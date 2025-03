Las viviendas de Ibiza y Formentera sufren una okupación cada tres días

Los juzgados de instrucción del partido judicial de Ibiza, que incluye a las dos islas pitiusas, ya han recibido este año 29 casos de allanamientos de morada o usurpaciones de vivienda, conocidos coloquialmente como okupaciones. La media de estos 29 casos es de uno cada 2,7 días. En cuanto a 2024, se registraron un total de 126 casos, uno cada 2,9 días, según los datos del Decanato de Ibiza.

En el caso de las usurpaciones, se cuentan 19 este año, una cifra relativa similar a la de 2024, cuando se manejaron un total de 101 casos de este tipo, uno cada 3,6 días. A ese ritmo, el presente mes de marzo tendría que acabar con 25 usurpaciones, seis más de las que se han registrado hasta ahora para igualar esa cifra.

En cuanto a los casos de allanamiento de morada, donde la vivienda invadida no está vacía y sí que cuenta con residentes habituales, se contabilizan 10 durante los primeros 77 días del presente año. En este segundo apartado sí que se ha registrado un aumento, ya que en todo 2024 se contabilizaron 25 allanamientos. Al ritmo del año pasado, marzo teóricamente tendría que concluir con seis casos, un número que ya se ha superado con creces.

Todos los datos mencionados hasta ahora se refieren a la vía penal. En cuanto a la vía civil, en el partido judicial de Ibiza ingresaron 20 verbales posesorios por ocupación ilegal de vivienda en 2024. Este dato supone un crecimiento del 82% respecto al año 2023, cuando ingresaron 11, según los datos facilitados por el Tribunal Superior de Justicia de Balears.

«No es una cosa de ahora»

Los datos parecen desactivar la alarma social que se ha desatado desde la okupación y desalojo popular de una vivienda en Sant Antoni, en el sentido de que «este es un problema que ha existido siempre», recuerda el juez decano de Ibiza, Sergio Gonzaléz Malabia.

«No es una cosa de ahora. Ni se han modificado las normas ni se ha hecho nada», recuerda, añadiendo que los magistrados están «atados por las propias normas procesales, por los plazos y los procedimientos». «Nos piden que resolvamos las okupaciones en un pelo, ya, pero la norma no lo permite y, además, hay otros muchos asuntos: violaciones, temas de menores... Son muchos asuntos para pocas manos», lamenta.

En cuanto al reciente desalojo popular de Sant Antoni, avisa de que «no es la forma correcta y crea un mal precedente». «Es el lejano Oeste y el ojo por ojo, diente por diente, y puede ser muy peligroso. Hemos avanzado mucho como civilización para que se recurra a esos mecanismos. La solución es legislar de forma correcta y dotar de los medios humanos y materiales necesarios», reclama.

Por su parte, la abogada penalista Ascensión Joaniquet, que las ha «visto de todos los colores» en okupaciones, tampoco cree que haya aumentado el número de casos recientemente: «La verdad que no. No creo que haya aumentado. No puedo decir que sí porque mentiría».

Además, se muestra de acuerdo con el juez decano en que «el hecho de que la gente se tome la justicia por su mano siempre es muy peligroso». «Y siempre es un alarma de que la justicia no funciona», subraya, agregando que «indudablemente hace falta una justicia más eficaz y más rápida».

