Atzaró. Y los aficionados a la música clásica tienen una cita ineludible el domingo en el Teatro Pereyra con Pereyra Classic: ‘Variaciones Goldberg de Bach’, con el pianista Rafael González.

Otras citas interesantes son el espectáculo de humor 'Vaya Movie' este jueves en el Pereyra, los primeros pasos de la Semana Santa ibicenca, una nueva cita con el mercado ecológico de Santa Eulària este jueves, varios espectáculos infantiles por toda la geografía pitiusa, la fiesta familiar por la integración de La Petita Intercultural el sábado en Formentera, una observación del eclipse parcial de sol el sábado en el observatorio de Eivissa o varios espectáculos teatralizados por el Día Internacional de la Mujer... Para todos los gustos:

Humor e improvisación con 'Vaya movie' en el Teatro Pereyra / DI

JUEVES 27 DE MARZO

Gastronomía

Pintxa Sant Antoni. Ruta gastronómica con pintxos a precios populares por restaurantes de Sant Antoni. Cada jueves hasta el 17 de abril.

Humor

‘Vaya movie’. Espectáculo de improvisación para mayores de 18 años. 21 horas en Teatro Pereyra Ibiza. Entradas en teatropereyraibiza.com.

Literatura

‘Amalgama’. Presentación del último poemario de Iolanda Bonet. A las 20.15 horas en la Llibreria Mediterrània. Con intervenciones de la autora, el escritor Joan Cardona y las rapsodas Belén Liñán, Julia Roig Whittle y Maria Vila Rebolo.

Música

Music Industry Sessions: Francesca Tur, directora de Tendencias TV, impartirá la charla ‘Ibiza Creative Hub (Think Tank III)Organizada por Dipef. En The Standard a las 18 horas.

Ras Smaila & Serial Groovaz. Blues y funk. Sant Josep es Música. 19 horas en Can Jordi Blues Station.

Albert Oliva & friends. Jam session. Sant Josep es Música. 19.30 horas en Why Not de Cala de Bou.

Cine

‘Hit man. Asesino por casualidad’, de Richard Linklater (EEUU, 2023). Ciclo ’Anem al cine’. Multicines Eivissa a las 20.30 horas. Entrada 5 €.

8M

Eivissa. 18.30 horas. Club de lectura feminista. ‘Entre el cel i l’aigua. Una novel·la palestina’, de Susan Abulhawa. Casal d‘Igualtat.

Club de lectura feminista. ‘Entre el cel i l’aigua. Una novel·la palestina’, de Susan Abulhawa. Casal d‘Igualtat. Sant Antoni. 19.30 horas: Poetry. ‘Palabras que siempre han sido nuestras’. En el Club Náutico de Sant Antoni.

Infantil

Cuentacuentos de Primavera. ‘Siéntate un ratejo y verás tú que bien’, con Encarna de las Heras. 17 horas en la biblioteca de Santa Eulària.

Cuentacuentos ‘El viaje de Alma’, a cargo de Sonrisas Mágicas. 17.30 horas en el Punt de Lectura de Sant Ferran, Formentera.

‘Mr Bo’. Espectáculo de teatro infantil a cargo de Marie de Jongh. A partir de 4 años. Entradas a 12 € en www.eivissa.es. 19 horas en Can Ventosa.

Comercio

Mercado ecológico de Santa Eulària. Venta de producto ecológico y local, calçotada y talleres infantiles. Organiza Apaeef. de 15 a 19 horas en Can Planetes.

El mercado de producto ecológico vuelve a celebrarse este jueves en Can Planetes / Marcelo Sastre

VIERNES 28 DE MARZO

Semana Santa

Eivissa: 20 horas: Misa en la iglesia de Santo Domingo y Via Crucis por Dalt Vila del Santísimo Cristo del Cementerio. Passos cantados por la Esquadra des Amunts de Sant Miquel.

Fiestas de Sant Josep

20.30 horas: Can Blau Gospel. Concierto en la plaza de la iglesia.

8M

Sant Jordi: Concierto. Actuación del grupo musical Ruda, música en clave femenina y festival poético ‘Males herbes’. A las 19 horas en la plaza de Sant Jordi.

Actuación del grupo musical Ruda, música en clave femenina y festival poético ‘Males herbes’. A las 19 horas en la plaza de Sant Jordi. Vila: Cuentacuentos. ‘La joya interior’, de Anna Llenas. Con Inés Clapés. A las 18 horas en el Casal d’Igualtat.

Infantil

Cuentacuentos de Primavera. ‘De cabras y algún que otro lobo’, con Maritza Tejecuentos (con interpretación en lengua de signos). 17 horas en la biblioteca del CEIP Santa Gertrudis.

Literatura

‘Walter Benjamin, 85 anys després’. Lectura dramatizada sobre textos de Vicente Valero por el Día Internacional del Teatro. Guión: Carlos Garrido, actor: Miguel Vingut, dirección: Ramon Mayol. 20.30 horas en la biblioteca de Can Ventosa.

Cine

‘All we imagine at last’. De Payal Kapadia (India, 2024). VOSE. Ciclo Zinètic de Sant Antoni. 20.30 horas en el Cine Regio.

Música

Los del Varadero. Rumba y pop. Sant Josep es Música. 20 horas en Rosana’s Sant Jordi.

Swingin Tonic. Swing. Sant Josep es Música. 20 horas en Ca n’Esmeralda de Cala de Bou.

Conferencia

‘Prevenció davant incendis forestals’. Charla informativa sobre medidas de autoprotección en viviendas próximas a bosques. 19.30 horas en la Cooperativa Agrícola de Sant Antoni.

Sant Josep recupera el Festival Solidario con Valencia aplazado hace unos días por la lluvia / DI

SÁBADO 29 DE MARZO

Fiestas Sant Josep

9 horas: Jornada de petanca. En las pistas de Cala de Bou.

Jornada de petanca. En las pistas de Cala de Bou. 11 a 13 horas y 18 a 20 horas: XXVIII curso nacional asociación Aikido. En el polideportivo de Can Burgos.

XXVIII curso nacional asociación Aikido. En el polideportivo de Can Burgos. 10 horas: Jornada familiar en Cala Vedella. Juegos de madera gigantes para toda la familia.

Jornada familiar en Cala Vedella. Juegos de madera gigantes para toda la familia. 19 a 24 horas: Festival solidario Sant Josep amb València. Con dj’s Petit y Vázquez, Groove Garage, Pvssydònia, Crossroad, Endèmics y Animals Marins. Centro de Sant Josep.

Gastronomía

Fira del Peix i el Marisc d'Eivissa. Degustaciones de tapas de restaurantes y la Cofradía de Pescadores, torrada de 'gerret', mercado artesanal, zona infantil, música en vivo... De 11.30 a 18 horas en el Passeig de la Mar de Sant Antoni.

II Concurso de Frita de Pulpo. Concurso popular, tapas, bebidas, exposición de productos de Formentera y música con The Mirror Three, La22 y Dj Pharma. Desde las 13 horas en la Plaza Europa de es Pujols.

Concurso de paellas. Concurso y paella popular organizado por la Asociación de Vecinos de es Canar, mercadillo de segunda mano, hinchables, juegos, talleres, música en vivo... Desde las 11.30 horas en el paseo de es Canar.

Calçotada. Calçots y torrada de carne. concierto de 3 Wise Monkeys. Mercado de Forada desde las 13 horas.

Semana Santa

Eivissa: 20 horas: Inicio del Novenario del Santísimo Cristo del Cementerio con misa en la iglesia de Santo Domingo.

8M

Eivissa. Cuentacuentos. ‘La veritable història de la lletera’. Con la Fada Despistada. En la biblioteca de Can Ventosa. A las 12 horas.

‘La veritable història de la lletera’. Con la Fada Despistada. En la biblioteca de Can Ventosa. A las 12 horas. Formentera. 18 horas. ‘L’autobús de na Rosa és per a totes’. Concierto teatralizado para todos los públicos con la Fada Despistada en el Espai de Lectura de Sant Ferran.

Danza

'Together to get there'. Espectáculo de danza con Lali Ayguadé y Akira Yoshida. 20 horas en el Auditorio de Can Ventosa. Entradas a 12 € en www.eivissa.es.

Música

Los O’Brien. Rock. Sant Josep es Música. 13 horas en Can Jordi Blues Station.

Groove Garage. Funk. Sant Josep es Música. 16.30 horas en Rosana’s Sant Jordi.

Sam & The Groove Machine. Soul, pop, rock... 23.30 hras en la sala Teatro Ibiza.

Infantil

‘La gran fiesta’, con Diverduendes. A cargo de Penschow Espectáculos. 17 horas en la sala Sa Vinya de Sant Josep. Entradas a 15 € en www.penschowespectaculos.com.

'Nilu'. Espectáculo familiar a cargo de la compañía Infinit. 18 horas en el cine de Formentera. Entrada 5 euros.

Integración

La Petita Intercultural. Actividades familiares de integración social. Castillos hinchables, merienda argentina, yincana 'Vuelta al mundo', talleres interculturales... De 16 a 20 horas en el Espai Cultural de Sant Ferran, Formentera.

Arte

Liberarte & Art for Peace. Jornada de arte, música y bienestar en solidaridad con la infancia afectada por las guerras. De 10 a 18 horas en el Mercadillo de Las Dalias, Sant Carles.

Astronomía

Eclipse parcial de sol. Jornada de puertas abiertas y observación en el observatorio des Puig des Molins. Organiza AAE. De 10.30 a 13 horas.

Concierto solidario de Eivissa Daurada el domingo en Atzaró / ED

DOMINGO 30 DE MARZO

Fiestas de Sant Josep

9 horas: Motocross. En el circuito provisional de Platja d’en Bossa.

Motocross. En el circuito provisional de Platja d’en Bossa. 10 horas: XXIV CRI de ciclismo.

XXIV CRI de ciclismo. 10.30 horas: Taller de pintura para adultos.

Música

Pereyra Classic: ‘Variaciones Goldberg de Bach’, con el pianista Rafael González. Organiza Llorenç Prats. 19 horas en el Teatro Pereyra de Vila. Entradas en teatropereyraibiza.com a 25€ en platea, 20€ en palco y 15€ en gallinero.

II Festival de música Jove ‘Taller batucando!’. Impartido por el percusionista David Romano. De 10.30 a 11.30 horas para niños de 8 a 11 años; y de 12 a 13.30 horas para jóvenes de 12 a 18 años, en el aula 5 del Patronato de Música de Eivissa, en Can Ventosa. Detalles en la web ‘festivalmusicajove.com’.

‘Eivissa Daurada’. Concierto solidario a beneficio del proyecto de ayuda a los afectados por la dana de Valencia de la Fundación Vicente Ferrer. A las 20.15 horas en el Agroturismo Atzaró. Precio: 45 euros.

Tabanco. Flamenco. Sala JazzTaBé de Eivissa. Desde las 18.30 horas. Entrada: 10€.

Gastronomía

Campeonato de Arroz a Banda. Concurso de arroz creativo y solidario con 20 equipos inscritos. A favor de Ibiza In. Concierto de Eribertho Cruz y su banda. Desde las 12 horas en el Club Nàutic Sant Antoni.

8M

Concierto teatralizado de ‘L’autobús de na Rosa és per a totes. Noves dones a l’autobús apartat de na Rosa Parks’, de La Fada Despistada. En el centro cultural de Jesús a las 11.30 horas.

Cine

‘Cine guía: Sant Josep’. Excursión guiada por Enrique Villalonga a lugares donde se roidaron películas en Sant Josep. Salida a las 10 horas. 15€. Plazas limitadas. Información y reservas en 647390122 o studio@filmotica.com.

Comercio

Fira d'Estocs de Primavera. Ofertas de 30 comercios de diferentes sectores de la ciudad de Eivissa. Juegos gigantes y tradicionales, degustación de producto local, y actuaciones musicales. De 11 a 19 horas en el paseo de Vara de Rey de Vila.

EXPOSICIONES

'Sacúdete el racismo'. Exposición sobre el racismo y la xenofobia de Movimiento por la Paz. De 11 a 14 y de 18 a 20 horas en la sala Ajuntament Vell de Formentera. Hasta el 29 de marzo.

'On the beach'. Exposición de pintura de Carlos Genicio. En el Club Nàutic Sant Antoni. Hasta el 25 de mayo.

'Danse'. Exposición de fotografías de Eugenia Grandchamp des Raux en el Far de ses Coves Blanques. Hasta el 5 de abril. Abierta de martes a viernes de 17 a 20 horas y sábados de 10 a 14 y de 17 a 20 horas.

‘Temporal Layers’. Muestra que reúne a los fotógrafos Miguel Soler-Roig, Houshyar Kashani y Emile Durrer-Gassejunto a una instalación viva de Martina Moscariello en colaboración con Aurea Floral Studio. Estudio Laterna, Venda de Parada, 12, en Santa Gertrudis. Hasta el 29 de abril.

'Art On!': Exposición colectiva de 16 artistas internacionales. Galería Obra23, c/ Riu Arno 23 del polígono Can Bufí de Ibiza. De lunes a viernes de 10 a 17 horas o cita telefónica en el 661330127. Hasta finales de abril.

'Dones que inspiren'. Exposición de obras de alumnos de la Escola d'Art d'Eivissa por el 8M. Sala Refectori del Ayuntamiento de Eivissa. De lunes a viernes de 9 a 14.30 y sábados de 11 a 13.30 horas. Hasta el 15 de abril.

Tere Bonet. 'L'essència joanina', pinturas sobre la mujer ibicenca por el 8M. Casa parroquial de Sant Joan. De lunes a sábado de 10 a 13 y domingos de 10 a 14 horas. Hasta el 31 de marzo.

MACE Focus VII: Exposición de las nuevas adquisiciones del MACE, con obras de Nico Munuera, Irene de Andrés, Albert Pinya, Christ-Off, Robert Llimós, Bartomeu Escandell y Antonio Tomás. Hasta el 1 de junio.

‘C.A.L. Blanco sobre blanco’: Exposición sobre la cal de la Fundación Arquitectura Contemporánea con fotos de Fernando Alda. Sede de la Demarcación de Ibiza y Formentera del Coaib. Can Llaneres, Dalt Vila. Hasta el 31 de marzo.

'Misión en la Antártida'. Exposición de fotografías sobre la misión de las Fuerzas Armadas en el continente de hielo. Hasta el 20 de abril. En es Polvorí. Jueves y viernes de 17 a 20.30 horas y sábados y domingos de 11 a 14 horas.

Zulema Bagur: ‘Connexions Mediterrànies’, pinturas. De lunes a viernes de 18 a 20 horas en el Club Diario de Ibiza. Hasta el 4 de abril.

Anthony Gofer. Pinturas. Ses Casetes Art Café de Sant Mateu. Hasta el 1 de abril.

Colectiva de Invierno en Estudi Tur Costa. Obras de Joan Cortés, Willie Márquez y Aline de Laforcade. Sala Es Taller del Estudi Tur Costa de Jesús.

Colectiva de Invierno en Espacio Micus. Obras de Adriana Meunié, Ruzá Spak y Vicent Ferrer Barbany. Abierto domingos de 11 a 14 horas o por cita telefónica en el 971191923. Hasta abril.

'5180 Un viatge a la memòria'. Fotografías de Pere Català i Roca, Dick Coates, Wolfgang Wicher, Helga Sittl, Melba Levick y Reinald Wünsche. Far de la Mola de Formentera.

MERCADILLOS

Sant Joan: Mercadillo de artesanía, ropa, complementos y producto local. Actividades infantiles y música en vivo. Domingos de 10 a 16 horas.

Las Dalias: Artesanía, ropa, complementos y productos de todo el mundo. Sant Carles. Sábados de 10 a 17 horas y domingos de 11 a 17 horas.

Mercat de sa Cooperativa: Producto local kilómetro 0. Todos los viernes de 9 a 14 horas en la Cooperativa agrícola de Sant Antoni.

Sant Jordi: Mercadillo de segunda mano. Todos los sábados de 8 a 15 horas en el Hipódromo de Sant Jordi.

Forada: Mercadillo de productos artesanos y gastronomía de Ibiza. Todos los sábados de 10 a 16 horas.

Formentera:

Mercado de segunda mano de Sant Francesc: Martes y sábados de 11 a 14 horas en el Jardí de ses Eres. Todo el año.

Mercado de Sant Francesc: De lunes a domingo de 10 a 14 horas. En julio y agosto lunes y martes también de 20 a 0 horas. Del 1 de mayo al 31 de octubre.