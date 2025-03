Primera residencia de una artista ucraniana en Hï Ibiza

Miss Monique protagoniza un momento histórico como parte de la nueva era de djs residentes femeninas en Hï Ibiza. La reconocida artista ucraniana llevará su sonido hipnótico durante 13 semanas a la sala Club cada jueves, del 26 de junio al 18 de septiembre. El productor francés Hugel toma el control del Theatre.

Monique, que se convierte en la primera artista ucraniana con una residencia en la isla de Ibiza, ofrecerá un viaje musical inmersivo guiado por su mezcla de house progresivo, techno melódico y ritmos profundos e hipnóticos.

"A lo largo de las 13 semanas, la artista ucraniana invitará a una cuidada selección de talentos internacionales como invitados especiales, que complementarán su propuesta sonora junto a un artista de apertura cada jueves, incluyendo nombres de su prestigioso sello Siona Records", señala el club en un comunicado.

Hugel

Esa misma noche, Hugel estrenará su residencia ‘Make The Girls Dance’ en el Theatre, convirtiendo los jueves en una de las noches más potentes y dinámicas de la temporada 2025.

"Estoy muy orgullosa y emocionada de anunciar mi primera residencia en Ibiza, todos los jueves en Hï Ibiza. Quiero aportar mi energía y mi toque personal a la icónica sala Club, compartiendo además el venue con el increíble Hugel. Todavía recuerdo que, hace tres años, cuando toqué por primera vez en Hï Ibiza, soñaba con ver algún día mi nombre y mi cara en una valla de la isla, y con tener mi propia noche. Gracias a Yann Pissenem y al equipo de The Night League, ¡ese sueño hoy se ha hecho realidad! Estaré con vosotros durante 13 jueves, y os adelanto que he estado trabajando en un line-up espectacular, con leyendas y nuevos talentos de la escena. ¡Tengo muchísimas ganas de veros a todos en Ibiza a partir del 26 de junio!", ha asegurado la dj en un comunicado.

¿Quién es Dj Miss Monique?

Miss Monique es una DJ, productora y fundadora de sello discográfico nacida en Ucrania, convertida en un fenómeno global tanto en YouTube como en la escena clubbing y del streaming.

Pionera del sonido progresivo y melódico, ha conquistado a una audiencia masiva gracias a sus sesiones entre las que destaca su ya legendaria actuación en el Museo Biosfera de Montreal para la plataforma Cercle con más de seis millones de visualizaciones.

Al frente de Siona Records, su sello y plataforma de desarrollo artístico, Miss Monique celebró en 2024 cinco años impulsando talento emergente dentro de la escena electrónica internacional. Al mismo tiempo, su propia carrera ha vivido un ascenso imparable: tras el éxito de su remix de 'Rush' (Sied van Riel), el tema de progressive house más vendido en Beatport en 2022, ha remezclado a grandes nombres como BLOND:ISH y Madonna ('Sorry'), Lufthaus (el proyecto de Robbie Williams, 'Ringo') y David Guetta & One Republic ('I Don’t Wanna Wait'). Entre sus últimos lanzamientos destacan tracks como 'Subterranean' (con AVIRA y LUNA en Armada), 'Look At You' (Insomniac), 'Magnet' y 'Bloom At Night' (Tomorrowland Music), 'Nomacita' (junto a GENESI y Carl Bee en Aeterna) y 'City Boy' en Drumcode.

Su reconocible melena verde es un look que se ha vuelto icónico entre sus fans. Pero su mensaje va más allá de la estética: es una artista que promueve el bienestar mental y físico, y que defiende una visión positiva y luminosa de la música electrónica. Nacida en Kirovograd y criada en Kyiv, comenzó a pinchar desde muy joven.

Hoy vive en Lisboa, pero se define como una artista en el exilio. A través de sus sets alrededor del mundo, transmite un mensaje claro de paz, unidad y alegría. A pesar de la distancia forzada por la guerra, allí donde actúa, sus shows hablan tanto de manos en el aire como de banderas en alto.

Las entradas ya están disponibles en hiibiza.com.