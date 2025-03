Detectives constatan que Port Nàutic de Ibiza incumple el máximo de eslora permitido de los barcos

Una empresa catalana de detectives contratada por la Asociación de Amarristas del Club Náutico de Ibiza ha constatado que Port Nàutic, la nueva denominación de las instalaciones del antiguo Club Náutico Ibiza que gestiona Puertos y Litorales Sostenibles SL (PyLS), incumple la eslora máxima de 15 metros de las embarcaciones que puede acoger en sus instalaciones.

También ha constatado la existencia de un elevado número de barcos amarrados que no constan en el listado de puerto base de 2021 del Port Nàutic, muy por encima del 15% máximo previsto para barcos transeúntes.

En concreto, entre los días 17 y 19 de pasado mes de agosto, la empresa de detectives contabilizó hasta 261 embarcaciones en el puerto, de las cuales un total de 140 (casi el 54%) no aparecen en el mencionado listado de puerto base que, al menos hasta el pasado me s de junio, no se había actualizado. De estas 140 embarcaciones no registradas, seis superaban la longitud máxima de eslora permitida de 15 metros, lo cual supone una infracción de las condiciones por las que Puertos y Litorales Sostenibles obtuvo la Autorización de Ocupación Temporal (AOT).

La Asociación de Amarristas del Club Náutico de Ibiza denunció en enero estos hechos ante la Autoridad Portuaria de Balears y, en su respuesta, en la primera semana de febrero, el organismo estatal indicaba que «en los últimos meses se han abierto expedientes de información y actuaciones previas» ante los supuestos incumplimientos del concesionario. En ese momento, el 6 de febrero, aún estaba abierto el período de alegaciones para que la concesionaria pudiera aclarar lo que considerara.

Incumplimientos «graves»

Además, a mediados de febrero, el ingeniero de caminos, canales y puertos Pedro Puigdengoles, exgerente de la empresa pública del Govern IB Ports, emitió un informe, también por encargo de la asociación de amarristas, en el que revela otros incumplimientos de «gravedad» por parte de PyLS y que, según su criterio, son motivo suficiente para que se inicie un expediente para declarar la caducidad de la AOT.

Este informe resalta que «la gestión deficiente o inexistente de algunos de los servicios y la falta de ejecución de las inversiones previstas en los pliegos, el condicionado de la AOT y la propia oferta del licitador, desvirtúa la puntuación otorgada a la propuesta ganadora en la resolución el concurso», que se impuso a la del Club Náutico Ibiza.

Sobre la investigación y el informe de la empresa catalana de detectives, Puigdengoles apunta que, al no disponerse del registro actualizado de embarcaciones con puerto base en Port Nàutic, «no se puede afirmar que las 140 embarcaciones no registradas sean, efectivamente, transeúntes». De todos modos, como según el pliego de condiciones sólo pueden haber un máximo del 15% (40 embarcaciones solo), la cifra contabilizada por los detectives «hace sospechar que se pueda haber reservado amarres para transeúntes en una proporción superior a la autorizada». De lo que no cabe ninguna duda, según este informe, es del incumplimiento de la limitación de eslora de 15 metros, lo cual obligaría a la Autoridad Portuaria a instruir un expediente sancionador.

El técnico destaca que el gestor del puerto deportivo habría incumplido también el plazo de seis meses para presentar el proyecto de ejecución ofertado en la licitación con una inversión de 1,6 millones. La asociación de amarristas solicitó a finales de noviembre a la Autoridad Portuaria si se había presentado dicho proyecto, pero a mediados de febrero, en el momento en que Puigdengoles redactaba el informe, no había contestado.

El ingeniero comprobó personalmente el 12 de febrero que tampoco se han iniciado las obras de las inversiones proyectadas, superando así en tres meses el plazo máximo previsto. Aparte de que supone otro incumplimiento de la AOT, esta cuestión fue valorada específicamente en la adjudicación del concurso. El incumplimiento de este plazo es motivo específico para tramitar la caducidad de la autorización, «salvo justificación del gestor y obtención de una prórroga», cuestiones que, según el informe, no se han dado.

Tampoco hay rastro de las mejoras ambientales propuestas por PyLS para obtener una mejor puntuación que el Club Náutico Ibiza, como la instalación de paneles fotovoltaicos, sensores para detectar hidrocarburos o una plantación de mejillones para mejorar la calidad del agua, entre otras.

PyLS también disponía de un plazo de nueve meses para obtener ciertas certificaciones en sistemas de gestión, de lo cual, pese a ser «una condición básica de la autorización», tampoco se tiene constancia.

Oferta deportiva inexistente

El informe redactado por Puigdengoles también analiza el incumplimiento de la oferta deportiva que incluyó en su propuesta la empresa ganadora de la licitación. A través de su página web, se aprecia, según el informe, que Port Nàutic oferta siete cursos cuando el programa presentado consistía en diez.

También se ofrecen cursos de dos meses en verano pese a que en la licitación el compromiso era que serían de tres meses y hasta de todo el año. Tampoco aparece la formación náutica prevista en su oferta referente a clases de óptimist de competición, windsurf, remo falucho y paddel surf. Por todo ello, el informe concluye que «no se está cumpliendo el programa formativo ni en calidad ni en cantidad».

Asimismo, Port Nàutic también incumple, según el citado informe, con el programa de regatas y competiciones ofertado en el concurso. En la web del club no se anuncia ni una sola regata ni disputada ni programada, cuando la base primera del pliego de bases de la licitación contemplaba lo siguiente: «...con especial atención al fomento y enseñanza del deporte que sea un referente en responsabilidad social en el sector náutico».

Suscríbete para seguir leyendo