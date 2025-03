Esta es la nueva fiesta que David Guetta ha creado para [UNVRS]

Galactic Circus es la nueva fiesta concebida por David Guetta diseñada exclusivamente para [UNVRS]. Durante 17 viernes, del 13 de junio al 3 de octubre, Galactic Circus transformará el club en "un universo hipnótico donde soñadores, rebeldes y viajeros se encuentran", según han informado desde [UNVRS] en un comunicado.

"Con Galactic Circus, David Guetta da vida a su residencia más ambiciosa en Ibiza hasta la fecha, poniendo aún más en evidencia que [UNVRS] será el destino definitivo donde vivir las experiencias de música electrónica más vanguardistas de 2025", han asegurado desde la nueva discoteca cuya fecha de apertura aún no ha sido desvelada.

Aprovechando la avanzada tecnología de [UNVRS] y su ilimitada capacidad de producción, Galactic Circus ofrece una experiencia multisensorial sin precedentes, han explicado.

Imagen promocional de Galactic Circus. / [UNVRS]

"Ibiza es mi hogar, he tocado aquí durante muchos años y en casi todos los clubes de la isla. Después de todos los momentos inolvidables que he vivido con el público en mis residencias F***Me I'm Famous!, BIG y Future Rave, sentí que era el momento de crear algo nuevo. [UNVRS] es definitivamente el lugar perfecto para ello. Estoy emocionado y orgulloso de presentaros Galactic Circus", ha afirmado David Guetta ante su llegada a [UNVRS].

"No me había sentido tan inspirado por un concepto en mucho tiempo. Galactic Circus nace de una libertad creativa absoluta, llevándolo todo a un nivel sin límites y de una forma que, simplemente no sería posible en ningún otro lugar. La fusión de mi música, el arte y la tecnología se materializa en esta residencia de una manera única. No veo la hora de compartir esta experiencia extraordinaria con el mundo", ha detallado el dj galo.

"Es realmente inspirador dar vida a un concepto tan extraordinario junto a David Guetta. Llevamos muchos años colaborando, pero este proyecto tiene un significado especial. Galactic Circus ha sido diseñado exclusivamente para [UNVRS], integrando a la perfección nuestra avanzada tecnología y su inmenso potencial creativo para ofrecer una experiencia sin precedentes. Estamos absolutamente emocionados de verlo hecho realidad", ha explicado Yann Pissenem, Propietario, Fundador y CEO de The Night League y Ushuaïa Entertainment.