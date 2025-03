Port Nàutic Ibiza defiende que el informe de las irregularidades «no tiene pies ni cabeza»

Puertos y Litorales Sostenibles (PyLS), la empresa que gestiona ahora las instalaciones del llamado Port Nàutic Ibiza, el histórico Club Náutico Ibiza, defiende que el informe de la Asociación de Amarristas del Club Náutico Ibiza «no tiene ni pies ni cabeza».

Así se manifiesta el administrador único de PyLS, Carlos Illa, quien, no obstante, rehúsa explicar mucho más: «Nuestro departamento jurídico está preparando la respuesta para la Autoridad Portuaria de Balears (APB). De momento, no puedo decir más, en un par de días», indica.

Carlos Illa, a la derecha, y, al fondo, el expresidente del Club Náutico Ibiza, Joan Marí, durante el traspaso. | TONI ESCOBAR

Carlos Illa sí responde a la supuesta irregularidad que se pone de manifiesto en el informe sobre el incumplimiento del plazo de seis meses para presentar en la APB el proyecto de ejecución ofertado en la licitación de la Autorización de Ocupación Temporal (AOT) del puerto deportivo de Ibiza con una inversión de 1,6 millones de euros. «La respuesta es fácil. No es cierto», destaca el administrador de PyLS, que agrega que sí que «se ha presentado» dicho proyecto porque, de lo contrario, reconoce, la concesionaria «tendría problemas». «Y jamás los hemos tenido en ningún otro puerto», añade el representante de Port Nàutic Ibiza.

Sin embargo, el informe, redactado por el ingeniero de caminos, canales y puertos Pedro Puigdengoles, por encargo de la asociación de amarristas, también destaca que a mediados de febrero comprobó que no se habían iniciado las obras de las inversiones proyectadas superando, con ello, los tres meses de plazo máximo previsto en el pliego.

Expediente de caducidad

Dicho incumplimiento, al igual que otros de los que se dan cuenta en el informe, es motivo suficiente para que, según Puigdengoles, la APB tramite la caducidad de la AOT otorgada a PyLS en detrimento del Club Náutico Ibiza. Sobre esta cuestión específica, Carlos Illa insiste en que el informe «no tiene ni pies ni cabeza» y que, por ello, no va a contestar «una a una» las deficiencias que se enumeran en el informe. «También han dicho que tenemos un barco de entre 17 y 19 metros de eslora y es del varadero. Hay que contrastar las cosas», señala Illa.

Precisamente, el informe contiene una investigación de una empresa de detectives catalana que revela que entre el pasado 17 y 19 de agosto se contabilizaron hasta seis embarcaciones amarradas en las instalaciones de Port Nàutic Ibiza con más de 15 metros de eslora, cuando el pliego de condiciones lo prohíbe.

Embarcaciones transeúntes

«En nuestro puerto no ha entrado ningún barco que, en los papeles, tenga más de 15 metros y eso lo sabe quien lo tiene que saber, que es la Autoridad Portuaria. De detectives y películas de James Bond no…», agrega, al tiempo que, en cambio, rehúsa dar respuesta a otra de las posibles irregularidades: la sospecha de que, según el informe de los detectives, entre el 17 y 19 de agosto casi el 54% de las embarcaciones amarradas en el puerto deportivo podían ser transeúntes cuando el pliego de condiciones impide también que se supere el 15%. «Como comprenderá, todo esto primero vamos a hablarlo con la Autoridad Portuaria, que es el interlocutor», resalta Illa.

Los detectives contabilizaron durante esos tres días del pasado mes de agosto un total de 261 barcos en Port Nàutic, 140 de las cuales no aparecían en el listado de las registradas como puerto base, que, al menos hasta junio del año pasado, no se había actualizado. Es por ello, por el elevado porcentaje de embarcaciones en principio no registradas, que Puigdengoles expresa, en su informe, su «sospecha» de que «se pueda haber reservado amarres para transeúntes en una proporción superior a la autorizada (el 15%)».

Asimismo, el informe de la Asociación de Amarristas del Club Náutico también revela el incumplimiento de la oferta deportiva y formativa ofertada en el concurso por parte de PyLS, según la información que aparece en su página web. Aparte de que la APB debería tramitar un expediente de caducidad de la AOT, Puigdengoles también destaca que «la gestión deficiente o inexistente... desvirtúa la puntuación otorgada» a PyLS en el concurso.

Por su parte, la Autoridad Portuaria de Balears asegura, a través de un portavoz, que responderá mañana al informe sobre las supuestas irregularidades que revelan el informe de la Asociación de Amarristas del Club Náutico Ibiza.

