Armengol revalida su liderazgo en el PSIB sin ninguna oposición interna

Francina Armengol fue reelegida ayer como secretaria general del PSIB-PSOE en un 15 Congreso celebrado en Palma que marcó el inicio de una nueva etapa para el partido, donde la socialista ha comprobado que reina sin oposición interna. Con un discurso cargado de emoción y determinación, lanzó un mensaje contundente: «Volveremos a convencer y vencer, hoy comienza la nueva campaña electoral». Armengol, visiblemente ilusionada, destacó que se siente «con fuerza y ganas para servir» a su «gente» y presentó a su nueva comisión ejecutiva, que tiene como misión ganar las elecciones autonómicas de 2027.

En su intervención, la presidenta del PSIB-PSOE subrayó que no permitirá que los ciudadanos, y especialmente los más vulnerables, sigan sufriendo la falta de políticas públicas eficaces: «No me resignaré a que los ciudadanos tengan que vivir en una caravana», afirmó. Reiteró su compromiso con la lucha para mejorar las condiciones de vida de la gente y avanzar sin ceder ante los intereses que perpetúan la desigualdad.

Armengol también hizo un llamamiento a la memoria histórica, compartiendo su dolor por ver a jóvenes que «se ponen el himno del ‘Cara al sol’».

En este sentido, pidió que se enseñe a las nuevas generaciones el sufrimiento que la dictadura dejó en España. Además, aprovechó para interpelar directamente al PP, exigiendo la destitución de Gabriel Le Senne de la presidencia del Parlament por romper con violencia las fotografías de las Roges del Molinar. «Si fueran mínimamente decentes, tendría que irse a su casa porque es indigno. No vamos a dejar pasar este hecho».

Camino difícil

La líder socialista reconoció que el camino no será fácil, pero dejó claro que los dos años que vienen serán intensos y estarán marcados por la unidad. «Hemos vuelto a soñar juntos y los sueños se convierten en realidad», aseguró, destacando que el contexto global es cada vez más complejo: «¿Quién hubiera imaginado que Trump y Putin serían mejores amigos?». Frente a estos desafíos, Armengol abogó por una Europa más fuerte y cohesionada: «Solo más Europa nos puede salvar».

En su discurso no faltaron críticas a las políticas de la derecha, especialmente en lo que respecta a la vivienda. Armengol recordó que el Pacto impulsó políticas públicas de vivienda, pero que la gestión actual del PP, bajo Marga Prohens, ha dado pasos atrás. «El PP desmonta todo y eso genera problemas», lamentó, al tiempo que destacó la necesidad de aplicar la ley de vivienda estatal para reducir los alquileres y facilitar el acceso a la vivienda a muchas personas. «Es una cacicada y una irresponsabilidad no aplicar la ley de vivienda en Balears», denunció, señalando la contradicción del Govern balear al no implementar una ley que beneficia tanto a pequeños propietarios como a inquilinos.

En cuanto a la situación económica, Armengol alertó sobre la creciente desigualdad, especialmente cuando gobierna la derecha. Subrayó la importancia de aplicar políticas fiscales progresivas para garantizar los servicios públicos, y criticó la postura del PP, que, según ella, favorece a los ricos y desmantela lo público. «La gente que más tiene debe pagar más para garantizar los servicios públicos», afirmó.

Crecimiento turístico

Respecto al turismo, Armengol reconoció su importancia para la economía balear, pero destacó la necesidad de reflexionar sobre los límites del crecimiento. «No podemos seguir creciendo sin tener en cuenta la capacidad de las islas y el bienestar de sus habitantes», subrayó, abogando por un modelo turístico sostenible y regenerativo. También reiteró la demanda a los empresarios del sector para que aumenten los salarios en el nuevo convenio en negociación, y criticó la gestión de Prohens, asegurando que con su política Balears alcanzará los veinte millones de turistas sin medidas para controlar el crecimiento del número de plazas turísticas.

PP y Vox, sin proyecto político

Sobre el panorama político en las islas, Armengol fue contundente al señalar que tanto el PP como Vox carecen de un proyecto político sólido. «No tienen un programa, no tienen proyecto, son un caos», expresó, haciendo referencia a los debates en el Parlament, que consideró «poco serios», y a la actitud de la presidenta del Govern, a quien calificó de «hooligan» en sus intercambios de insultos con la portavoz de Vox.

Además, manifestó su preocupación por el auge de discursos de odio y negacionismo, especialmente en lo que respecta a la violencia machista: «El negacionismo de la violencia machista mata».

Finalmente, Armengol hizo un llamamiento a la unidad de la izquierda y reafirmó su compromiso con una España federal, donde se reconozca y valore la diversidad de sus territorios. «España es más fuerte si se reconoce todo el mundo y todo el mundo empuja», afirmó, destacando que la izquierda debe ir más allá y trabajar por una convivencia armoniosa y justa para todos.

