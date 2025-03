Desalojo en Ibiza: «Paquita me debe 12.000 euros y no me voy hasta que pague»

«Te estoy ayudando, hermano. Firma y los 800 euros son tuyos. Te lo juro por mí. ¿Firmamos?». El hombre de negro emplea su tono más conciliador, ese que chirría con su aspecto físico, y obtiene éxito. «Sí», le contesta el saharaui al que acaba de convencer de que ha llegado el momento de abandonar Punta Arabí.

«¿Cuántos días necesitas para recoger tus cosas? Lo que te haga falta», continúa. «No sé, tres días, o una semana...», se rinde el otro finalmente. A cambio, recibe una cariñosa palmada en la espalda. La labor de gota malaya de la empresa privada de desalojo acaba de sumar otro nombre a la lista.

Se nota que los hombres de D&S Desokupa saben perfectamente lo que están haciendo, que están más que versados en estas lides, que son unos profesionales de dejar a gente en la calle. La zanahoria es el dinero, una cantidad que va oscilando entre los 500 y los 2.000 euros en función de algún criterio que solo ellos conocen. Seguramente les baste con mirar a los ojos para poner cifra a todo esa congoja que se va acumulando con el paso de las horas.

Desalojan a una treintena de personas de un complejo turístico abandonado en Ibiza / J.A. Riera

¿Y cuál es el palo? La amenaza de que, si no firman rápidamente el acuerdo de salida, el panorama se les va a oscurecer tanto como todas esas ropas negras que aparecen mires donde mires. Montar una garita de acceso, cercar el terreno del antiguo complejo turístico convertido en escenario de la controversia y traer perros. Esos son los siguientes pasos, según dejan caer.

«Es por tu bien»

«Yo solo quiero hacer que firmes por tu bien. Al fin y al cabo todos somos humanos aquí», escucha Conrado, un veterano de Punta Arabí que también participó en la multitudinaria okupación de 2021. Según cuenta a Diario de Ibiza, Paquita Marsan le propuso a él y a otras tres personas que se quedarán aquí y controlaran que no se produjera ninguna okupación. A cambio de pagar un alquiler de 350 euros disponía de una habitación y baño propio en el barracón principal. «Me quedé como vigilante contra la okupación y ahora soy yo el que está denunciado por okupación», explica. El chiste se cuenta solo. Pero no tiene gracia ninguna.

«Paquita me debe 12.000 euros y no me voy hasta que me pague. Esta gente me puede ofrecer lo que quiera, pero yo quiero lo mío», cuenta este ciudadano italiano que hacía espectáculos de ilusionismo en el antiguo Punta Arabí Resort. Trabajaba sin contrato, hasta que sufrió un pequeño accidente laboral y prescindieron de sus servicios sin más contemplaciones. «Hay otro de aquí al que le deben 18.000 euros. Son unos piratas», denuncia.

Entre una cosa y otra, Conrado lleva cuatro años viviendo aquí. Lo habitual entre el resto son unos meses de antigüedad, o un año, como mucho. Entre ellos se encuentra Alex, natural de Miami: «Me dijeron que podía pagar 500 euros y ya no tenía que pagar más». Ocupa uno de los antiguos trasteros habilitados como infravivienda. Además de una cama, una plancha de freír y una nevera, todavía le queda espacio para una mesa de trabajo en la que arregla patinetes, ventiladores y demás aparatos. Cuenta que la oferta que ha recibido para marcharse ya va por los 1.500 euros, una de las más elevadas dentro de la subasta humana en la que se ha convertido el intento de desalojo.

«No se ría de nosotros»

Se toma la situación con calma, casi con humor, e invita a sopa y agua con gas a todo el que se apunte en esa extraña familia que convive en el complejo abandonado. Incluido este redactor. Desde una prudente distancia lo observa todo la cuadrilla de saharuis. La mayoría no habla español, pero hay rostros que no necesitan decir palabras para expresar toda la rabia que emanan. «No se ría de nosotros», le dice uno de los que sí conoce el idioma a uno de los hombres de negro después de una desafortunada broma.

Además de extrabajadores de Paquita Marsan, en el complejo también hay okupas confesos como Leyder, que se declara artista y llegó aquí hace unos meses. «He okupado muchas veces. Somos gente decente y normal», sentencia.

En el caso de Cecilia, ha conseguido convertir un antiguo almacén en un lugar inesperadamente acogedor. Igual que muchos otros, no tiene claro lo que va a hacer porque la oferta de desalojo es tentadora y, como incentivo adicional, los hombres de negro ya ofrecen un plazo de 40 días para abandonar el lugar.

«No nos fiamos», avisa otra residente. El motivo es que no recibirían el dinero a la firma del contrato, sino posteriormente. «A eso no nos podemos comprometer...», aclara uno de los trabajadores de la empresa de desalojos. Es una negociación desigual entre personas que viven en la pobreza y profesionales que presumen de «echar a los okupas en tiempo récord» y prometen «una garantía de éxito del 100%». «Confiamos tanto en nuestro equipo que garantizamos la desokupación de tu vivienda por contrato, si tú no recuperas tu vivienda te devolvemos el dinero», prometen en su página web.

Además del barracón principal, del pozo tan peligroso para bañarse y de esos antiguos almacenes convertidos en infraviviendas, al fondo del complejo también se acumulan ingentes cantidades de basura que, según subraya Conrado, ellos no han dejado allí. Hay piraguas, retretes, infinidad de tubos negros y hasta una pila de colchones provenientes del antiguo Club Punta Arabí. Un escenario de pesadilla acorde a la situación que están viviendo muchos por aquí.

