Así intentan entrar las serpientes en las casas en Ibiza

La llegada de la primavera ha hecho que las serpientes salgan de sus regufios de invierno. Se les ve tomando el sol en cualquier lugar: por las calles, cruzando carreteras e incluso intentando entrar a las casas en cualquier punto de Ibiza, escondidas en ventanas o encaramadas a las puertas, aprovechando cualquier despiste.

Candela, una vecina de Sant Antoni se llevó este martes un susto al ver una culebra en su ventana. "Estaba en la guía de la ventana del comedor y era bastante larga", explica Candela. "Habíamos visto dos más, pero no conseguimos cogerlas", cuenta a Diario de Ibiza. Por este motivo llamó al Ibanat: "Nos dijeron que llamásemos al 112 y así hicimos. Dieron el aviso, pero aún estamos esperando a que nos llamen".

La casa de Candela está en Can Coix, a cinco minutos del polideportivo. "Desde el Ibanat nos dijeron que vendrían a poner trampas, pero no ha aparecido nadie. Si no vienen, las pondremos nosotros", dice después del susto.

Una segunda serpiente en sa Carroca

También este martes, otro ofidio intentaba acceder al jardín de otra casa en la isla, esta vez en sa Carroca. Nicolás, conserje de la villa, se la encontró en la puerta al llegar. La casa, explica, está cerca de Can Bellotera y el club de pádel. "Vi una hace años en Santa Gertrudis, pero esta me llamó la atención por lo larga que era", detalla. "Estaba claramente tomando el sol. Luego se fue hacia los arbustos, a la naturaleza. Se fue sola, por eso no di el aviso", explica.

Nicolás, que es de origen uruguayo, mandó un mensaje a una empresa de su país especializada en serpientes y asegura que le dijeron que "es un tipo de serpiente que no es peligrosa ni venenosa".

Ibiza tiene el volumen más alto de serpientes de herradura que los expertos hayan visto jamás. Además, aquí suelen ser más grandes que en la Península, ya que no existen sus depredadores naturales.

En 2024 se capturaron unos 4.000 ejemplares. Ahora mismo, las instituciones de la isla y muchas asociaciones, como Amics de la Terra, GEN-GOB, o IbizaPreservation reparten trampas para tratar de controlar a estos reptiles y salvar a las lagartijas autóctonas.