Lanzan un 'crowdfunding' para conseguir trampas de serpientes "y llegar a todos los rincones de Ibiza"

Un 'crowdfunding' iniciado por el voluntario cazador de serpientes Dean Gallagher busca conseguir 3.000 euros para construir trampas y seguir así con la lucha contra las serpientes en Ibiza. Su intención, según explica en la página 'Gofundme', es repartir las trampas que se puedan construir con ese dinero entre personas desfavorecidas de la isla.

"La situación es crítica para nuestras lagartijas, y mi objetivo es llegar a los espacios vacíos de la isla y a cuanta más gente mejor, no sólo a aquellos que pueden permitírselo", explica. "Este es un problema causado por los seres humanos, por lo que nos toca solucionarlo a nosotros".

Así, Gallagher ya ha encargado la construcción de estas nuevas trampas "en colaboración con Fita Ibicentro, quienes amablemente han donado la mano de obra", señala en la petición, colgada en la web este miércoles. "Podemos producir trampas con descuento y ofrecerlas a personas indecisas, vulnerables o con recursos limitados", apunta.

Gallagher junto al carpintero de Fita con una trampa de serpientes / DI

En este sentido, señala que tocará puerta por puerta, si hace falta, para que las trampas lleguen a cada rincón de la isla antes de que suban las temperaturas. Gallagher se ofrece para acompañar y asesorar a aquellos que no tengan claro si poner o no una trampa, a quienes no saben cómo cuidarla o a aquellos a los que les asusta qué hacer una vez que entre una serpiente en ella.

El cazador de serpientes recuerda que su lucha va encaminada a salvar la lagartija ibicenca, al igual que hacen otras campañas y desde instituciones y organizaciones. "Juntos podemos marcar la diferencia", asegura.

"Si no fuera por los esfuerzos de voluntariado y las personas que colocan trampas, la situación sería mucho peor porque las serpientes se van multiplicando y no paran", advierte.