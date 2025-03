El perito judicial estima en 1,6 millones la indemnización por los ‘parking’ ilegales de Sant Antoni

El peritaje judicial fija en alrededor de 1,6 millones de euros el coste de la indemnización que el Ayuntamiento de Sant Antoni debería abonar a las concesionarias del aparcamiento subterráneo de pago de la plaza de España por permitir el funcionamiento de los parking disuasorios que carecen de licencia, como el de ses Variades, y que no cumplen los requisitos que establece el planeamiento urbanístico.

En cambio, el Ayuntamiento de Sant Antoni estima el valor de la reclamación de responsabilidad patrimonial en unos 700.000 euros, menos de la mitad del peritaje encargado por el juzgado, según fuentes judiciales. Por su parte, Subsuelos Urbanos, la primera concesionaria del aparcamiento de la plaza de España, exige algo más de 14 millones de euros por la merma de ingresos que le causó la permisividad municipal con diversos aparcamientos sin licencia de actividad. Por su parte, al margen de este procedimiento, la compañía Real Estate Opportunity 2 Sicc SA, sucesora de Subsuelos Urbanos en la concesión del aparcamiento subterráneo de pago, reclama al Ayuntamiento otros 4,2 millones de euros por los mismos motivos.

Hace casi cuatro años, el Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) ratificó la obligación del Consistorio de abrir un expediente de cierre del parking de ses Variades y de otros tres aparcamientos del centro del núcleo urbano: dos solares sin edificar en la calle Antoni Riquer y otro en la calle Sant Rafel.

El mismo fallo judicial también condenaba al Consistorio a indemnizar a Subsuelos Urbanos, que explotó el aparcamiento subterráneo de pago desde el año 2008 hasta febrero de 2014, cuando la sociedad entró en concurso de acreedores. De todos modos, el tribunal balear no fijaba cuantía alguna, lo cual debía resolverse en la fase de ejecución de sentencia.

Ahora, las dos partes han presentado su estimación sobre la cuantía con la cual se debe compensar la merma de ingresos de la concesionaria del aparcamiento de la plaza de España por el funcionamiento de los aparcamientos ilegales, a lo que se suma el peritaje encargado por el juzgado. Próximamente, se celebrará una vista en la cual los tres autores de los peritajes defenderán su informe y, finalmente, el juzgado decidirá el coste de la indemnización.

Sobre la tramitación de cierre de los aparcamientos ilegales, como el de ses Variades, el Juzgado de lo Contencioso número 3 de Palma consideró «adecuadamente ejecutada» la sentencia en este punto tras la resolución de los convenios con los propietarios de los terrenos (por iniciativa de estos últimos) y la retirada de las señales del aparcamiento, las traviesas separadoras y los bolardos que delimitaban los carriles del parking. De todos modos, pese a ello, en ningún momento esta zona ha dejado de funcionar como un aparcamiento.

La vía penal paralela

Por su parte, el Juzgado de Instrucción número 1 de Ibiza ha decretado la apertura de juicio oral contra los exalcaldes José Sala y Pepita Gutiérrez y cinco exconcejales de los gobiernos del PP entre los años 2007 y 2015 por supuesta prevaricación y malversación por permitir también el funcionamiento de los aparcamientos sin licencia a pesar de los repetidos requerimientos de Subsuelos Urbanos para que se cerrasen. Se trata de la vía penal que también emprendió Subsuelos Urbanos para depurar responsabilidades y compensar sus pérdidas.

De hecho, en esta causa, Subsuelos Urbanos solicita una pena de inhabilitación de diez años para los acusados más una indemnización de 15 millones de euros. Para hacer frente a ello, el Juzgado de Instrucción número 1 ha decretado el pago de una fianza solidaria entre todos los acusados de 26 millones, cifra que el exalcalde Sala, tal como publicó este diario, considera «exagerada» . «Ningún abogado ni ninguna de las partes entiende de dónde sale esto ni por qué. Nunca he visto una fianza de estas características, creo que ni la que pusieron a Mario Conde», destacó Sala, que recordó, además, que no se pueden obtener dos indemnizaciones por cada vía. La cuantiosa fianza está recurrida.

En todo caso, la Fiscalía no ha presentado escrito de acusación al considerar que no hay indicios de delito, lo cual juega en favor de los acusados. En concreto, el Ministerio Público sostiene que el Ayuntamiento consideró que los aparcamientos, al estar en terrenos privados, no estaban sujetos a las condiciones que establece el planeamiento urbanístico (instalación de vallado, alumbrado público, pérgolas...), pero que, en todo caso, no se puede inferir de ello una conducta «manifiestamente ilegal, torticera, arbitraria o irracional», necesarias para considerar la comisión del delito de prevaricación del que se les acusa.

