Cierra una histórica joyería de la Marina

“Mi objetivo principal siempre ha sido visibilizar la joyería ibicenca, y este espacio lo hace más posible aún. Se hace complicado mantener todo el invierno un negocio abierto siendo el único local en la calle que abre. A este deseo, se le ha sumado mis ganas de seguir creciendo, así que pasó la oportunidad por delante y no podíamos dejarla escapar”. Así explica la diseñadora ibicenca Elisa Pomar el gran cambio que afrionta en estos meses, con el cierre de su histórico comercio en la calle Castelar del barrio de la Marina para mudarse a un nuevo espacio en Vara de Rey, donde ya tiene una tienda abierta, que se va a reformular.

E.P.I

"Era 1981 cuando el joyero Pepín Pomar decidió abrir una pequeña orfebrería en un local de la Calle Castelar, en el barrio de La Marina. En esa tienda, primero él y después sus hijos, entre ellos Elisa Pomar, comenzaron a trabajar como cuarta generación de joyeros en su familia: “Podríamos decir que llevo toda la vida en este espacio. Nací en el piso de arriba donde vivíamos, en cuanto pude empecé a trabajar aquí e incluso rompí aguas de mi segundo hijo en esta tienda”, cuenta Elisa. A lo largo de los años, y siempre desde el mismo establecimiento, la diseñadora revolucionó completamente el mundo de la joyería ibicenca creando en 2008 su propia marca: Elisa Pomar Ibiza, pionera en evolucionar los diseños tradicionales de la emprendada", cuenta una nota enviada por la misma familia Pomar.

Para este cambio, la marca ha querido contar con talento ibicenco de la mano de la joven arquitecta local Nieves Blakstad: “Es un proyecto que me llena de orgullo, ya que las creaciones de Elisa representan un legado de tradición y sofisticación que me conectan con mis raíces, reforzando el profundo aprecio que siento por el patrimonio material e inmaterial en el que me he criado”, comenta la arquitecta. Esta nueva tienda madre de Elisa Pomar reinterpreta la arquitectura ibicenca tradicional, fusionándola con la influencia de la arquitectura colonial iberoamericana. La piel del proyecto ha corrido a cargo del interiorista barcelonés Rafa Gil, un especialista en aterrizar el universo estético de la diseñadora.

Una tienda dedicada solo a la plata

No es el único cambio que Elisa Pomar hace en 2025. Su segunda tienda, ya situada en Vara de Rey en el antiguo local de Joan Murenu, se reinventa como Argenteria, un espacio exclusivo dedicado a la plata: “Me di cuenta de que mucha gente no valora la plata como se merece y pensé que esto tenía que acabarse. Por eso he querido crear este otro templo dedicado a este material que históricamente en Ibiza siempre ha tenido mucha importancia, para que sigamos dándosela”, comenta Elisa Pomar. Este espacio, con un concepto completamente nuevo, ya puede visitarse y está abierto al público desde este mes de marzo.

Para despedir su histórica tienda en la Calle Castelar, Elisa Pomar lanza durante los meses de marzo y abril el 'Nostalgia Market', una sección con precios especiales que permitirá a sus clientes adquirir piezas exclusivas a precios únicos. Esta iniciativa marcará el final de una era para la joyería en La Marina y abrirá un nuevo capítulo en la historia de la marca Elisa Pomar. !Con estas dos nuevas aperturas, Elisa Pomar reafirma su compromiso con la artesanía y el lujo ibicenco, ofreciendo a residentes y a visitantes un entorno donde tradición y modernidad se enlazan para continuar exaltando la tradición de la isla", termina el comunicado.