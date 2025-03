Un espacio entre dos con el espectáculo de danza ‘Together to get there’ en Can Ventosa

‘Together to get there’ es el título del espectáculo de danza que ha programado el auditorio de Can Ventosa de Ibiza para este sábado, 29 de marzo a las 20 horas. Una obra que nace de una nueva colaboración de dos grandes bailarines, Lali Ayguadé y Akira Yoshida, tras el éxito de ‘Gizaki’.

«Un encuentro entre dos, un abrazo, el sentir al otro, la comunicación sin palabras, el sentir del tiempo inmerso en un mundo creado entre dos. Un soporte mutuo. Un tiempo que se expande y se detiene como si nunca fuera a acabarse. Una transformación, un cambio. Partes que empiezan a caer, otras a sujetar. Ese instante se olvida y salen a la luz las diferencias; los polos opuestos, la fragilidad y la fuerza; el dejarse caer y el deseo por el control. El equilibrio y la inestabilidad. La verdadera naturaleza humana», así se explica el dossier de la obra, nacida en las residencias artísticas del Festival de Danza de Navarra.

Akira Yoshida empieza bailando break y con el tiempo abre sus puertas a la danza contemporánea y las artes escénicas. Ha trabajado con las compañías Peeping Tom, Lali Ayguadé Company, Yoann Bourgeois, Hungry Sharks, Physical Momentum, etc.

Lali Ayguadé se forma en el Institut del Teatre de Barcelona y P.A.R.T.S. dirigida por Anna Teresa de Keersmaeker. Comienza a trabajar en Dinamarca con la compañía Publik Eye, con la dramaturga Carmen Mehnert antes de unirse a Akram Khan Company y Hofesh Shechter en Londres. También ha trabajado con Marcos Morau, Roberto Oliván y Baró d’Evel, entre otros.

Las entradas están a la venta a 12 € en culturaentradesonline.eivissa.es.