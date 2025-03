Towanda Rebels: «Ahora necesitamos el feminismo si cabe aún más que antes»

Teresa Lozano y Zua Méndez, más conocidas como Towanda Rebels, regresan a la isla para presentar el próximo 24 de marzo a las 19 horas en el Casal d’Igualtat de Vila su documental ‘Aún es tiempo de feminismo’ dentro del programa de actos del 8M del Ayuntamiento de Ibiza. En esta entrevista telefónica, una de la componentes del dúo feminista, Lozano, habla de este proyecto audiviosual que se estrenó en noviembre de 2023 y que gira en torno a la Ley contra la Violencia de Género, aprobada en 2004. La cinta, además de ser un homenaje a todas las mujeres que hicieron posible esta ley pionera, repasa el pasado, el presente y el futuro de la lucha feminista en España.

¿Qué les motivó a grabar el que es su primer documental?

La idea surgió a raíz de que unas compañeras de una asociación riojana que se llama Arte en ruta nos ofrecieran hacer este proyecto con una ayuda que concedía el gobierno de La Rioja. Ellas estaban interesadas en hacer un documental sobre el feminismo y nosotras, aprovechando que se cumplían 20 años de la aprobación de la Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, les propusimos hablar de ella, haciendo un recorrido histórico sobre cómo se llegó a conseguirla y aprovechando para analizar el momento actual y con qué escenario nos encontramos las feministas.

Antes de profundizar en el contenido de este trabajo, quería que nos detuviéramos en analizar el porqué del título y de ese ‘aún’.

El título es un homenaje a una de las maestras del feminismo español, Celia Amorós, que escribió un libro que se llama ‘Tiempo de feminismo’. Aunque ella no ha podido estar en el documental sí que han intervenido muchas de sus discípulas. Hemos añadido el ‘aún’ porque ahora mismo nos enfrentamos a una contra ola reaccionaria negacionista de la violencia de género a la que nos referimos en el documental cuando hablamos del presente. Necesitamos el feminismo si cabe aún más que antes. Necesitamos defenderlo a capa y espada, porque al final el feminismo es una lucha también por la democracia.

Teresa Lozano en primer término y al fondo, Zua Méndez, en noviembre de 2022 en Can Ventosa. / Toni Escobar

Como comentaba antes, el punto de partida de ‘Aún es tiempo de feminismo’ es la Ley contra la Violencia de Género, que se aprobó en 2004. ¿Por qué consideran que dos décadas después todavía es necesario reivindicarla y defenderla?

Es una ley muy importante, pionera a nivel europeo y a nivel mundial en materia de prevención y de protección a las víctimas de violencia de género, en la que se reconoce por primera vez que existe una violencia específica contra las mujeres por el hecho de ser mujeres. Se aprobó por unanimidad y, sin embargo, ahora tenemos en el Congreso gente negacionista de la violencia de género. Se trata de una ley integral que abarca todas las áreas de la sociedad y que también incide en intentar cambiar la estructura patriarcal existente y acabar con el machismo estructural, y toda esa parte no se ha desarrollado. Lo hablamos en el documental, hay un 80% de esta normativa que no se ha implementado. Vox dice que la ley no funciona porque además de ir en contra de los hombres se sigue asesinando a las mujeres, pero es que la ley no puede funcionar al cien por cien cuando no se aplica en su totalidad ni se dota presupuestariamente de forma adecuada. Si el presupuesto va cambiando según el gobierno, nunca vamos a ver realmente el potencial que tiene.

¿A qué hace referencia ese 80% de ley que todavía no se ha implementado?

Casi todo tiene que ver con las medidas educativas. Por ejemplo, cuando hablamos de por qué crece la violencia de género o la violencia sexual entre los adolescentes podemos enumerar muchos motivos, uno de ellos tiene que ver con esto. ¿Cómo pretendemos que cambie la sociedad si no la educamos para ello?

Hablemos de todas las mujeres que han intervenido en este proyecto audiovisual.

Hay mujeres del ámbito jurídico, activistas feministas, políticas y teóricas y, todas, en mayor o menor medida, tienen relación con la Ley contra la Violencia de Género. En el documental hacemos mucho hincapié en el movimiento asociativo de las mujeres, que es que el ha impulsado todos los cambios que tenemos a día de hoy en España. También intervienen participantes más jóvenes que son referentes actuales de esta cuarta ola del feminismo que estamos viviendo. La idea es ver de dónde venimos y coger fuerzas en estos momentos tan turbulentos por los que pasa el movimiento feminista.

¿El futuro no pinta bien?

Bueno, tenemos una mirada optimista sobre el futuro porque pensamos que el pesimismo no nos lleva nada más que a la inacción. Además, si vemos el pasado oscuro del que venimos, en el que las mujeres no teníamos prácticamente ningún derecho como ciudadanas y lo comparamos con el marco actual, creemos que estamos mucho mejor. Sí que es cierto que estamos viviendo una situación muy compleja porque no solo nos enfrentamos a los ataques de la ultraderecha y al negacionismo de la violencia de género sino que también nos encontramos en un momento muy complicado con la izquierda, que abordamos en el documental y que tiene que ver con lo que nosotros consideramos una usurpación del movimiento feminista, y desde luego, con el hecho de no haber entendido cuál es la agenda del feminismo por parte de la izquierda de nuestro país.

Hablando de turbulencias, en el documental abordan la problemática generada en torno al género...

Sí. Actualmente hay una cruzada bastante encarnizada contra las feministas que ahora llaman clásicas, frente a las generistas. El problema es que la agenda feminista tiene una serie de reivindicaciones, como por ejemplo la abolición de la prostitución, de la pornografía y de la mercantilización del cuerpo de las mujeres en todas sus formas, que la agenda queer o generista no solo no aprueba sino que quiere todo lo contrario. Lógicamente ahí se está produciendo una escisión bastante grave que abordamos en el documental desde el punto de vista de qué es el género.

Ahora que menciona la abolición de la prostitución, también se toca este tema en ‘Aún es tiempo de feminismo’.

Sí. Para nosotras la ley integral abolicionista de la prostitución es la siguiente ley que se tiene que aprobar en España. Un país que se dice democrático no puede ser el burdel de Europa.

¿Tienen en mente algún otro documental?

El siguiente documental que nos gustaría hacer es precisamente sobre la prostitución. También nos gustaría poder convertir en serie ‘Aún es tiempo de feminismo’ porque tenemos muchísimo material.

