Las empresas de Ibiza se ven obligadas a ofrecer vivienda a sus trabajadores

Además de la oferta de empleo, muchas empresas de Ibiza se ven obligadas a contar con alternativas habitacionales para sus potenciales trabajadores. Al menos esta es la opción por la que se decantan algunas de las empresas que este jueves participan en la quinta edición de ‘Activa’t Portmany, Anem per feina’, organizada por la concejalía de Fomento de la ocupación del Ayuntamiento de Sant Antoni.

«Este año hemos alquilado una casa en Sant Jordi y un piso en Cas Serres para nuestros empleados», detalla Susi García, responsable de Recursos Humanos en Exclusivas Miró. La empresa ha decidido optar por esta solución (en la que no cuentan con ayuda de ningún tipo) porque el verano pasado tenían empleados «viviendo en coches o en carpas», lamenta García.

En su experiencia reciente, señala que alquilar en nombre de la empresa es una buena elección «porque da seguridad a los propietarios de las viviendas», en comparación con que «igual a los empleados no se las alquilan porque no les conocen o tienen miedo de no cobrar las mensualidades», apunta García.

Igual que ella, un miembro del equipo de Insotel Hotel Group comenta que, en los casos en los que no hay otra opción, también se ofrece un alojamiento a sus empleados en el propio lugar de trabajo.

Lo mismo hacen en Ibiza Rocks Group: «Ofrecemos algunos alojamientos que tenemos y, siempre que sea posible, una habitación en el hotel para un tiempo, porque hay mucha gente que a lo mejor tiene un contrato de marzo a octubre o de mayo a octubre», explica Olivia Rivera, responsable de Recursos Humanos del grupo.

Además, Rivera señala que también trata de mediar y colaborar con sus empleados: «Somos también una herramienta de soporte para la gente, porque el alojamiento es el máximo de los problemas en Ibiza».

