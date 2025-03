Un ibicenco, mejor vendedor de la ONCE en Baleares 2024

-¿Qué se siente al ser el mejor vendedor de la ONCE de 2024?

-Una sorpresa, principalmente. Éramos varios y, en fin, yo creo que cualquiera de nosotros lo podía haber ganado. No sé si los demás eran afiliados a la ONCE o no, ni si tiene alguna importancia, el caso es que yo sí lo soy. No me considero en absoluto más que ellos, para mí ha sido una sorpresa, de verdad, no me lo creía cuando dijeron mi nombre.

- ¿Cómo lo ha conseguido? ¿Cuáles son sus virtudes?

-Cumplir con los horarios mayormente, ser amable con la gente, hacerles esperar lo menos posible... Lo que en cualquier sitio se debe de hacer, diría yo. Si estás cara al público, atender a la gente lo mejor posible y cumplir con lo que esperan de ti lo es todo.

-¿Cómo es el trato que tiene con sus clientes?

-A algunos se les conoce y se coge confianza, siempre se hace alguna bromilla y se intenta ser amable. Lo que yo a veces digo es que lo importante es no chafarle el día a nadie. Si se lo van a chafar, que se lo chafen en otro lado.

-¿Para usted, qué significa este reconocimiento?

-Significa que estoy haciendo las cosas lo mejor posible, que es de lo que se trata. A la ONCE le estoy muy agradecido. Además de que considero que hace una labor fantástica, tanto social como de dar trabajo a gente que realmente, aparte de necesitarlo, por problemas no solo de vista, sino por cualquier discapacidad, pues han tenido que superar un mal trago. Algunos de ellos son gente joven con familia, que han tenido algún accidente grave y que les incapacita para hacer lo que estaban haciendo antes. Con lo cual, creo que hace una labor muy importante y se debe conservar y potenciarlo lo más posible.

-¿Conoce si ha dado algún premio importante?

-Creo que el más importante que he dado fue un rasca de 10.000 euros y para de contar. Los más importantes todavía estoy por darlos.

-Como mejor vendedor, irá en junio a Madrid para conocer el trabajo de los compañeros de otras regiones que también han destacado.

-Tengo muchas ganas de ir. Espero encontrar allí a gente como yo. Imagino que a muchos les habrá venido de sorpresa como a mí, de hecho imagino que a la mayoría. Intentaremos cumplir con lo que se espera de nosotros.

-¿Cómo valora el trabajo que realiza la ONCE?

-Genial, no hay otra organización como esta en toda Europa y creo que es fundamental. Realmente es una gran ayuda a un montón de personas, porque hay gente que sin muchos medios obtiene una gran ayuda. Creo que debería existir incluso en más países, pero bueno, ya que lo tenemos aquí, vamos a cuidarlo.