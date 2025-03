«No hay juez para el nuevo juzgado creado hace ahora un año»

Que Ibiza y Formentera no son destinos atractivos para los funcionarios no lo duda nadie. Pero uno de los ejemplos más flagrantes de los cientos que hay está en el sexto juzgado de Primera Instancia e Instrucción, que se encarga de los temas de familia e incapacidades. El juez decano recuerda que era necesario ya en 2016 y que finalmente se aprobó en abril de 2024. Pero un año después «sigue sin juez titular a pesar de que ha salido la plaza a concurso; nadie quiere venir, como siempre, ni siquiera los [jueces] que acaban de aprobar la oposición, porque el elevado coste de la vida se come gran parte de su salario», lamenta Sergio González Malabia.

El decano insiste en que este nuevo juzgado es muy necesario y una antigua reivindicación. Y lamenta que después de lo que costó que se creara, ahora no tenga un juez propio. Como consecuencia para la sociedad pitiusa, «dejamos de tener un juez para un nuevo juzgado especializado en familia y casos de incapacidades que otro juez debe asumir». Este otro profesional, «además de los asuntos de su juzgado», debe asumir también los del nuevo de Instancia e Instrucción. «Al final, es probable que no pueda atender como debiera los casos de los dos juzgados». El decano lamenta que la falta de medios y personal afecta a la Administración de Justicia en Ibiza y Formentera desde hace años, y considera que este ejemplo es «muy ilustrativo» de los problemas que provoca la sociedad.

