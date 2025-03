Contratar a jóvenes «no es un problema» para las empresas en Ibiza

La sede de la UIB en Ibiza y Formentera se convierte durante unas horas en una feria de empleo. Las aulas y pasillos de la universidad, que durante la semana están repletas de estudiantes, son el escenario escogido para la celebración de la primera edición de VesxFeina. Los cerca de 800 asistentes a la fira inaugural de ocupación organizada por el Ayuntamiento de Ibiza tienen la oportunidad de presentar sus credenciales ante las 54 empresas participantes y, con ello, optar a conseguir algunos de los 1.000 puestos de trabajo ofertados.

El predominio de la gente joven es uno de los elementos destacables en VesxFeina. Son muchos los chavales que acuden a la UIB en busca de su primer empleo. Sin embargo, este factor «no es un problema» para la mayoría de los ofertantes. De hecho, la conclusión generalizada es que «es una jornada muy positiva con una afluencia bastante superior de lo esperado».

«Más gente entrevistada que los puestos de trabajo disponibles». Este es el resumen de David Román, subdirector del hotel The Ibiza Twiins (Grupo Sirenis Hotel). A pesar de ello, Román agradece «la variedad en el perfil de los entrevistados», ya que es una circunstancia que «facilita la contratación de trabajadores de características diferentes en cada uno de los departamentos del hotel».

Román no habla sobre cuántos entrevistados espera contratar en la presente edición. A diferencia de él, la responsable de recursos humanos en Ibiza de la aerolínea Aviapartner, Aranza Salut, explica que tiene «en mente conseguir hoy [ayer para el lector] 15 nuevos empleados de las 50 vacantes disponibles». Salut habla sobre los requisitos que deben cumplir los entrevistados para conseguir un puesto en Aviapartner: «En esta empresa hay tres grandes ejes. Tenemos el equipo de atención al cliente y la plantilla de operarios de rampa. Estos últimos deben ser obligatoriamente trabajadores con experiencia en el sector. Además, están los coordinadores de vuelo, que deben ser personas que dominen a la perfección el inglés».

Salut hace un balance positivo de la jornada, aunque piensa que hay aspectos a corregir. Para ello, la organización «debe mejorar en las próximas ediciones», según opina Salut, que añade: «Nos hemos juntado muchas empresas en pequeñas salas. Esto ha provocado que haya demasiado ruido y eco. Son circunstancias que han dificultado que la comunicación al hacer las entrevistas sea mejor. Sin embargo, es la primera edición y creo que es algo normal».

Salut no es la única representante de empresas que considera que la UIB no es el mejor sitio para VesxFeina. Una prueba son las declaraciones de Jaime Díaz y María Lozano, jefe de obras e integrante del departamento de recursos humanos de la empresa Elecnor, respectivamente. Ambos coinciden en que «es preferible hacer una feria de empleo en un espacio abierto, ya que facilita que los entrevistados tengan una visión global de los distintos ofertantes». Ellos relatan que «los asistentes precisan de constantes indicaciones para encontrar los puestos que quieren».

Carné de conducir imprescindible

En cambio, para Camila Oliveti, encargada de recursos humanos en Ibiza de la empresa de alquiler de vehículos K10 Mobility, el recinto escogido para VesxFeina no es un inconveniente. Oliveti representa a un rentacar que participa con asiduidad en la feria de empleo Santa Eulària se n’Ocupa. A pesar de que confirma su participación en la edición 2025 de la feria santaeulariense, que se celebrará n los días 27 y 28 de marzo en el Palacio de Congresos de Ibiza, confirma «el predominio de jóvenes entrevistados». Para ello, esto no es un problema, pero sí «en caso de carecer de carnet de conducir, requisito imprescindible para trabajar en K10 Mobility». A pesar de ello, reconoce: «Es muchísimo mejor para nosotros si los entrevistados cuentan con experiencia en el sector».

Alberto Naya es el director general del grupo Verser Hoteles. Él está acompañado de Dana Kabour, jefa de restaurantes y bares de la misma compañía. Ambos describen sonrientes la experiencia a pocos minutos de la conclusión de VesxFeina: «Nos hemos quedado un montón de currículums. Hemos hablado con mucha gente que nos puede interesar para su futura contratación». Naya concluye: «Tenemos habitualmente un gran problema para encontrar a cocineros experimentados. Sin embargo, a primera hora de la mañana hemos entrevistado a varios que cumplen con este perfil. Se trata de una situación que me ha sorprendido bastante».

Estudiantes. Este es el rasgo característico que cumple la mayoría de aquellos asistentes a VesxFeina interesados en lograr su primer empleo. Este es el caso de Andrea Riera Planells y Laisha Alvarado Espinosa, dos chicas de 17 años que cursan segundo de Bachillerato. Las dos jóvenes están sentadas y dialogando tranquilamente. Lo hacen al mismo tiempo que leen un panfleto informativo que el SOIB les ha entregado en la entrada de la universidad. Ambas acuden a la feria con el mismo propósito: «Queremos conseguir un trabajo de verano. Sin embargo, no sabemos muy bien qué empleo nos puede interesar más. Si no conseguimos una contratación, tampoco será un drama. Iremos viendo un poco sobre la marcha».

Riera y Alvarado aún no han hecho ninguna entrevista de trabajo. En cambio, Raúl Torres, un joven de 19 años que acude acompañado de sus padres, tiene más claro sus intenciones laborales: «Aún no he trabajado, aunque tengo ganas de hacerlo. El año pasado ya quise. No obstante, no pude a causa de una serie de circunstancias. De momento, la entrevista para trabajar en el aeropuerto es lo que mayor interés me ha despertado, ya que me gustan mucho las condiciones que me han propuesto. Además, un amigo me recomendó hace poco trabajar allí. Eso sí, no cierro las puertas a nada. De hecho, ahora me dirijo a la primera planta, ya que creo que hay un puesto para trabajar en un supermercado y pienso que también me puede interesar».

Las empresas se distribuyen en ocho espacios diferentes ubicados en las tres plantas de la UIB. El movimiento de personas subiendo y bajando escaleras en busca de encontrar su correspondiente entrevista de trabajo es prácticamente una constante. Todo ello, en una jornada que tiene una duración de aproximadamente cinco horas.

«Distribución rara»

El Ayuntamiento afirma que «se ha tratado de agrupar a las empresas por sector». Sin embargo, hay quien critica esta distribución. Este es el caso de Marina Rumbo, una joven que forma parte de la compañía de espectáculos Acrobati-k. Rumbo afirma: «Es un evento que sirve para visibilizar una profesión que es un tanto complicada, ya que la mayoría de los artistas no podemos mantenernos con lo que únicamente ganamos con nuestros espectáculos. VesxFeina es una iniciativa con la que buscamos captar a más gente. Eso sí, estamos ubicados en una planta con otras empresas que no tienen absolutamente nada que ver con lo que hacemos. Pienso que es una distribución bastante rara».

Camareros, recepcionistas, sanitarios, electricistas, gerentes, comerciales, fontaneros, responsables de calidad, patrones para embarcaciones, programadores, informáticos o administrativos. Estos son solo algunos de los puestos ofertados en la feria de empleo de Vila. Precisamente, auxiliar de administrativo es el empleo que busca conseguir Santiago Bogado, un ibicenco de 33 años que tiene el grado universitario de Informática. La fira no entiende ni de edades ni de estudios. La situación de desempleo es una realidad que afecta a muchos ciudadanos tanto en las Pitiusas como a escala estatal.

La mayoría de los jóvenes buscan conseguir un trabajo con la ilusión de ganar un poco de dinero y sumar una nueva experiencia que rompa con la rutina de lo vivido hasta el momento. Otros lo hacen por necesidad. En este contexto, entra en escena el problema motivado por el elevado coste de la vivienda en la isla. Javier Montero relata su situación: «Quiero trabajar en el aeropuerto.Si consigo ese empleo, mi intención es combinarlo con otro. Necesito dinero para sobrevivir en la isla. De hecho, actualmente no tengo casa y vivo en una tienda de campaña. Está todo muy complicado».

El tema de la vivienda es una situación que dificulta, y cada vez más, la confección de las plantillas de trabajo en las Pitiusas. Eso sí, no fue un tema recurrente en las entrevistas. Aunque la mayoría de las empresas reconocen que «el problema de la vivienda es algo evidente», afirman que muchos de los entrevistados son personas que viven en la isla y no padecen tanto esta situación.

El alcalde de Ibiza, Rafael Triguero, y el concejal de Turismo, Rubén Sousa, son los encargados de dar el pistoletazo de salida a la ceremonia sobre las 9 horas. Desde el Consistorio apuntan que «la feria ha destacado por la variedad de empresas, sectores y perfiles profesionales buscados, ya que entre los más de 1.000 puestos de trabajo ofertados existía un alto porcentaje destinado a trabajo estable todo el año».

Por su parte, el regidor Alex Minchotti, responsable de comercio, ha calificado la feria como de «auténtico éxito» de convocatoria y ha señalado que esta feria «ha venido para quedarse». «Esperamos incluso más participación el año que viene», añade.

Suscríbete para seguir leyendo