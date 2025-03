Los mejores planes para el fin de semana de Ibiza y Formentera

La gastronomía vuelve a estar muy presente este fin de semana en Ibiza, concretamente el sábado, cuando Sant Joan celebra la Feria de la Sepia y Sant Josep el concurso 'Polp a s'Olla'. La de Sant Josep se enmarca en el programa de fiestas patronales, que, entre otras cosas, también incluye un correbars el viernes con música en directo por los bares del pueblo.

También es protagonista el grupo Uc, que este jueves recibe la Medalla d'Or del Institut d'Estudis Eivissencs y el viernes recibe un homenaje en Formentera.

Ádemás de Uc, en lo que se refiere a la música y una gran variedad de conciertos por salas y locales de la isla, entre los que se puede destacar el tributo a Jimi Hendrix 'Electric Lady', el viernes en Teatro Ibiza, el de LaCalle del ciclo Dies Musicals el mismo día en Jesús, el de Mon&Marcel del sábado en el ciclo Art i Música de Vila, el del Orfeó Laudate de Barcelona y el Cor Municipal Can Blau también el sábado en Sant Josep, el de Spa Duet también el sábado a beneficio de Apneef en Formentera o el espectáculo de música y teatro ‘Desconcerto’ el domingo en Santa Eulària.

En teatro hay una triple sesión de la obra 'Yo perro', de Artes Pavón, viernes, sábado y domingo en Can Ventosa dentro del ciclo 'Eivissa a Escena'.

Otros puntos de interés del fin de semana son el monólogo de José Corbacho este jueves en el Teatro Pereyra o la proyección del ballet 'Romeo y Julieta' el mismo día en los Multicines Eivissa.

Hay mucho más:

Jose Corbacho actúa este jueves en el Teatro Pereyra Ibiza. / Marcelo Sastre

JUEVES 20 DE MARZO

Humor

José Corbacho: Monólogo ‘Ante too mucha calma’. 21 horas en el Teatro Pereyra Ibiza. Entradas en teatropereyraibiza.com.

Ballet

‘Romeo y Julieta’: De Serguéi Prokófiev y Angelin Preljocaj. A cargo de The Royal Ballet. Proyección en directo desde Londres en los Multicines Eivissa a las 20.15 horas.

Cine

‘Los destellos’, de Pilar Palomero (España, 2024). Ciclo ’Anem al cine’. Multicines Eivissa a las 20.30 horas. Entrada 5 €.

Música

Music Industry Sessions: Loic Le Joliff, cofundador y responsable musical en Brunch Electronik impartirá la conferencia ‘Construcción e internacionalización de una marca’. Organizada por Dipef. En The Standard a las 18 horas.

The 3 Wise Monkeys. Versiones de rock. Sant Josep es Música. 17 horas en Can Jordi Blues Station.

Hot Ice Colective. Clásicos del soul con Paul Powell. 22 horas en el Café Pereyra.

Matteo Crocetti & Gabriel de Miranda. Dúo acústico. Desde las 23.30 horas en la sala Teatro Ibiza.

Premios

Medalla d’Or del IEE. Entrega de la Medalla d’Or del Institut d’Estudis Eivissencs a.Victorí Planells Lavilla, Joan Marí Muñoz eIsidor Marí Mayans, del grupo Uc, por su trayectoria y por la recuperación y popularitzación de la música de les Pitiüses.m20 horas en el autorio de Cas Serres.

Conferencia

‘La negación de la muerte: orígenes y desarrollo del ritual de la momificación’. A cargo de María José López Grande, profesora de Arqueología de la UAM. A las 19 horas en el Museu Arqueòlògic.

Proyección y tertulia

‘Pares’. Proyección del vídeo ‘Pares’ realizado por Ana Serapio y Enrique Villalonga y tertulia intergeneracional. A las 18 horas en Can Portmany, Sant Rafel. Entrada libre.

Formentera Intercultural

'Iftar per la Convivència'. Charla ‘El Ramadà, el mes del dejuni’, a cargo de Salahuddin Costa, ‘Al Adhan’ llamada a la oración, ‘Iftar’ ruptura del ayuno con dulces típicos y despedida. Desde las 18.15 horas en el Espai Cultural de Sant Ferran. Inscripción previa 628697729 o 661391947.

Poesía

‘Versari Pagès’. Acción artística rural con Jèssica Ferrer y Diego Martínez. 17.30 horas en el Punt de Lectura de Sant Ferran, Formentera.

Gastronomía

Pintxa Sant Antoni. Ruta gastronómica con pintxos a precios populares por restaurantes de Sant Antoni. Cada jueves hasta el 17 de abril.

Fiestas de Sant Josep

18.30 horas: Exhibición de gimnasia rítmica. Junto al Ayuntamiento.

8M

Eivissa

19 horas: Cinefórum feminista en el Casal d’Igualtat, con la proyección de ‘The Lost king’.

Formentera

17.30 horas. Proyección de la película ‘Una mirada inclusiva cap a la igualtat’, de Sealand Films, en la Sala de Plenos del Consell Insular.

El grupo Uc recibe la Medalla d'Or del IEE el jueves y un homenaje en Formentera el viernes / Toni Escobar

VIERNES 21 DE MARZO

Fiestas de Sant Josep

12 horas: Misa. En la iglesia.

Misa. En la iglesia. 14 horas: Comida homenaje a las personas mayores.

Comida homenaje a las personas mayores. 16 a 20 horas: XI Diada del Patinatge. en el colegio L’Urgell. Los menores de 8 años deben ir acompañados.

XI Diada del Patinatge. en el colegio L’Urgell. Los menores de 8 años deben ir acompañados. 17.30 horas: ‘Versari pagès’. Espectáculo de aproximación a la poesía para niños a partir de 6 años. En la biblioteca de Sant Josep. Inscripción en el 971800416.

‘Versari pagès’. Espectáculo de aproximación a la poesía para niños a partir de 6 años. En la biblioteca de Sant Josep. Inscripción en el 971800416. 20 horas: ‘Divendres de Cine’. Proyección del documental ‘Carlos Cardona. Un ibicenco en Hollywood’, de José Luis Mir. Entrada libre en Can Jeroni.

‘Divendres de Cine’. Proyección del documental ‘Carlos Cardona. Un ibicenco en Hollywood’, de José Luis Mir. Entrada libre en Can Jeroni. 20 horas: ‘XV Correbars’. Música en directo por los bares del pueblo. Concierto itinerante de The 3 Wise Monkeys.

Semana Santa

Pregón de Semana Santa. A cargo de Manuel Palma Rodríguez, canónigo de la Catedral de Sevilla. So horas en la parroquia del Rosario de Ibiza.

Música

‘Uc. 50 anys’. Conmemoración de los 50 años de la publicación de ‘Cançons d’Eivissa’. Con el grupo Uc, sonadors de Formentera y presentación a cargo de Amèlia Torres y Maria Teresa Ferrer. 19 horas en la Sala de Plenos del Consell de Formentera.

LaCalle. Rock. Ciclo Dies Musicals del Consell de Eivissa. Entrada 2 € anticipada en conselldeivissa.escenaonline.com o 3,5 € en taquilla. Abonos para varios conciertos. 20 horas en el Centre Cultural de Jesús.

Electric Lady. Tributo a Jimi Hendrix de la guitarrista Mar Sánchez. Desde las 22 horas en la sala Teatro Ibiza.

The Rosemary Family. Funky y rumba. Sant Josep es Música. 20 horas en Rosana’s Sant Jordi.

Autómatas. Rock. Sant Josep es Música. 20 horas en Ca n’Esmeralda en Cala de Bou.

Pep Cosmic i es Verrus de Balàfia. Rock payés. Guateque Primaveral con Lost Angeles. 21 horas en la sala Jazztabé de Vila.

Teatro

‘Yo perro’, a cargo de la compañía de Pablo Pavón. Ciclo Eivissa en Escena. 20 horas en el auditorio de Can Ventosa. Entradas en culturaentradesonline.eivissa.es.

Conferencia

‘Fuentes para el estudio de las momias egipcias’. A cargo de María José López Grande, profesora de Arqueología de la UAM. A las 19 horas en el Museu Arque`ològic.

Jardinería

Plantas verdes, orquídeas, cactus y crasas. Taller sobre el cuidado de las plantas. Gratuito. De 16.00 a 17.00 en Jardín Mediterráneo. Es necesaria inscripción previa en compo.es.

Sant Josep celebra este sábado el concurso 'Polp a s'Olla' / Toni Escobar

SÁBADO 22 DE MARZO

Fiestas Sant Josep

12 horas: ‘III Polp a s’Olla’. Concurso gastronómico. En la zona peatonal.

‘III Polp a s’Olla’. Concurso gastronómico. En la zona peatonal. 12 horas: Concierto de la banda municipal.

Concierto de la banda municipal. 13 horas: Ball pagès con el Grup Folklòric de Sant Josep.

Ball pagès con el Grup Folklòric de Sant Josep. 14 a 00 horas: comida popular de frita de pulpo. En la zona peatonal. Música en directo hasta medianoche.

comida popular de frita de pulpo. En la zona peatonal. Música en directo hasta medianoche. 20.30 horas: Concierto del coro municipal Can Blau y el Orfeó Laudate de Barcelona. En la iglesia.

Gastronomía

‘Fira de la sèpia’. Concurso gastronómico. A partir de las 13 horas en Sant Joan. Con las actuaciones de Soul Doctor y Dj Cardona.

8M

Eivissa

10 a 13 horas. Sumisión química. Taller impartido por Emergency Staff. En el Casal d’Igualtat.

Santa Eulària.

‘Feas’. Obra de teatro de la compañía Maracaibo Teatro. A las 19.30 horas en el centro cultural de Jesús.

Formentera

10.30 horas. Presentación de La Utòpica, red de iniciativas de transición ecosocial de Balears, en el espacio cultural de Sant Ferran.

Teatro

‘Yo perro’, a cargo de la compañía de Pablo Pavón. Ciclo Eivissa en Escena. 20 horas en el auditorio de Can Ventosa. Entradas en culturaentradesonline.eivissa.es.

Música

‘El Folklore i la música de cinema’. Concierto de Spa Duet de Alfredo Oyágüez y Rodrigo Vila a beneficio de Apneef. Sala de Cultura de Formentera a las 19 horas. Tiquets a 20 € en www.dimfentradas.como o en taquilla.

Mon&Marcel. Música y poesía. Ciclo Art i Música de Vila. 19 horas en la sala Es Polvorí de Dalt Vila.

Orfeó Laudate de Barcelona y el Cor Municipal Can Blau. Dirigido por Laia de las Heras y Montserrat Ribot. Sábado 22 de marzo a las 20.30 horas en la iglesia de Sant Josep.

Reya Thomas & The Groove Machine. Soul y blues. Desde las 0 horas en la sala Teatro Ibiza.

Swingin Tonic. Swing. Sant Josep es Música. 13 horas en Can Jordi Blues Station

Dea Tanit. Rock. Sant Josep es Música. 16.30 horas en Rosana’s Sant Jordi.

Jardinería

Plantas verdes, orquídeas, cactus y crasas. Taller sobre el cuidado de las plantas. Gratuito. De 10.30 a 11.30 en Eiviss Garden. Es necesario inscripción previa en compo.es.

La obra de teatro 'Yo perro', viernes, sábado y domingo en Can Ventosa / DI

DOMINGO 23 DE MARZO

Fiestas de Sant Josep

8 horas: Torneo popular de tenis de mesa. Polideportivo de Can Guerxo.

Torneo popular de tenis de mesa. Polideportivo de Can Guerxo. 9.30 horas: Trial. En el paddock del centro social de Cala de Bou-Port des Torrent.

Trial. En el paddock del centro social de Cala de Bou-Port des Torrent. 9.30 horas: Trofeo de tiro con arco. En el polideportivo de es Cubells.

Trofeo de tiro con arco. En el polideportivo de es Cubells. 10 horas: Cursa Trail Sa Talaia 2025. Salida desde el Ayuntamiento para los 21 km. A las 10.45 horas sale la de 10 km. A beneficio de Aspanob.

Cursa Trail Sa Talaia 2025. Salida desde el Ayuntamiento para los 21 km. A las 10.45 horas sale la de 10 km. A beneficio de Aspanob. 12 horas: excursión a la Capelleta d’en Serra. Misa a las 13 horas y comida de senalló. Encuentro en la cruz d’en Mestre.

excursión a la Capelleta d’en Serra. Misa a las 13 horas y comida de senalló. Encuentro en la cruz d’en Mestre. 12 horas: Tir amb bassetja. En s’Arenest.

Música

II Festival de música Jove. Taller ‘Improjazz’. Impartido por el saxofonista Carles Medina y el pianista Jaume Riera. De 12 a 18 años. De 11.30 a 13 horas en el aula 5 del Patronato de Música de Eivissa, en Can Ventosa. Detalles en la web ‘festivalmusicajove.com’.

‘Desconcerto’: Espectáculo de música y teatro gestual, de la ópera al hip hop, Vivaldi o Michael Jackson. 19 horas en el Palacio de Congresos de Santa Eulària. Entradas a 20 € en santaeulariadesriu.com.

Albert Oliva. Blues, jazz y rock. Sant Josep es Música. 13 horas en Casa Bonafé Platja d’en Bossa.

Frontman Zero. Versiones de rock alternativo. Sant Josep es Música. 13.30 horas en Can Berri, Sant Agustí.

Noche de blues jam. Con David Barona & Friends. Sala Jazzta bé de Vila.

Teatro

‘Yo perro’, a cargo de la compañía de Pablo Pavón. Ciclo Eivissa en Escena. 19 horas en el auditorio de Can Ventosa. Entradas en culturaentradesonline.eivissa.es.

Excursiones

Rutas Cicloturistas de Eivissa: Eivissa-Santa Gertrudis-Broll de Buscastell-Sant Mateu. Todo el día. Dificultad alta. Salida a las 10 horas del bulevar Abel Matutes de Vila. Información en www.eivissa.es/esports o en el 971 397549.

Rutas de Senderismo de Eivissa: Portinatx. Salida a las 9.30 horas de la piscina Can Misses en bus. Dificultad media. 8 km. Información en www.eivissa.es/esports o en el 971 397549.

EXPOSICIONES

'On the beach'. Exposición de pintura de Carlos Genicio. En el Club Nàutic Sant Antoni. Hasta el 25 de mayo. Inauguración viernes 21 de marzo a las 20 horas.

'Danse'. Exposición de fotografías de Eugenia Grandchamp des Raux en el Far de ses Coves Blanques. Inauguración el sábado 22 de marzo a las 18 horas. Hasta el 5 de abril. Abierta de martes a viernes de 17 a 20 horas y sábados de 10 a 14 y de 17 a 20 horas.

‘Temporal Layers’. Muestra que reúne a los fotógrafos Miguel Soler-Roig, Houshyar Kashani y Emile Durrer-Gassejunto a una instalación viva de Martina Moscariello en colaboración con Aurea Floral Studio. Estudio Laterna, Venda de Parada, 12, en Santa Gertrudis. Hasta el 29 de abril.

'Art On!': Exposición colectiva de 16 artistas internacionales. Galería Obra23, c/ Riu Arno 23 del polígono Can Bufí de Ibiza. De klunes a viernes de 10 a 17 horas o cita telefónica en el 661330127. Hasta finales de abril.

La exposición 'Històries de migraciones' está esta semana en Formentera / DI

'Històries de migracions': Muestra del Fons Pitiús de Cooperació sobre migraciones. Sala Ajuntament Vell de Formentera. De 11 a 14 y de 18 a 20 horas hasta el 22 de marzo.

'30 artistes a Eivissa': 32 obras de 30 mujeres vinculadas a la isla por el 8M. De lunes a viernes de 10 a 13.30 y de 17.30 a 20.30 horas y sábados de 10 a 13.30 horas. Hasta el 26 de marzo.

'Dones que inspiren'. Exposición de obras de alumnos de la Escola d'Art d'Eivissa por el 8M. Sala Refectori del Ayuntamiento de Eivissa. De lunes a viernes de 9 a 14.30 y sábados de 11 a 13.30 horas. Hasta el 15 de abril.

Dominique Sanson. 'La historia de Ibiza en 20+1 cuadros', pinturas. Can Tixedó Art Café de Forada. Hasta el 26 de marzo.

Tere Bonet. 'L'essència joanina', pinturas sobre la mujer ibicenca por el 8M. Casa parroquial de Sant Joan. De lunes a sábado de 10 a 13 y domingos de 10 a 14 horas. Hasta el 31 de marzo.

MACE Focus VII: Exposición de las nuevas adquisiciones del MACE, con obras de Nico Munuera, Irene de Andrés, Albert Pinya, Christ-Off, Robert Llimós, Bartomeu Escandell y Antonio Tomás. Hasta el 1 de junio.

‘C.A.L. Blanco sobre blanco’: Exposición sobre la cal de la Fundación Arquitectura Contemporánea con fotos de Fernando Alda. Sede de la Demarcación de Ibiza y Formentera del Coaib. Can Llaneres, Dalt Vila. Hasta el 31 de marzo.

'3 artistes... 3 estils'. Muestra de pintura y escultura de Anthony Gofer, Pepe Castells y Llorenç Escrivà. Comisariada por Gofer. En el centro cultural de Jesús. Abierta de lunes a viernes de 9.30 a 13.30 y de 16 a 20 horas. Hasta el 25 de marzo.

'Misión en la Antártida'. Exposición de fotografías sobre la misión de las Fuerzas Armadas en el continente de hielo. Hasta el 20 de abril. En es Polvorí. Jueves y viernes de 17 a 20.30 horas y sábados y domingos de 11 a 14.

Zulema Bagur: ‘Connexions Mediterrànies’, pinturas. De lunes a viernes de 18 a 20 horas en el Club Diario de Ibiza. Hasta el 4 de abril.

Anthony Gofer. Pinturas. Ses Casetes Art Café de Sant Mateu. Hasta el 1 de abril.

Colectiva de Invierno en Estudi Tur Costa. Obras de Joan Cortés, Willie Márquez y Aline de Laforcade. Sala Es Taller del Estudi Tur Costa de Jesús.

Colectiva de Invierno en Espacio Micus. Obras de Adriana Meunié, Ruzá Spak y Vicent Ferrer Barbany. Abierto domingos de 11 a 14 horas o por cita telefónica en el 971191923. Hasta abril de 2025.

'5180 Un viatge a la memòria'. Fotografías de Pere Català i Roca, Dick Coates, Wolfgang Wicher, Helga Sittl, Melba Levick y Reinald Wünsche. Far de la Mola de Formentera.

MERCADILLOS

Sant Joan: Mercadillo de artesanía, ropa, complementos y producto local. Actividades infantiles y música en vivo. Domingos de 10 a 16 horas.

Las Dalias: Artesanía, ropa, complementos y productos de todo el mundo. Sant Carles. Sábados de 10 a 17 horas y domingos de 11 a 17 horas.

Mercat de sa Cooperativa: Producto local kilómetro 0. Todos los viernes de 9 a 14 horas en la Cooperativa agrícola de Sant Antoni.

Sant Jordi: Mercadillo de segunda mano. Todos los sábados de 8 a 15 horas en el Hipódromo de Sant Jordi.

Forada: Mercadillo de productos artesanos y gastronomía de Ibiza. Todos los sábados de 10 a 16 horas.

Formentera:

Mercado de segunda mano de Sant Francesc: Martes y sábados de 11 a 14 horas en el Jardí de ses Eres. Todo el año.

Mercado de Sant Francesc: De lunes a domingo de 10 a 14 horas. En julio y agosto lunes y martes también de 20 a 0 horas. Del 1 de mayo al 31 de octubre.