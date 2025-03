La planta asfáltica de Sant Rafel se desmonta con más de tres meses de retraso

La UTE Ibisan, concesionaria de la autovía de Sant Antoni, ha procedido por fin a desmantelar la planta asfáltica provisional que había instalado en las cercanías de Sant Rafel durante el tiempo que durasen la renovación de la capa de asfaltado de esa vía, una de las principales de la red ibicenca de carreteras. Y que en principio iba a ser de cuatro meses.

Los trabajos para retirar esta planta llegan con más de tres meses de retraso, ya que inicialmente estaba previsto que finalizaran durante el pasado mes de diciembre. De hecho, el 31 de enero, y a propuesta de Vox, el Consell de Ibiza aprobó por unanimidad en el pleno solicitar tanto al Govern como a la concesionaria de la autovía de Sant Antoni que desmontara la planta en «un plazo de diez días». Lo que obviamente no sucedió.

Las obras se iniciaron a mediados del mes de octubre, pero los vecinos recuerdan que un 24 de agosto, un mes antes, ya se llevaron a cabo "pruebas en el terreno a las dos de la tarde". Entonces, y como relata la presidenta de la Asociación de Vecinos de es Puig des Planells, Joana Boscà, advirtieron al Ayuntamiento de Sant Antoni, que obligó a paralizar esos trabajos y a realizarlos dentro de un horario que perjudicara lo mínimo posible a los vecinos.

Desde la conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad, explican ayer que, "vez ya habían terminado las obras de reasfaltado de la carretera, la empresa concesionaria inició el desmontaje de la planta asfáltica y ya lo ha finalizado", e insisten en que era "necesaria para llevar a cabo estas obras. Se trataba de una planta temporal, como se había explicado desde el primer momento".

Esta fue una de las principales denuncias de los vecinos, que a pesar de que su presencia era temporal, no contó en ningún momento con el informe de impacto ambiental que consideran preceptivo. A este respecto, un portavoz de la conselleria insiste hoy en que "se trata de una planta temporal de fabricación de aglomerado asfáltico (asfalto, no fabricación de cemento) y, por tanto, no está sujeta al procedimiento de evaluación ambiental porque se trata de una instalación temporal y la Ley lo prevé únicamente por las instalaciones permanentes. Cualquier autorización de actividad en estos casos se tramita en el ayuntamiento correspondiente".

Los vecinos se preguntan "por qué a cualquier instalación temporal le exigen este informe, pero no a una que encima es especialmente molesta y dañina" tanto para ellos como para el entorno. "Porque la han instalado ellos", se responde a sí misma Boscà.

Obras necesarias

"Cabe recordar", añade la conselleria, "que el Govern ha promovido esta importante actuación de mejora y reasfaltado de la carretera por primera vez en 16 años, desde que se abrió este tramo en 2008. Se trata de una actuación muy necesaria, por razones de seguridad y comodidad. Para reparar los desperfectos estructurales del firme de la vía (blandones) por un tema de seguridad, y para renovar la capa de rodadura, en estos casos para mayor comodidad, ya que reduce la contaminación acústica".

Los vecinos, aunque aplauden que "por fin se ha acabado esta pesadilla", advierten de que estarán "vigilantes" para que no se vuelva a instalar una planta de estas características en este entorno.

Boscà explica que los trabajos para retirar esta planta se iniciaron hace ya unos días y apunta a que ya se han eliminado prácticamente todos sus elementos constructivos, aunque faltan por retirar lo que cree que son varios depósitos y maquinaria, como "excavadoras, camiones...". Además, se mantiene un "montón de grava" que deberá ser retirado también.

"Nos tendrán en pie de guerra si quieren volver a instalarla", insiste la portavoz vecinal.