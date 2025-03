Marina Marroquí, educadora social: «Aprender del porno es como aprender a conducir viendo ‘Fast & Furious’»

La educadora social y especialista en violencia de género Marina Marroquí lleva diez años impartiendo talleres de prevención y detección precoz de violencia de género y desde hace poco comprueba que los jóvenes cada vez identifican menos o peor las conductas machistas. «Antes, cuando preguntaba qué tiene que pasar para dejar una relación me respondían siempre lo mismo: Que te pongan los cuernos o que te peguen, pero llevo un año en el que, demasiado a menudo, me dicen: Que te pegue una paliza», comenta en el Cine Regio, ante 500 alumnos de tercero y cuarto de Secundaria de los institutos de Sant Antoni.

«Cuando me dicen esto, pregunto si con una hostia no vale y me responden: No hombre, igual ha perdido los nervios... Es cuando veo que la única línea que había, que era que si te pega no te quiere y que con la hostia te ibas... Hasta esa está desapareciendo», lamenta.

Estas palabras de Marroquí forman parte de su monólogo ‘Eso no es amor’, que ha presentado a más de 1.500 adolescentes de toda España y que este miércoles se enmarca en las actividades del 8M del Ayuntamiento de Sant Antoni. «Llevan un año detrás de mí», señala la educadora al trasladar su agradecimiento por la organización del encuentro. En éste se centra en la prevención y detección precoz de violencia en la adolescencia desde el humor y con la participación de los alumnos: «Necesito que entiendan por qué pasa, cómo nos educan y cómo influyen ellos como personas en la sociedad machista en la que vivimos», explica a Diario de Ibiza.

Los estereotipos y su impacto

Esto es necesario debido a los estereotipos de género que marcan la sociedad actual y que Marroquí muestra en las primeras diapositivas de su presentación. Son varios dibujos y anotaciones que recopiló cuando pidió a alumnos de segundo de Educación Secundaria que dibujasen y describiesen a sus parejas ideales. Si es chica: «Rubia, ojos azules, que tenga tetas (más) [así tal cual], que sea guarra conmigo o que la chupe muy bien y sin morder», recoge una de las respuestas, ante las que los alumnos varones del público aplauden y silban.

Si es chico: «Que sea guapo, malote, que tenga los ojos verdes, que le guste el cachondeo cuando toca o que sea celoso», recogen otras de las imágenes, ante las que las alumnas de la sala también alzan la voz, como si esto se tratase de un enfrentamiento entre bandos. A ver a quién le gustan peores.

Alumnos que abrazan a Marina Marroquí tras su monólogo. | ETK

Marroquí se fija en alumnos como Jisus o Hilary, que le llaman la atención por sus caras al pasar estas diapositivas. Explica todo lo que es incorrecto en esas falsas cualidades ideales, como el hecho de que la adolescente que escribió «celoso» entre las aptitudes que debería tener su pareja perfecta, se refería a que le gustaría que «se picase» si otro chico la miraba.

Otra comprensión incorrecta que lleva a que Marroquí pida a alguno de los presentes que defina qué son los estereotipos de género: «Un molde de lo femenino y lo masculino que ha creado la sociedad», responde Hilary.

La educación de GTA

La siguiente diapositiva muestra adjetivos que describen, en base a estos estereotipos, a la chica y al chico ideal. Con ella, Marroquí quiere hacerles comprender que estos «moldes» son erróneos y que no se preocupen porque ahora afrontan «la peor etapa de todas»: «Entre los 12 y los 18 años nadie se gusta pero eso cambiará. A partir de los 18 sólo tendréis una misión que es sobrevivir», les indica.

Marroquí también quiere demostrar que les comprende: «El machismo hace muchas cosas muy bien para mantenerse en esta sociedad. Su gran baza son los estereotipos de género, los puñeteros azul y rosa que os educan para que no os conozcáis y penséis que sois diferentes unos y otros».

Les muestra, además, que estos estereotipos les persiguen desde su infancia. No sólo con las Barbies o los balones de fútbol, sino también en películas como ‘Blancanieves’ o ‘A través de mi ventana’ o videojuegos como el ‘Fortnite’, ‘Call of Duty’ o ‘Grand Theft Auto (GTA)’. Sólo por mostrar otra idea, Marroquí pregunta a los alumnos cuántos en la sala han jugado a este último.

En la planta baja la gran mayoría levantan la mano. Después pregunta cuántos no han matado a una mujer en el juego [hay prostitutas que ofrecen una tarifa cuando se suben al coche y por las que se reciben más puntos si la matan] sólo uno mantiene su mano arriba. Igual que las consecuencias que esto puede generar, ocurre con programas de televisión como ‘La isla de las tentaciones’ o series como ‘La que se avecina’, que Marroquí también menciona.

«Vivimos en una sociedad superhipócrita, en la que el amor y el sexo están en todas partes desde la primera película infantil que ven, pero nadie les explica cómo se hace», comenta Marroquí, señalando que los adolescentes consumen porno «en busca de respuestas». Esto se comprueba sin tapujos cuando muchos vocean más de tres nombres de estas páginas después de que Marroquí les pregunte. A esto les advierte: «Aprender del porno es como aprender a conducir viendo ‘Fast & Furious’», en referencia a la película que muestra carreras callejeras ilegales de coches.

Tras explicar todos los impactos que estas creaciones generan, Marroquí cambia su tono para contarles que fue víctima de violencia de género durante cuatro años y trata de hacerles comprender que están a tiempo de elegir qué tipo de persona quieren ser.

