Feria de empleo en Sant Antoni: 1.200 puestos para 490 aspirantes

Cocineros, ayudantes de cocina, recepcionistas, camareros, personal de limpieza, dependientes, profesionales en mecánica o en mantenimiento son algunos de los empleos que se ofrecen este año en la feria de empleo ‘Activa’t Portmany, Anem per feina’, organizada por la concejalía de Fomento de la ocupación del Ayuntamiento de Sant Antoni. En esta quinta edición, 42 empresas de la isla ofrecen un total de 1.200 puestos de trabajo, aunque son bastantes menos, en concreto 490, las personas inscritas. Muchas de ellas esperan este jueves por la mañana en la entrada del polideportivo de ses Païsses y forman una larga cola que hace pensar en una fila de hormigas trabajadoras que, paso a paso, tratan de avanzar en busca de un mejor futuro.

Para ayudar a conseguirlo, las empresas que participan en la feria se dedican «principalmente al sector turístico y de servicios, y ofrecen puestos de trabajo enfocados a la temporada estival», destaca el alcalde de Sant Antoni, Marcos Serra, durante la inauguración del evento, en la que le acompañan el concejal de Fomento de la Ocupación, Miguel Tur, y la consellera insular de Promoción Económica y Cooperación Municipal, María Fajarnés.

Un empleo y vivienda

Entre quienes forman la llamativa cola en el exterior, hay quienes asisten a la feria por primera vez, pero también quienes tienen costumbre de hacerlo, como Carlos Rodríguez. Él participa por segundo año consecutivo en Activa’t Portmany para encontrar trabajo de temporada. Es sevillano y no tiene preferencia por un puesto en concreto: «Me acercaré a donde pueda encontrar un trabajito que me venga bien», señala.

En este proceso, tiene a su favor que, por el momento, cuenta con un lugar en el que alojarse gracias a unos familiares que residen en Ibiza. Rodríguez considera que «evidentemente» el problema de la vivienda le afecta porque tiene la intención de encontrar algo por su cuenta, por lo que quiere preguntar a las empresas con las que se entreviste si ofrecen alojamiento, «o al menos ayuda para encontrarlo», como comenta su compañera Mariana Pautaso.

En el caso de ella, no necesita este tipo de ayuda, ya que reside en la isla desde hace diez años: «Por suerte tengo vivienda», afirma. También cuenta con empleo, pero trata de mejorarlo: «Soy profesora de Educación Física pero no me pagan al nivel al que estoy trabajando y de cara a la temporada no me seduce para nada». Por su profesión, va a decantarse por el sector náutico y espera encontrar empleo como marinera: «Veo que es donde se unen el deporte, el turismo, la naturaleza y no dudo en intentarlo porque soy muy polivalente», indica con seguridad.

Esta cualidad se observa en algunas de las caras de quienes ya están en el interior del pabellón, donde se entremezclan jóvenes y adultos, que mantienen el orden y determinación del exterior ante los estands de las empresas que ofrecen los puestos que más les interesan.

Yosra Benabdi, de 17 años, espera, con su currículum en mano, e indica que busca cualquier tipo de trabajo: «En hoteles, supermercados o peluquerías... Todo», enfatiza. Aunque de estas últimas no encuentra en esta feria, ya ha hecho algunas entrevistas y afirma que le han ido muy bien. Ella vive en la isla con sus padres y está estudiando para mejorar su castellano, porque tiene muchas ganas de encontrar empleo: «Preparar comida o fregar el suelo... Cualquier cosa», insiste con una gran sonrisa.

A diferencia de ella, Iara, otra mujer que busca empleo, quiere cubrir un puesto en concreto. Espera trabajar en el área de cocina de algún restaurante de hotel y ha dejado su currículum en cuatro de las empresas que participan en la feria de empleo: «Me han escuchado e iban anotando y eso da esperanza», señala la mujer. Éste ánimo le sirvió el año pasado, cuando ya se inscribió en la feria y consiguió empleo. Ahora, sin embargo, espera cambiarlo, porque afirma: «Siempre es bueno estar abierta a nuevas oportunidades».

Precisamente en su búsqueda está Fabián Lopera, que lleva un mes en Ibiza y se ha animado a probar aquí la temporada: «He oído que aquí pagan bien, en comparación con otros lugares de España», adelanta. Como ejemplo, comenta: «En Barcelona los sueldos que he cobrado están entre 1.000 y 1.200 euros y aquí van de 1.500 para arriba», según lo que le han comentado algunos familiares. Igual que ha oído esto, también conoce la dificultad que existe en Ibiza para encontrar vivienda, por eso se considera afortunado, porque tiene «la suerte» de tener primos que residen aquí y le ofrecen un lugar en el que quedarse.

El sueño de trabajar en Ibiza

A cambio, sabe que tiene que «aportar algo» y, por este motivo, comparte su entusiasmo al contar que, de las tres empresas por las que ha pasado, ya ha cuadrado una segunda entrevista con una de ellas: «Esta oportunidad es única para encontrar trabajo», reconoce, y añade: «Ahora sé que empieza la temporada y que puedo comenzar a trabajar».

Con este mismo interés se encuentran muchas de las personas vulnerables a las que ayuda Cáritas. Este jueves, Arantxa García, técnica de empleo e intermediadora laboral de la confederación, acompaña a seis de ellos en la feria: «Hay personas que acaban de recibir la documentación y no saben todos los papeles que hay que rellenar después», indica, en referencia a su trabajo diario. Gracias a este, apunta que «siempre hay éxito» en la inserción laboral de quienes lo necesitan.

El interés por encontrar trabajo es igual que el de concederlo para las empresas que tienen vacantes. De hecho, como revela el número de inscritos y también ha señalado el alcalde de Sant Antoni, la realidad de la isla es que «hay más oferta de puestos de trabajo que aspirantes».

Esto ocurre en las ofertas concretas de empresas como Exclusivas Miró: «Estamos ampliando la flota, compramos muchos camiones, pero no encontramos choferes», explica su responsable de Recursos Humanos, Susi García.

En concreto, la empresa necesita 10 conductores que tengan el permiso C1, una falta que consideran que se debe a que no hay relevo generacional. Por esta razón, como incentivo, García señala que ofrecen formaciones desde la empresa o ayudan a pagar los permisos al personal interesado: «La empresa bonifica el CAP [Certificado de Aptitud Profesional de los conductores que certifica que un conductor profesional ha superado la formación obligatoria] y les damos préstamos salariales para que puedan sacarse el carnet de camión».

Además de los conductores de camión, García señala que también buscan repartidores, ayudantes de reparto y mozos y ayudantes de almacén: «Necesitamos a unas 65 personas extra para esta temporada a parte de nuestros fijos discontinuos», matiza, como algunos de los puestos que tal vez queden cubiertos tras esta jornada.

Los fijos discontinuos también son una gran parte de la plantilla de Ibiza Rocks Group: «Tenemos plantillas muy grandes porque tenemos muchos fijos discontinuos», confirma Olivia Rivera, responsable de Recursos Humanos del grupo, antes de indicar que la empresa tiene por cubrir 12 puestos en el hotel Ibiza Rocks y algunas otras vacantes en el hotel Pikes, también del grupo.

En general, la empresa busca camareros de barra y de sala, recepcionistas y puestos en la cocina, que son más difíciles de cubrir: «Quizá porque es una cocina más elaborada, como la de Pikes», indica Rivera, además de señalar que el puesto de producción musical también es «de muy difícil cobertura».

Así, hace pensar en que, igual que las hormigas, que no paran de trabajar, en Ibiza siempre habrá empleos en los que especializarse para construir un mejor futuro.