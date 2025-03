Una sacerdotisa de Ibiza, en la última fase de selección de 'Masterchef 13'

Los miembros del jurado de 'Masterchef' Jordi Cruz, Samantha Vallejo-Nágera y Pepe Rodríguez darán la bienvenida una vez más a 16 nuevos concursantes que pondrán a prueba sus habilidades culinarias al frente de los fogones del famoso reality gastronómico que estrena su décimo tercera edición.

El programa de TVE arranca nueva temporada el próximo lunes 31 de marzo a las 22.50 horas.

El programa ha publicado un vídeo en el que muestra un avance de la temporada, en el que aparecen algunos candidatos en la última fase de selección, así como algunos de los invitados famosos y exconcursantes que visitarán el plató: Melody, Los Morancos, Terelu, Raquel Sánchez Silva, Raquel Meroño, Miri, Carlos Maldonado, Toñi Moreno, Silvia Abril, Yolanda Ramos, Pocholo y muchos más.

"Soy la representación de la diosa Tanit de Ibiza"

Entre los aspirantes a concursar en 'Masterchef' se encuentra una residente en Ibiza, Noelia Bliss. En el vídeo de promoción de la nueva temporada Jordi le pregunta: "¿De dónde vienes? ¿A qué te dedicas?", a lo que ella responde: "Soy la representación de la diosa Tanit de Ibiza, soy un canal de la divinidad, me ha admitido".

Noelia Bliss, de la que no se sabe aún si entra o no en el reality o se queda sin el delantal blanco al no superar la última fase de selección, se define en su cuenta de Instagram como "canalizadora cósmica, coach dimensional y sacerdotisa de Ibiza", además explica que da masajes. En su web ofrece terapias de distintos tipos y clases de yoga.