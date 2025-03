Vivienda en Ibiza: «Vamos a la anarquía si no se protege la propiedad privada»

Según usted, existe también economía sumergida en el mercado del alquiler de la vivienda residencial.

¿Cuántos empleados que viven en habitaciones alquiladas tienen un contrato de alquiler? Ninguno. El alquiler tendría que contemplarse como una actividad económica. Y que tribute como tal, de manera que el propio trabajador se pueda desgravar lo que paga por el alquiler. Esa transacción económica debe dejar un rastro y se debe tributar por ello. Hace dos o tres años, en una reunión con el Govern, pregunté cuántas fianzas por alquiler había depositadas en el Ibavi: respondieron que el 3%. El otro 97% es susceptible de formar parte de la economía sumergida.

¿Qué pensó cuando, la pasada semana, se produjo en Sant Antoni la okupación de una casa delante de policías locales y de guardias civiles y, posteriormente, al ver la manera en la que fueron expulsados los okupas?

La forma en que se resolvió quizás demuestra el hartazgo de la gente ante muchas cosas. Los extremos no son buenos. Entendemos que la propiedad privada es un bien que debería ser respetable al 100%. E igual que la policía no puede entrar en tu vivienda sin tu permiso o si no tiene una orden judicial, nadie debería poder ocupar tu propiedad. Si permitimos que la propiedad privada deje de estar protegida, vamos hacia la anarquía. Y la anarquía suele ser bastante mala para todos. En Sant Antoni hubo un conato de anarquía.

Lo sucedido en Sant Antoni coincide en el tiempo con los altercados en ses Figueretes.

Creo que, en este caso, son incidentes puntuales de seguridad ciudadana. Lo primero que pido es que las fuerzas de seguridad puedan atajar el problema. Lo que no puede ser es que alguien haya sido detenido seis veces y siga en la calle. La Justicia tiene que actuar muchísimo más rápido y con bastante más dureza. Los ciudadanos tenemos que sentirnos protegidos. Es una de las quejas que solemos tener cuando ocurren esos pequeños robos o hurtos en los comercios: se detiene al infractor, va el empresario a poner la denuncia y cuando está poniendo la denuncia ve que ya han tomado declaración al infractor y que se va, mientras él todavía está esperando el turno para poner la denuncia.

¿Cómo cree que se podría solucionar el problema de la vivienda?

Tenemos dos problemas. Uno es el alquiler turístico ilegal. Hay que eliminar todas esas viviendas para que se dediquen al alquiler normal. Y luego está el problema de las viviendas cerradas. No nos olvidemos que uno de los grandes problemas es que hay mucha gente que no quiere poner su vivienda en alquiler por la posible desprotección que puede padecer. Hay que ofrecerles esa protección jurídica, de manera que si alquila su piso y el inquilino incumple el contrato, pueda haber un desahucio rápido.

¿Sin construir más?

Yo creo que no haría falta construir mucho más. Lo que hay que hacer es que la vivienda vacía salga al alquiler.

