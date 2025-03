El Consell de Ibiza aclara la "confusión" con el euro diario por circular en coche

La ley de limitación de vehículos está generando «confusión» entre la ciudadanía respecto al cupo de 20.168 vehículos diarios y la tasa de un euro que tendrán que abonar los no residentes para circular por Ibiza a partir del próximo verano, según ha reconocido el director insular de Transporte, Roberto Algaba.

«¿Qué me supone aplicar esta ley? Un millón de euros. La informática, el personal, las cámaras, etcétera. ¿Cuántas autorizaciones o a cuántos puedo cobrar? Divido y me sale un euro. Una tasa no es recaudatoria, es técnica al 100%. Lo verdaderamente importante de la ley es que no se puede superar el cupo», argumentó. Para controlar a los coches que circulen por Ibiza, el Consell tiene previsto instalar dos cámaras en el puerto y «otras 25 a lo largo de toda la isla», aunque «eso este año todavía no estará».

Por su parte, el conseller Mariano Juan detalló que los residentes del resto de islas del archipiélago balear estarán obligados a realizar la reserva de cupo si quieren venir a Ibiza, pero estarán exentos de abonar la tasa.

En cualquier caso, advirtió de que todas estas medidas quedarán en papel mojado «si el Gobierno de España impugna el cupo y lo suspenden los tribunales». «Yo entiendo que hay un riesgo. Las alegaciones que estratégicamente han hecho las navieras, no así los rent a car, van en la línea de impugnar el cupo alegando cuestiones de inconstitucionalidad. El 60% o el 70% de esas alegaciones hacen referencia a la ley. Oigan, yo no estoy discutiendo la ley en este momento, yo estoy aplicando la ley en este momento», sentenció.