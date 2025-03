Una ibicenca viviendo en una caravana con su hijo: "Me levanto cada día a trabajar y sigo sin casa. No me lo merezco"

Alicia vive en un asentamiento de caravanas en Ibiza con su hijo. "Vivo en una isla turística, he nacido allí", cuenta en el programa 'Xplica' de la Sexta, donde ha denunciado que no solo los precios son desorbitados sino que también las condiciones que piden para alquilar una casa son una locura.

"Yo tengo el dinero para alquilar un piso, pero me pidieron 14.000 euros de golpe", denuncia. Además, asegura que la han intentado estafar hasta seis veces. "Me levanto cada día para ir a trabajar y sigo sin casa. No me lo merezco", cuenta en televisión.

Esta ibicenca asegura que no piensa abandonar su isla y que para ella es lo mismo hablar de empresas, rentistas o propietarios, "hay un montón de viviendas vacías esperando a turistas porque en vez de cobrar un precio normal, el turista llega y paga el triple". "Mientras todo esto pasa yo sigo sufriendo y abriendo cada día la puerta de mi caravana", comenta notablemente afectada.

En este sentido, un comentarista del programa opina sobre el origen de su situación: "A la administración le interesa más el dinero que recauda por los turistas que tu vida". Un comentario al que ella añade que "se preocupan más por ellos (los turistas) que por nosotros (residentes)".

La mujer también ha hecho referencia a la posible huelga de alquileres planteada por varios sindicatos de inquilinos, señalando que cuando la gente deja de pagar es porque está llegando a su límite: "A ver quién se piensa que una persona razonable, con estudios y trabajadora va a querer dejar de pagar. Si uno deja de pagar es un moroso. Si millones dejamos de pagar, es porque no podemos más".