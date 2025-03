El exalcalde Sala critica la «exagerada» fianza de 26 millones: «Ni a Mario Conde»

El exalcalde de Sant Antoni y actual presidente del PP local, José Sala, lamenta y critica «la exagerada» fianza de 26 millones de euros que el Juzgado de Instrucción número 1 de Ibiza ha impuesto en el auto en el que se decreta la apertura de juicio oral por el caso de los aparcamientos, para garantizar el eventual pago de la responsabilidad civil que reclama la acusación particular.

Vehículos aparcados en el ‘parking’ de ses Variades. | J. A. RIERA

Subsuelos Urbanos, la concesionaria inicial del aparcamiento subterráneo de pago de la Plaza de España de Sant Antoni, reclama a los ahora siete acusados (los dos exalcaldes José Sala y Pepita Gutiérrez y cinco concejales más de los dos gobiernos del PP entre los años 2007 y 2015), el pago de una indemnización de algo más de 15 millones de euros para compensar el supuesto perjuicio que le causó la negativa del Ayuntamiento a cerrar los aparcamientos disuasorios, como el de ses Variades, pese a que no cumplían con las condiciones que determina el planeamiento urbanístico para funcionar como parking.

El juzgado ha decretado la apertura de juicio oral con la cuantiosa fianza a los siete acusados por la presunta comisión de los delitos de prevaricación y malversación continuados. En este último caso, por haber condonado a los propietarios de los terrenos de los aparcamientos disuasorios el pago del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI).

No hubo «regalo» alguno

Sin embargo, Sala niega que hubiera «regalo» alguno. «No se condonó el IBI, se pagó un alquiler equivalente al IBI, muy inferior al del valor del mercado», justifica el exalcalde del PP, que recuerda, además que, aunque la concesionaria del aparcamiento de pago diga que los parking disuasorios le causaban un perjuicio, «el pliego de condiciones de la concesión no decía nada de que se tuvieran que cerrar».

La apertura de juicio oral y la fianza, que es casi el doble de lo que reclama la acusación particular, están recurridas, pero «no suspende nada», según puntualiza Sala. Los acusados han sido citados en el juzgado en los últimos días para recoger personalmente el auto de apertura de juicio oral. En este trámite, el funcionario de Justicia les pregunta si están dispuestos a consignar la fianza. «Hemos dicho que lo pondremos en manos de nuestros abogados», indica Sala, que agrega: «No es demasiado coherente la fianza, tampoco que sea solidaria [que todos los acusados deban afrontarla conjuntamente]. A cada uno le afecta en una época y aparcamientos determinados, por lo que se tendría que dividir la responsabilidad», argumenta el exalcalde del PP.

Entrada al ‘parking’ soterrado de la plaza de España de Sant Antoni. / VICENT MARÍ

En todo caso, por encima de todo, el también presidente del PP de Sant Antoni destaca que la cuantía resulta «exagerada». «Ningún abogado ni ninguna de las partes entiende de dónde sale esto y por qué. Nunca he visto una fianza de estas características, creo que ni la que pusieron a Mario Conde [el exbanquero de Banesto]», cuestiona Sala, que subraya que Subsuelos Urbanos ya ha logrado, por la vía contencioso administrativo, que los tribunales condenen al Ayuntamiento a pagar una indemnización por los aparcamientos irregulares. La antigua concesionaria reclama algo más de 14 millones de euros, pero la cuantía final se tiene que determinar en ejecución de sentencia.

Sala no esconde que esta situación le genera «malestar» y «cierta preocupación», aunque resalta que la Fiscalía no ha apreciado indicios de delito. En este sentido, Sala entiende que, en el caso de que los aparcamientos fueran «irregulares», su funcionamiento se sustenta en informes jurídicos favorables y convenios con los propietarios. «Entendemos que no es un parking, es una zona, ya lo decíamos, que funciona como aparcamiento disuasorio por la falta de espacio para dejar el coche que hay en el municipio. Es una cosa puntual, transitoria. Puede ser una infracción administrativa, pero no un delito y prueba de ello es que la Fiscalía no acusa», recalca Sala.

La Fiscalía descarta la comisión de delitos

La Fiscalía defiende que el Ayuntamiento consideró que los solares que se usaban como aparcamiento «no estaban sujetos a las condiciones que contempla el planeamiento urbanístico (instalación de vallado, pérgola, iluminación...) al tratarse de unos terrenos privados, y estimaba que se ajustaban a la legalidad sin que se pueda extraer de ello que su conducta fuese manifiestamente ilegal, torticera, arbitraria o irracional». Y sobre el delito de malversación, el Ministerio Público sostiene que el Consistorio se hizo cargo del mantenimiento de los solares para un uso público y no privado, «con independencia de que la jurisdicción contencioso administrativa haya determinado que dichos aparcamientos no cumplían el PGOU».

«Despropósito» de causa

Asimismo, como evidencia de que todo en conjunto es «un despropósito», el exalcalde indica que sólo está acusado parte de su gobierno y del posterior presidido por Pepita Gutiérrez, pero nadie más de los que les siguieron a pesar de que tampoco se cerraron los aparcamientos disuasorios. «Y no hay ningún imputado más», dice.

Por su parte, la exalcaldesa Pepita Gutiérrez también destaca que el funcionamiento de los aparcamientos disuasorios estaba avalado por «informes jurídicos y técnicos». La exalcaldesa asegura estar «tranquila» aunque no le guste esta situación. Señala, además, que cuando asumió el gobierno municipal, los aparcamientos ya estaban abiertos, tanto los disuasorios como el de pago de la Plaza de España. «Estábamos prestando un servicio a los ciudadanos», indica. De hecho, el de ses Variades sigue abierto, aunque «se hayan retirado las señales».

