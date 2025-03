El juez decano avisa: si no sube el plus de insularidad «el sistema colapsará»

Son los grandes olvidados, a pesar de mantener en pie uno de los pilares de la democracia. Los funcionarios de Justicia en Ibiza y Formentera denuncian que nadie se acuerda de ellos cuando se plantea ampliar el plus de insularidad al resto del funcionariado para evitar que Ibiza siga siendo un destino indeseado como consecuencia del desquiciado precio de la vivienda y el incremento imparable del coste de la vida. Con los sueldos que se pagan, nadie quiere venir.

El juez Sergio González Malabia lleva 14 años viviendo en la isla y, desde el mes de julio de 2023, ejerce como juez decano, el responsable y portavoz de la Administración de Justicia en las Pitiusas. Conoce bien la situación por la que atraviesa la sociedad pitiusa y el camino que ha recorrido para llegar a ella y lanza una advertencia: «Esto va a colapsar en cualquier momento».

La situación actual parte de un déficit endémico de medios tanto materiales como de profesionales en los juzgados. Y el agravamiento progresivo del problema de la vivienda está situando a los profesionales de la Justicia en una situación cada vez más al límite.

El juez decano lamenta que en Ibiza «partimos de una base complicada porque la población local no es suficiente para cubrir las necesidades de la Administración de Justicia», motivo por el cual, desde hace décadas, resulta imprescindible la llegada de profesionales de la Península. Y la población sigue creciendo, pero no así los medios. «Nadie quiere venir», confirma González Malabia, «Ibiza no es atractiva y quien viene lo hace forzado y con la intención de irse en cuanto tenga ocasión».

Por todo ello, considera que la «única medida efectiva» para variar esta tendencia es «aumentar la retribución del plus de insularidad» para estos profesionales. «No es nada nuevo, no estamos inventando nada. Esto ya funciona en otros territorios como Canarias, Ceuta y Melilla».

El ejemplo más claro de que esta medida (muy similar a la que se aplica en Sanidad y Educación con la figura de los sectores de difícil cobertura) funciona, es la contratación de oncólogos en Ibiza: «Aumentar la capacidad económica de los profesionales es la solución». El resto de iniciativas, de carácter fiscal o con ventajas en oposiciones, «es marear la perdiz, no sirven absolutamente de nada».

El decano lamenta que esta mejora en los sueldos se está llevando a cabo en casi todos los sectores funcionariales del país menos en la Justicia. «Lo que no es normal es lo que están haciendo ahora, que este plus se mejore para determinados sectores según vaya interesando», como ha ocurrido recientemente con el personal de la Administración autonómica. «Ellos cobran y los funcionarios estatales, no. Están creando una situación de discriminación tremenda», alerta el decano.

Funcionarios de segunda

Recuerda también el anuncio hecho hace una semana por la directora insular de la Administración del Estado en las Pitiusas, Raquel Guasch, de que la subida del plus de insularidad para los agentes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado será una realidad en los próximos Presupuestos Generales del Estado. González Malabia aplaude la medida, pero insiste: «Están creando funcionarios de primera y de segunda».

«No se están cubriendo las plazas vacantes en Justicia y luego la gente, cuando pasa algo como la okupación reciente de un piso en Sant Antoni, se queja porque la Justicia es muy lenta. ¡Pues claro que es lenta! Si no tiene recursos materiales y personales para mantener las necesidades de la sociedad...». «Es necesario que ese plus se incremente y no lo exijo por nosotros sino por el conjunto de la sociedad, que merece un servicio adecuado en Justicia, algo básico».

El decano señala además que el problema no es político («esto viene de lejos y han gobernado todos sin solucionar nada») pero insiste: «Hay que atajar el problema porque, de lo contrario, el sistema colapsará y será cuando todos nos llevemos las manos a la cabeza».

