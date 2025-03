Calma con las fiestas ilegales

Desde el Consell se muestran muy críticos con la pasividad de AENA respecto a los taxis pirata. «No tiene sentido lo que está pasando en el aeropuerto, ni tiene sentido que nos digan que no pueden hacer nada, porque son sus instalaciones», lamentó el conseller.«Si soy taxista y voy a la terminal a vender botellas de agua a 50 céntimos, ¿cuánto duro en AENA? ¿Cuánto tarda la seguridad del aeropuerto en echarme?», se preguntó irónicamente el director insular de Transporte. «La seguridad del aeropuerto no quiere entrar ahí. De hecho, los propios taxistas sospechas que hay guardias de seguridad compinchados con los taxis pirata», denunció.

«Hemos decidido que ya no vamos a poner detectives para las fiestas ilegales», anunció el conseller de Lucha contra el Intrusismo, añadiendo que en este asunto existe el «mismo nivel de actividad ilegal que había antes de la pandemia». «No estamos a los niveles de denuncias de los años 2020, 2021 y 2022», argumentó.Juan opinó que la forma de plantar cara a las fiestas ilegales cuando más conflictivo era el tema, combinando detectives con las actuaciones de policías locales, y sumándolo a las elevadas cuantías de las multas impuestas, se consiguió que «el modelo no arraigara». «Se transmitió el mensaje de que no podía salir a cuenta», finalizó.