Cristina Martín Vega, directora de Diario de Ibiza, premio 8M

«Cristina Martín siempre ha buscado que las voces femeninas sean verdaderas protagonistas y ha trabajado para devolver a las mujeres a un estatus de primera línea desde la gran plataforma que son los medios de comunicación», afirma la Associació de Dones Progressistes d’Eivissa sobre Cristina Martín Vega, directora de Diario de Ibiza, a la que ha concedido el premio 8M de 2025. El galardón a la periodista, nacida en Madrid en 1970, coincide con el 20 aniversario de la asociación, que celebrará la entrega este sábado a las 11.30 horas en el Casal d’Igualtat de Vila. Una ceremonia abierta a todo el mundo y tras el que está previsto un aperitivo y un pequeño concierto con el grupo Itaka Obert.

«Para Martín, a las mujeres se las debe nombrar, con nombre y apellidos, por eso ha marcado una línea editorial que las encoraje a participar, involucrarse a fondo, perder los miedos y deshacerse de los estigmas con los que muchas mujeres llegan a puestos de trabajo masculinizados, como son los medios de comunicación», continúa la asociación, que destaca que es merecedora del galardón por «el compromiso firme que Martín ha liderado y mantenido desde su labor como periodista y, desde 2016, como directora de Diario de Ibiza, para la consecución de la igualdad y el feminismo».

De redactora a directora

Cristina Martín Vega se licenció en Periodismo en la facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid y en 1995 comenzó a trabajar como redactora en Diario de Ibiza, donde ha desarrollado toda su carrera profesional. Apenas dos años después fue nombrada jefa de sección de local y en 2000, redactora jefe, cargo que ejerció durante 16 años. En 2015 se hizo cargo de la coordinación multiplataforma del diario para la transformación digital de la redacción, lo que supuso «un salto cualitativo», destaca la Associació.

En 2016 ascendió a la dirección de Diario de Ibiza, en la que sustituyó a Joan Serra, convirtiéndose en la primera mujer al frente de este medio centenario y en la primera en dirigir un periódico en la isla. Aún hoy es una de las pocas mujeres que están al frente de un diario en España. De hecho, ese mismo año la revista Yo Dona, del diario El Mundo, la incluyó entre las 500 mujeres más influyentes del país.

Cuando recibió la llamada de la Associació de Dones Progressistes, Martín pensó que la llamaban para pedirle «que hiciera algún perfil de alguna mujer». No se esperaba que fuera para comunicarle que le habían concedido el premio 8M: «Lo primero que pensé fue ‘¿por qué a mí?’», recuerda. «No veía la razón. Lo primero que aprendes en una redacción es que tú no eres noticia, no hablas de ti», apunta Martín. Pasado ese primer momento de incredulidad, llegaron la ilusión y el agradecimiento. «Estoy muy agradecida, pero también nerviosa», confiesa la periodista, que este mes de julio celebrará su 30 aniversario desde su llegada a Diario de Ibiza.

En estos 30 años, todo ha cambiado «muchísimo». Desde los temas que se tratan, al tratamiento que se les da, la presencia de la mujer en las redacciones y también el ambiente. «Todo lo femenino se veía como débil», recuerda Martín de aquellos primeros años, en los que cosas como los chistes o comentarios machistas estaban a la orden del día. «Ahora a nadie se le ocurriría, pero entonces, si decías algo o ponías mala cara eras la rara», señala.

30 años de cambios

Ha tenido que batallar. Con hombres y con mujeres: «El machismo no es patrimonio de los hombres. Hay personas que funcionan muy bien con un hombre jefe pero que luego no aceptan una superior mujer. Y te sorprende». Eso, indica, se debe a que hay pocas mujeres jefas. En algún momento llegó a sentir que no serviría o que no llegaría, pero ahí sacó el coraje de las Vega, la parte materna de su familia, donde todas beben del ejemplo de la abuela María, explica. Una mujer nacida en el 16 que estudió Magisterio y a quien la Guerra Civil frustró su sueño de estudiar Exactas. «Hubiera sido una de las primeras mujeres en hacerlo», recuerda la directora de Diario de Ibiza, que relata cómo su abuela, que se quedó viuda joven con cuatro hijos —«la mayor con 14 años y la pequeña con dos»—, salió adelante trabajando como maestra. «Gracias a su profesión era independiente y se libró de tener que hacer otros trabajos, que es lo que les pasó a otras mujeres», apunta. Gracias a esa profesión, sus hijas también tuvieron clara la importancia de la formación y de la independencia, algo que la madre de Martín, Nines, transmitió a la tercera generación. «Mamamos la importancia de la cultura y de la educación, pero no como algo mercantil, sino por placer», indica Martín.

Todo eso se plasma en las decisiones editoriales. Desde el principio. «No había presencia femenina en la sección de opinión. No puede ser», comenta. Y buscó mujeres que opinaran. Tampoco era habitual encontrar voces de mujeres en entrevistas y reportajes, lo que corrigió cuando fue redactora jefa. O no se veía raro que en una mesa redonda de expertos en un tema sólo hubiera hombres. «Ahora eso nos parecería rarísimo. Si ocurre es porque ha pasado algo imprevisto, no es normal», agrega.