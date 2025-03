Inician una recogida de firmas para mejorar la atención psiquiátrica infantil en Ibiza

La plataforma change.org acoge desde este miércoles 26 de marzo una campaña de recogida de firmas que, bajo el título 'S.O.S Salud mental infanto juvenil de Ibiza', busca apoyos "en defensa de la salud mental de nuestros niños y adolescentes". Según se explica en esta iniciativa puesta en marcha por Desirée Perez Olivo, "en la actualidad, estamos viviendo una grave precariedad en la atención psiquiátrica infantil y es necesario exigir cambios inmediatos para mejorar la situación".

Los promotores se dirigen "a todos los ciudadanos, familias y profesionales de la salud" en un "llamamiento urgente en defensa de la salud mental de nuestros niños y adolescentes".

Los problemas identificados

En esta recogida de firmas virtual se exigen mejoras en la atención y se identifican varios problemas en Ibiza en este apartado, como "precariedad en la atención al paciente", ya que "la calidad del servicio es insuficiente y no se atienden las necesidades reales de los pacientes"; largas listas de espera: muchos niños y adolescentes deben esperar meses o incluso años para recibir la atención que necesitan, lo que agrava su situación; atención no directa por parte de la psiquiatra: los pacientes no tienen contacto directo con la psiquiatra, sino que son atendidos solo por enfermeras a través de llamadas telefónicas; cambios y ajustes en la medicación sin valoración adecuada: los pacientes experimentan subidas y bajadas de medicación, o cambios de tratamiento sin una revisión presencial de su estado por parte de un profesional, y falta de seguimiento adecuado: no existe un control efectivo de la evolución de los pacientes, lo que pone en riesgo su salud mental.

También se denuncia que existe "sobrecarga de trabajo de los psiquiatras", ya que "el número de pacientes atendidos por un solo profesional es excesivo, lo que impide una atención adecuada y personalizada", así como "falta de acceso a los profesionales de salud mental cuando se les necesita: las familias no pueden contactar ni acceder a la psiquiatra en momentos críticos, lo que genera desesperación y angustia".