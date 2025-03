El PP busca un pacto institucional para presionar a Mallorca con la basura de Ibiza

El gobierno del Consell de Ibiza busca un acuerdo institucional con los demás grupos de la oposición para reclamar al Govern balear que lidere y coordine una negociación con el Consell de Mallorca para que éste acepte la incineración en la planta de Son Reus, en Palma, de la basura que se genera en Ibiza y Formentera.

Pese a que el PP gobierna en las tres instituciones y el Govern ya ha mostrado su disposición a encabezar dicha negociación, el PP de Ibiza presentará el viernes en el pleno del Consell una propuesta propia para que los grupos de la oposición se sumen a esta reivindicación. El objetivo es que la basura se traslade a Mallorca en el momento en que finalice la vida útil del vertedero de Ca na Putxa, en 2029, según los cálculos de la institución.

Dicha propuesta generó ayer cierta disputa en la comisión informativa del pleno porque, según el conseller del PSOE Víctor Torres, el presidente, Vicent Marí, rehusó concretar si la propuesta del PP obedece a «una medida temporal o definitiva». Hay que tener en cuenta que el Consell tiene abierto un proceso de participación ciudadana para decidir sobre dos posibles opciones: el traslado de la basura a Mallorca o la construcción de una incineradora en Ibiza.

Mientras no se adopte una decisión definitiva, como se prevé que en un plazo de cuatro años ya no se puedan enterrar más residuos en Ca na Putxa, el Consell de Ibiza reclama al de Mallorca que permita incinerar los residuos en Son Reus. Además, en el caso de que se optara por la incineración, el presidente Marí calcula que al menos serían necesarios diez años para contar aquí con esta infraestructura.

Rechazo a una incineradora

Torres señala que el PSOE no tiene problema alguno en posicionarse sobre este asunto, pero, antes, el PP debe aclarar «qué es lo que se vota: una medida provisional o la definitiva». Así, agrega que el PP siempre ha dicho que no adoptaría una decisión antes del proceso participativo abierto a los ciudadanos, por lo que no entiende que en su propuesta se niegue a especificar si se trata o no de algo temporal.

Por su parte, el grupo socialista también presentará una propuesta en el pleno del viernes para tratar de presionar al equipo de gobierno para que se posicione sobre la eventual construcción de una incineradora en la isla. En concreto, la moción del PSOE pretende que el pleno rechace la posibilidad de que en Ibiza se pueda incinerar la basura con una planta propia.

En esta propuesta, el PSOE destaca que «no hay otra alternativa viable que no implique el traslado de los residuos de Ibiza a Mallorca». «Cualquier otra opción no avalada técnicamente sólo sirve para retrasar la decisión», justifica el grupo socialista, que también acusa al equipo de gobierno de «falta de transparencia» en este asunto.

