Una pasajera de un vuelo de Ibiza desviado a Palma denuncia el trato recibido: "Viajaba con mi bebé y no nos dieron comida ni agua"

Un vuelo Sevilla-Ibiza de la compañía Vueling que debía aterrizar en la isla a las 19:40 horas de este domingo fue desviado a Palma, según informaron, "debido al viento", explica una pasajera residente en la isla que viajaba en el avión. "Estábamos aterrizando y, de pronto, empezó a volar hacia arriba otra vez, y a los 10 minutos nos dijeron que aterrizaríamos en Palma en vez de en Ibiza".

Una vez en el aeropuerto de Son Sant Joan, empezó la aventura para esta pasajera, que viajaba con su bebé, y para el resto de los viajeros. Primero les dijeron que ya en tierra les darían información y los mandaron a la puerta 86. Después de más de una hora allí, sin recibir ninguna explicación y sin que les recolocaran en ninguno de los vuelos que salían continuamente dirección a Ibiza, les enviaron a la zona de facturación. Mientras, a pesar de que les habían dicho que el motivo era el viento, desde la terminal veían cómo otros aviones despegaban y aterrizaban sin problema, por lo que no se creen las explicaciones de la aerolínea.

Las contradicciones contunaron cuando el personal de la compañía les explicó que no podían trabajar más ya que llevaban más de once horas de servicio, continúa explicando esta pasajera.

"Eran ya las once de la noche cuando nos dijeron que debíamos hacer cola para darnos hotel y billetes nuevos", cuenta esta mujer, que añade: "En todo este tiempo no nos dieron comida ni agua". "En el aeropuerto estaba todo cerrado, pero nos dijeron que compráramos lo que pudiéramos y que ya presentaríamos tickets". Por, suerte, ella llevaba un poco de pan y algo de comida para el pequeño, porque, denuncia: "No nos dieron ninguna solución", señala.

El nuevo vuelo rumbo a Ibiza con una escala de cinco horas en Barcelona / DI

Sin servicio para silla de ruedas

A la 1:30 horas llegaban al hotel. Les habían asignado un vuelo para las 6:00 horas de este lunes, por lo que el descanso, después de tantas horas, fue mínimo. Está previsto que lleguen a Ibiza, después de este periplo, a las 13.35 horas del lunes, tras una escala de cinco horas en Barcelona. Aunque hay otros viajeros que no llegarán a la isla hasta las 17 horas.

Esta misma pasajera denuncia también que otra de las viajeras, que va en silla de ruedas, se encontró en una situación especialmente delicada ya que, según les explicaron, debido a la hora que era no había servicio para trasladarla.