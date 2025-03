Serpientes en Ibiza: "He visto ya varias en esta calle"

Las serpientes siguen comiendo terreno a las lagartijas en Ibiza. En lugares donde antes paseando te cruzabas con una o varias sargantanes, ahora se ve paseando a estos ofidios.

Un vecino de la zona de San Pablo, en Ibiza, se topó esta semana con una culebra de un metro, aproximadamente, cuando paseaba por el barrio con sus perros. "Es por la zona donde se van a construir el estadio y los pisos nuevos, entre la asociación de vecinos, Can Cantó y el Mestral", explica a Diario de Ibiza. Además, asegura que no es la primera vez que le pasa. "He visto ya varias en esta calle", apunta.

El problema de las serpientes en Ibiza parece no tener marcha atrás. Antes, estos reptiles estaban en zonas localizadas y aparecían ya entrada la primavera. Ahora están por toda la isla. Además, ya se les ve en los meses de enero y febrero.

La culebra de herradura (Hemorrhois hippocrepis) es, además, más grande en Ibiza que en la Península. Aquí se han llegado a capturar ejemplares de estos ofidios de 188 centímetros. En las Pitiusas no viven sus depredadores naturales, entre los que se encuentran otras serpientes, como la culebra bastarda (e incluso otras culebras de herradura de mayor tamaño), aves rapaces como el águila culebrera (especializada, como indica su nombre, en este menú), el meloncillo e, incluso, el jabalí.

Ibiza tiene el volumen más alto de serpientes de herradura que los expertos hayan visto jamás. Pero igual de impresionante que la cantidad de ejemplares capturados (unos 4.000 en 2024) son las singularidades que estos ofidios están adoptando en la isla. Ahora mismo, las instituciones de la isla y muchas asociaciones, como Amics de la Terra, GEN-GOB, o IbizaPreservation reparten trampas para tratar de controlar a estos reptiles y salvar a las lagartijas autóctonas.