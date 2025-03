Esperanza contra el cáncer a través del cine en el Teatro Pereyra de Ibiza

‘Volver a empezar. La investigación es la esperanza’, es el lema del encuentro solidario que tuvo lugar este miércoles en el Teatro Pereyra de Vila a favor de la Asociación Elena Torres por la Investigación para la Detección Precoz del Cáncer, con el objetivo de poner el foco en la investigación como instrumento clave para luchar contra esta enfermedad. Este acto logró recaudar 6.300 euros que se destinarán íntegramente al proyecto de investigación de la asociación y contó con el locutor de Onda Cero Ibiza y Formentera Agustín Prades como maestro de ceremonias.

Pero el gran protagonista de la velada fue el cine, con la proyección del cortometraje ‘El diario de Ana’, escrito y dirigido por Chris Martos, y protagonizado por los actores Belinda Washington, Bárbara Hermosilla y Eduardo Rosa. Proyección a la que siguió un coloquio en el que los actores y varios expertos reivindicaron la importancia de la investigación y reconocieron el esfuerzo y compromiso de los profesionales que trabajan en este ámbito.

La Asociación Elena Torres financia desde hace una década el proyecto que lidera la investigadora del CSIC Priscila Monteiro Kosaka, basado en detectar el cáncer en sus fases más tempranas mediante un análisis de sangre a través de nanosensores y biotecnología. Un proyecto al que esta asociación ha destinado un total de 726.000 euros, gracias a los actos que organiza durante todo el año. «La investigación es un punto clave en nuestra labor de prevención contra el cáncer y hoy queremos apoyar a los profesionales que trabajan cada día por encontrar una cura para esta enfermedad y reconocer todo el esfuerzo y el sacrificio que hay detrás de su labor», señaló Mari Carmen Gutiérrez, presidenta de la entidad.

Esperanza contra el cáncer a través del cine

‘El diario de Ana’ es una adaptación de ‘La Última Luz del Día’, la última novela de la trilogía ‘El Código’ de Martos, dedicada a la Asociación Elena Torres, cuya trama principal tiene relación directa con la investigación del cáncer y está inspirada en profesionales como Priscila Monteiro Kosaka. Martos expresó emocionado que «es importante que a través del cine seamos capaces de enseñar esa labor tan importante que hacéis y que hacen todos los profesionales del sector», pues si algo tiene de especial el cine, añadió, «es que es capaz de ser como un precioso cuadro que se llena de emociones, de realidad, de sueños y de esperanza».

Por su parte, la productora y protagonista de la cinta, Bárbara Hermosilla, admitió que para ella esto «no es solo un estreno de un corto, es un evento muy especial en el que unimos la pasión por el cine con el amor y el apoyo a la investigación contra el cáncer». En la misma línea, la cineasta y directora de Ibicine, Helher Escribano, que también produce este corto, señaló que este es un proyecto especial para ella porque, por primera vez, se ha atrevido a producir una obra que no es suya.

Este evento también contó con la actuación de la cantante Elsa Martos, quien interpretó ‘Volver a empezar’, la canción que protagoniza la banda sonora de este cortometraje.

Coloquio con los actores

Tras la proyección del corto tuvo lugar un coloquio en el que participaron los protagonistas del filme, los actores Belinda Washington y Eduardo Rosa, su autor, Chris Martos, y el jefe de Oncología del Hospital Can Misses, Carlos Rodríguez.

Una conversación en la que Belinda Washington no solo recalcó la relevancia de la investigación y de la detección precoz del cáncer, sino también de «la empatía a la hora de dar una noticia tan dura que nos puede afectar a cualquiera». Por su parte, el jefe de Oncología de Can Misses, Carlos Rodríguez, hizo hincapié en que la investigación es la clave explicando que «al final nosotros no podríamos estar ofreciendo todos los tratamientos que hay hoy en día si no hubiera ese gran esfuerzo humano y económico para encontrar y responder preguntas sobre cómo mejorar los resultados». Asimismo, Rodríguez expuso que, aunque en ocasiones no se perciban los avances en este terreno, «el cambio abismal que ha habido en algunas patologías y cómo ha cambiado la esperanza que se puede ofrecer a algunos pacientes es algo muy significativo».