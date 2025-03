Marina Marroquí, educadora social: «Me cortó, me pegó, me violó, me quemó... Y volví una y otra vez»

Marina Marroquí es educadora social y experta en violencia de género. Ha impartido talleres a más de 200.000 jóvenes y ha formado a profesionales del ámbito policial, jurídico, sanitario y educativo en la detección e intervecnión con víctimas de violencia de género. También es reconocida como una de las 25 mujeres más importantes de la historia de la Comunidad Valenciana por las Cortes Valencianas y lamentablemente en su historial también figura el maltrato que sufrió entre sus 15 y 19 años por parte de su pareja, que era cinco años mayor que ella. «Me cortó, me pegó, me violó, me quemó... Y volví una y otra vez», cuenta ante más de 500 alumnos de tercero y cuarto de Secundaria de los institutos de Sant Antoni.

Dar a conocer su historia forma parte del final de su monólogo ‘Eso no es amor’, que se enmarca en las actividades del 8M de Sant Antoni y pretende prevenir y detectar la violencia de género en la adolescencia.

Teniendo en cuenta la sociedad a la que se enfrentan los adolescentes de hoy en día, Marroquí admite que «lo único» que puede hacer por ellos es enseñarles desde su experiencia. Por este motivo, les invita a preguntar sin vergüenza.

Los alumnos se animan y quieren saber cómo se siente ahora o cómo consiguió salir del maltrato pero también se interesan por cuestiones tan macabras como el cómo la violó, cómo la quemó o qué fue lo más heavy (duro) que le hizo. Entre ellas, también le preguntan si cree que si su maltratador era así por cómo le trataron sus padres, y aunque la respuesta de Marroquí es que sí, destaca que eso no es ninguna excusa para que él fuera así con ella: «Tú decides la persona que quieres ser y de adulto tu comportamiento es culpa tuya», señala, antes de terminar explicando los doce pasos que identifican a un maltratador y se pueden consultar en su página web.

Al concluir, Marroquí baja del escenario para poderse abrazar con aquellos alumnos que quieran. Lo hacen, mayoritariamente chicas, mientras alguien comenta: «Me he quedado sin palabras».

