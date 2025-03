Una caravana, recomendación de Airbnb a pesar del acuerdo con el Consell de Ibiza

El pasado mes de febrero el Consell de Ibiza y Airbnb llegaron a un acuerdo para que la plataforma retirara anuncios de alquileres ilegales. A petición de la institución Airbnb se comprometía a retirar toda la publicidad de alojamientos no reglados contra los que se abriera un expediente de infracción, además de bloquear al anunciante. Esto, sin embargo, deja la puerta abierta a que los anuncios de alquileres no reglados permanezcan en la plataforma hasta que la institución se percate de ello.

De hecho, los comercializadores no tienen ninguna traba para compartir sus anuncios de alquileres ilegales, entre los que se encuentran caravanas, tiendas de campaña y viviendas en plurifamiliares, entre otros, según pusieron de ejemplo el Consell y Airbnb en la presentación del acuerdo, que calificaron de "histórico". No sólo eso, es que algunos de ellos son, incluso, recomendación de la propia plataforma. Lo que llama la atención de este caso es que la plataforma haya concedido el sello de 'recomendación del viajero' siendo manifiestamente un alquiler no reglado.

Es el caso de una caravana que aparece cuando se buscan los alojamientos más económicos para la isla en Semana Santa. Por cierto, que el alojamiento entero (es decir, que no es una habitación) para esos días en la isla que lleve el sello de calidad de 'recomendación del viajero' y que no sea un vehículo cuesta 189 euros por noche más gastos de limpieza y de gestión.

La caravana en cuestión tiene una tarifa de 114 euros por noche y, según detalla la página, encontrar fechas disponibles en ella es complicado porque, indica "casi siempre está ocupada". A la tarifa hay que sumar el coste del seguro, a terceros, que cuesta entre 30 y 90 días y que no cubre los daños que pueda sufrir el vehículo, que deberá asumir, en caso de accidente, el cliente. También una fianza de 400 euros.

"Duerme en acantilados contemplando la luna"

"Tu experiencia en Ibiza será más increíble si la vives desde una furgoneta. Duerme en acantilados contemplando la luna y su reflejo en el agua; despierta en un entorno natural junto a las mejores playas; prepara tus comidas frente paisajes que no habrás visto jamás", indica el anfitrión en la descripción del alojamiento, que continúa: "Con una cámper tienes movilidad, cocina y alojamiento y estás en contacto con la naturaleza las 24 hs. Si no te interesa la fiesta y quieres conocer la verdadera Ibiza y los mágicos lugares, está furgo será para ti la mejor opción". De hecho, muchas de las imágenes de la furgoneta la muestran aparcada y con la mesita puesta en zonas idílicas: Platges de Comte, diversos enclaves con vistas a es Vedrà

Para poder alquilar esta caravana hay que tener más de 25 años, carné de conducir y al menos dos años de experiencia al volante. Se incluye como servicio extra la posibilidad de alquilar una tabla de pádel surf por diez euros al día y se pide consultar antes de reservar en el caso de que las horas de llegada y de salida no coincidan con las establecidas: a las 16 horas para entrar y a las 13 horas para salir.

Al eliminar el filtro 'recomendación del viajero' aparecen hasta ocho ofertas de alquiler turístico en caravanas en la isla de Ibiza para Semana Santa por debajo de 200 euros la noche. Algunas más si se aumenta el tope económico.