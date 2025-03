«El alquiler de una vivienda se lleva todo el sueldo de un funcionario interino»

«Simplemente alquilar una vivienda en Ibiza se lleva el sueldo completo de un funcionario interino», denunció ayer la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF). El sindicato criticó la realidad que viven los trabajadores de la oficina de la Dirección General de Tráfico (DGT) de Ibiza, la que se encuentra en peor situación de las islas, según un comunicado.

La denuncia de CSIF no pilla de nuevas. Hace ya tiempo que los trabajadores están alertando de la precariedad en la que se encuentra el servicio en la isla debido a la falta de personal. De hecho, en septiembre de 2023 la oficina cerró y dejó de atender a los usuarios sin cita previa debido a los insultos y amenazas que recibían. La plantilla estaba en precario y eso exasperaba a quienes necesitaban hacer trámites, lo que generó una conflictividad tal que la DGT optó por atender únicamente en ventanilla a quienes tenían cita previa.

En estos momentos, la oficina atiende únicamente dos días a la semana, según destacó ayer Luis Apolinar, presidente del CSIF en las islas. «Faltan funcionarios. Pero es que un funcionario interino cobra unos 1.500 euros brutos, con ese sueldo no compites ni con el Mercadona», afirmó Apolinar, que recalcó que, en el caso de Ibiza, únicamente pueden sobrevivir con ese sueldo personas que sean de la isla, que ya tengan vivienda en propiedad o que vivan con sus familias. «No vas a traer a nadie de fuera y, el que puede, se va», sentencia el responsable del sindicato.

Un «suplicio»

CSIF denunció el «suplicio» que sufren los trabajadores de la DGT de la oficina de Ibiza debido a la falta de personal. El sindicato señaló que «la realidad más acuciante» de Balears la sufren en las instalaciones de la isla: «El porcentaje de plazas cubiertas de forma estable es sólo del 50%». En este sentido, CSIF explicó que la oficina «debería tener 16 plazas» y que en estos momentos tiene ocupadas «únicamente diez, pero dos de ellas con carácter de interinidad».

«De esta manera, ocho funcionarios deberán dar cobertura a más de 160.000 habitantes. Un suplicio para el personal atender bien a los ciudadanos y, lo que es más importante, un suplicio para los ciudadanos que merecen recibir el mejor servicio», continúan desde el sindicato, que relata también la situación en la que se encuentran las dependencias de Mallorca —«sólo un 59,52% de las plazas están cubiertas de forma definitiva»— y Menorca, que cuenta con dos de cada tres plazas cubiertas.

«La situación contrasta con la que se vive en las Islas Canarias, donde la cobertura de la plantilla es del 77%, lo que se sitúa veinte puntos por encima de Balears», apunta el CSIF, que señala a la «diferencia salarial» como el motivo de esta diferencia entre ambos archipiélagos: «El personal funcionario interino de Canarias cobra de media 354 euros más que su homólogo en Baleares. La cobertura de plazas es misión imposible si no se ofrecen retribuciones dignas».

«Mejorar las retribuciones»

«Es imprescindible mejorar las retribuciones del personal público del Estado en las islas para poder completar las plantillas. En estos momentos, el sueldo bruto mensual del personal funcionario interino es de 1.499,72 euros en la DGT de Balears, cuando el salario medio bruto mensual en las Islas se sitúa en 2.237,1 euros según datos del INE», continúa el comunicado.

Respecto al sueldo, el sindicato califica de «paupérrimo» el plus de insularidad de los trabajadores públicos del Estado en Balears. «A ello hay que sumar la congelación salarial que sufre en estos momentos el personal público en España». «El gobierno ni siquiera ha abonado el 0,5% adicional correspondiente al 2024 (...) que ha provocado que el personal público pierda un 9% de poder adquisitivo en tres años», continúa el sindicato, que avanza movilizaciones para exigir este incremento salarial.

Apolinar lamentó no ver al gobierno «con la intención» de mejorar el plus de insularidad ni de aprobar una subida salarial. Mientras esto no cambie, indicó, se mantendrán los problemas para completar la platilla de la oficina de Ibiza, lo que redundará en no poder atender como toca a los usuarios. «Y en no poder cuidar como deberíamos, por ejemplo, a las personas mayores, que tienen más problemas con los trámites electrónicos», apuntó Apolinar.

CSIF concluye el comunicado asegurando que prestar los servicios «de calidad y con la diligencia que merecen los ciudadanos se ha convertido en una tarea titánica en Balears», algo que, insiste, sólo es posible por «los esfuerzos de los profesionales». «La situación ha alcanzado ya una situación crítica», zanja.